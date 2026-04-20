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BMW zieht nach Assen ehrliche Bilanz: Ziele verfehlt, ein Rückschlag

Neben Ducati sah jeder andere Hersteller beim Meeting der Superbike-WM 2026 in Assen schlecht aus, das galt auch für BMW. Der Technische Direktor Chris Gonschor zieht eine ehrliche Bilanz.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Danilo Petrucci erlebte ein durchwachsenen Wochenende in Assen
Danilo Petrucci erlebte ein durchwachsenen Wochenende in Assen
Foto: BMW
Danilo Petrucci erlebte ein durchwachsenen Wochenende in Assen
© BMW

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Das Werksteam ROKiT BMW reiste nach den drei Podestplätzen von Miguel Oliveira in Portimão mit viel Selbstvertrauen zum TT Circuit in Assen. Wohlwissend, dass die niederländische Piste nicht das ideale Jagdgebiet für die M1000RR ist. Selbst Ausnahmekönner Toprak Razgatlioglu tat sich in Assen schwer, was umso mehr für die Neuzugänge Danilo Petrucci und Oliveira gelten sollte.

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Der Italiener eroberte in der Superpole zwar den vierten Startplatz, erreichte in den Rennen aber nur die Positionen 18, 7 und 9. Beim Portugiesen sprangen die Plätze 7, 11 und 12 heraus. Man hatte sich mehr vorgenommen.

«Assen war für uns ein schwieriges Wochenende. Unser Ziel war klar: viele Punkte zu sammeln. Das ist uns zwar teilweise gelungen, aber die Ergebnisse entsprachen nicht dem, was wir uns vorgenommen hatten», betonte der Technische Direktor von BMW Motorrad Motorsport, Christian Gonschor. «Die Pace für die Top-5 war zwar bei Miguel ebenso wie bei Danilo da, und dass wir nach Miguels Podien in Portimão nun mit beiden Fahrern das Potenzial hatten, das Podest anzugreifen, ist ein Fortschritt. Aber in den Rennen hat es uns an der Umsetzung und auch ein bisschen an Rennglück gefehlt. Wir konnten das Potenzial über die Renndistanz nicht in die entsprechenden Ergebnisse ummünzen, aus verschiedenen Gründen.»

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Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Worauf Gonschor unter anderem anspielt: Am Samstag fabrizierte Petrucci einen Frühstart und musste zwei Long-Lap absolvieren. Doch der Routinier ratterte bei der ersten Strafrunde von der Piste ab und wäre beinahe im Kiesbett gestürzt. Der Zeitverlust war immens.

«Deshalb verlassen wir Assen mit gemischten Gefühlen», ergänzte der Bochumer. «Zum einen hat die Performance das Potenzial bestätigt, zum anderen konnten wir mögliche Punkte nicht holen und haben nach Portimão einen Rückschlag erlebt. Doch jetzt geht es nach Ungarn auf einen Stop-and-Go-Kurs, auf dem unsere Stärken besser zur Geltung kommen sollten. Dort werden wir auf beiden Seiten der Box ein anderes Wochenende sehen.»

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