Nicolo Bulega: «Auch Marc Marquez gewann nicht ohne großartiges Motorrad»

In zwei Dingen sind sich die Experten im SBK-Paddock einig: Ducati ist mit der aktuellen Panigale V4R ein Wunderwerk der Technik gelungen, das gegenüber dem Vorgängermodell um eine Sekunde pro Runde schneller ist. Und die Leistungen von BMW zuletzt in Donington Park, Platz 11 von Miguel Oliveira im ersten Rennen markiert das beste Ergebnis , sind nicht die ganze Wahrheit. Immerhin brauste der Portugiese in dieser Saison schon viermal aufs Podium und ist in der Regel sowohl im Qualifying als auch über die Renndistanz schneller, als es sein Vorgänger Toprak Razgatlioglu im Jahr 2025 war, bei seinem dritten Titelgewinn.

Werbung

Werbung

Sie haben mit Toprak gezeigt, was möglich ist. nicolo bulega über bmw

«BMW hat ein erstaunliches Team und sie glauben sehr an ihr Superbike-Projekt», betonte WM-Leader Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam, der 23 der bislang 24 Rennen in dieser Saison gewonnen hat und bereits beim übernächsten Event Ende September in Cremona nahe Mailand Weltmeister werden kann . «In den vergangenen zwei Jahren haben sie mit Toprak gezeigt, was möglich ist.»

Toprak hatte den perfekten Stil für die BMW

Der 26-jährige Italiener weiter: «Okay, Toprak war auf der BMW ein herausragender Fahrer und wir sehen, dass sich Oliveira und Petrucci schwerer tun als Toprak. Aber das ist auch so, weil Topraks Fahrstil besser zu diesem Bike passt. Ihr Motorrad ist sehr gut auf der Bremse – und Toprak ist auf der Bremse unglaublich. Er konnte 100 Prozent des Potenzials dieses Motorrads ausschöpfen. Vielleicht fahren Miguel und Danilo, verglichen mit Toprak, etwas sanfter, die BMW ist trotzdem ein grandioses Bike, schließlich haben sie die vergangenen zwei Titel gewonnen. Toprak war fantastisch. Aber auch Marc Marquez hat ohne eine super Maschine nicht gewonnen. Um zu gewinnen, braucht es einen herausragenden Fahrer, aber auch ein sehr starkes Motorrad – man muss viele Dinge perfekt zusammenbringen.»

Werbung