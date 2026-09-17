Nach heftigem MotoGP-Crash: Bulega bleiben nur wenige Tage bis Cremona

Schreckmoment für Nicolo Bulega: Der souveräne WM-Leader der Superbike-WM ist bei Testfahrten mit Ducatis neuer MotoGP-Maschine für 2027 in Mugello heftig gestürzt . Besonders ungünstig ist der Zeitpunkt: Bereits vom 25. bis 27. September wartet in Cremona das nächste Superbike-Wochenende – und dort könnte sich Bulega vor heimischem Publikum zum Weltmeister krönen.

Werbung

Werbung

Der 26-Jährige war am Mittwoch mit der neuen 850-ccm-Ducati unterwegs, die für das ab 2027 geltende MotoGP-Reglement entwickelt wird. Am zweiten und letzten Testtag erwischte es Bulega gegen Mittag in der schnellen Arrabbiata 2. Nach Medienberichten wurde der Ducati-Pilot via Highsider abgeworfen und anschließend zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die wichtigste Nachricht folgte wenig später: Bulega hat sich keine Knochenbrüche oder anderen schwerwiegenden Verletzungen zugezogen. Er konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Dennoch dürfte der heftige Einschlag Spuren hinterlassen haben – und die Zeit zur Erholung ist knapp.

In Cremona wartet der WM-Matchball

Denn für Bulega geht es beim nächsten Einsatz auf seiner Ducati Panigale V4R um weit mehr als weitere Rennsiege. Nach seinem perfekten Wochenende in Magny-Cours besitzt der Italiener in Cremona die Chance, den Superbike-WM-Titel vorzeitig sicherzustellen. In Frankreich hatte Bulega alle drei Rennen gewonnen und seine ohnehin komfortable Führung weiter ausgebaut. Mit 553 Punkten liegt er deutlich vor seinem Aruba.it-Ducati-Teamkollegen Iker Lecuona, der bisher 407 Zähler gesammelt hat.

Werbung

Werbung

Bulega reist somit mit 146 Punkten Vorsprung nach Cremona. Bereits nach dem erfolgreichen Wochenende in Magny-Cours machte er deutlich, wie viel ihm ein Titelgewinn beim italienischen Heimrennen bedeuten würde. «Ich möchte die Meisterschaft in Cremona gewinnen, weil das meine Heimat ist», erklärte der Ducati-Pilot. «Es ist Ducatis Heimat, es ist in Italien und ich bin Italiener. Das wäre fantastisch.»

Ausgerechnet in der kurzen Pause zwischen Magny-Cours und Cremona brachte Bulegas zusätzliche Aufgabe als MotoGP-Testfahrer nun jedoch ein unerwartetes Risiko mit sich.

Die MotoGP-Testarbeit als Vorbereitung für 2027 Ducati bindet Bulega seit einiger Zeit intensiv in die Entwicklung der neuen Desmosedici GP ein. Der Superbike-Star hat die 850er bereits mehrfach getestet und sammelt dabei gleichzeitig wertvolle Erfahrungen für seine eigene Zukunft.

Ab 2027 wird Bulega die Superbike-WM verlassen und als Stammpilot für das Pertamina-Enduro-VR46-Team in die MotoGP wechseln. Dort trifft er auf Fermin Aldeguer und bleibt Teil des Ducati-Projekts. Bulegas Erfahrung mit den Pirelli-Reifen macht ihn für die Entwicklung besonders interessant. Der italienische Reifenhersteller löst 2027 Michelin als Einheitsausrüster der MotoGP ab. Bulega kennt die Charakteristik der Pirelli-Reifen aus seinen Jahren in der Supersport-WM und Superbike-WM bestens.

Werbung