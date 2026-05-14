Nicolo Bulega ohne Gegner, doch Toprak betont: «Ein Titel ist ein Titel»

Seit dem 12. Oktober 2025 in Estoril hieß der Sieger in jedem Rennen der Superbike-WM Nicolo Bulega, der Ducati-Werksfahrer und WM-Leader ist seit 16 Läufen ungeschlagen und pulverisierte damit die frühere Bestmarke von Toprak Razgatlioglu (BMW) mit 13 Siegen in Folge.

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«Ich schaue mir nur noch manchmal die Rennen an, weil ich schon vorher weiß, wie es ausgeht», sagte Toprak im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com bei der MotoGP am Donnerstag in Barcelona. «Bulega ist schnell. Mir war schon nach meinem Titel im Vorjahr klar, dass er diese Saison gewinnen wird – und zwar fast jedes Rennen. Ducati hat erneut einen großen Schritt gemacht. Das ist okay, weil sie dafür gearbeitet haben. Viele Ducati fahren vorne und Nicolo hat einen Rekord mit den meisten Rennsiegen in Folge aufgestellt. Aber das ist normal, es gibt nur noch ihn.»

Später wird niemand fragen, gegen wen er damals Rennen fuhr. toprak razgatlioglu über nicolo bulega

Der Türke aus dem Team Prima Pramac Yamaha weiter: «Das ist sein Jahr, er wird es sehr genießen. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich glücklich ist, weil er die ganze Zeit allein fährt. In den Rennen holt er einen Vorsprung von 4 oder 5 sec heraus, anschließend verwaltet er diesen. Aber ein Titel ist ein Titel, später wird niemand fragen, gegen wen er damals Rennen fuhr. Ich habe meine Kämpfe gegen ihn sehr genossen, auch 2023 gegen Alvaro Bautista. 2024 war ich stärker als alle anderen – das hat mir nicht so gefallen, weil ich dauernd allein fuhr. 2025 und 2023 waren super und auch 2021, als ich viel mit Johnny Rea gekämpft habe.»

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In der MotoGP kann der Hobby-Stuntman auf der unterlegenen Yamaha bislang noch nicht viel von seiner Zweikampfstärke zeigen. In den ersten fünf Grands Prix schaffte er es nur zweimal in die Punkte: Als 15. in Austin/USA und als 13. in Le Mans/Frankreich – mit 32 und 25 sec Rückstand auf den Sieger. Mit vier Zählern liegt Razgatlioglu in der MotoGP-WM lediglich auf dem 20. Gesamtrang.