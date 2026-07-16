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Nicolo Bulega: «Auch Marc Marquez gewann nicht ohne großartiges Motorrad»

2024 und 2025 haben Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM mit ihren Ducati und BMW auf Augenhöhe gekämpft, in Donington Park lagen Welten zwischen den beiden Herstellern.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega
Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega
Foto: gold & goose
Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega
© gold & goose

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In zwei Dingen sind sich die Experten im SBK-Paddock einig: Ducati ist mit der aktuellen Panigale V4R ein Wunderwerk der Technik gelungen, das gegenüber dem Vorgängermodell um eine Sekunde pro Runde schneller ist. Und die Leistungen von BMW zuletzt in Donington Park, Platz 11 von Miguel Oliveira im ersten Rennen markiert das beste Ergebnis, sind nicht die ganze Wahrheit. Immerhin brauste der Portugiese in dieser Saison schon viermal aufs Podium und ist in der Regel sowohl im Qualifying als auch über die Renndistanz schneller, als es sein Vorgänger Toprak Razgatlioglu im Jahr 2025 war, bei seinem dritten Titelgewinn.

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Sie haben mit Toprak gezeigt, was möglich ist.

nicolo bulega über bmw

«BMW hat ein erstaunliches Team und sie glauben sehr an ihr Superbike-Projekt», betonte WM-Leader Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam, der 23 der bislang 24 Rennen in dieser Saison gewonnen hat und bereits beim übernächsten Event Ende September in Cremona nahe Mailand Weltmeister werden kann. «In den vergangenen zwei Jahren haben sie mit Toprak gezeigt, was möglich ist.»

Toprak hatte den perfekten Stil für die BMW

Der 26-jährige Italiener weiter: «Okay, Toprak war auf der BMW ein herausragender Fahrer und wir sehen, dass sich Oliveira und Petrucci schwerer tun als Toprak. Aber das ist auch so, weil Topraks Fahrstil besser zu diesem Bike passt. Ihr Motorrad ist sehr gut auf der Bremse – und Toprak ist auf der Bremse unglaublich. Er konnte 100 Prozent des Potenzials dieses Motorrads ausschöpfen. Vielleicht fahren Miguel und Danilo, verglichen mit Toprak, etwas sanfter, die BMW ist trotzdem ein grandioses Bike, schließlich haben sie die vergangenen zwei Titel gewonnen. Toprak war fantastisch. Aber auch Marc Marquez hat ohne eine super Maschine nicht gewonnen. Um zu gewinnen, braucht es einen herausragenden Fahrer, aber auch ein sehr starkes Motorrad – man muss viele Dinge perfekt zusammenbringen.»

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Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
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Alex Lowes
Alex Lowes
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Iker Lecuona
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Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

23

+26,627

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6

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