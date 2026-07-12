WM-Titel rückt näher: Nicolo Bulega behauptet, er habe noch nicht gerechnet

Im ersten Rennen in Donington Park endete Nicolo Bulegas sensationelle Siegesserie, nach 25 Triumpfen seit dem 12. Oktober 2025 unterlag er seinem Aruba-Ducati-Teamkollegen Iker Lecuona . «Am Samstag habe ich meine Karten nicht sehr gut ausgespielt, ich hatte aber das Potenzial für den Sieg», meinte der Italiener im Rückblick, nachdem er in beiden Rennen am Sonntag Platz 1 eingesackt hatte. «Als ich am Sonntagmorgen aufwachte, sagte ich zu mir selbst, dass ich nur so fahren muss, wie ich es kann, dann werde ich gewinnen. Wir änderten ein paar Dinge am Motorrad, meine Pace war schnell.»

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Bulega hatte keine perfekten Starts

Von Startplatz 1 kommend bog Bulega in keinem der drei Rennen als Führender in die erste Kurve ein, die vor ihm liegenden Gegner zu überholen bezeichnete er als «nicht einfach». Im Sprint stürzte Lecuona in Führung liegend, Bulega musste für einen weiteren Sieg erst am schnellen Ducati-Privatier Yari Montella vorbei. «Mir blieb nur, in Kurve 11 aggressiv zu fahren», beschrieb der WM-Leader seine Taktik. «Ich musste mich immer von weit hinten vorbeibremsen. Yari ist ein großartiger Fahrer, der hart bremst. Wäre ich nach dem Start Erster gewesen und hätte von Beginn an meine Linien fahren können, wäre es einfacher für mich gewesen.»

Hätte Bulega den Sprint auch ohne den Sturz von Lecuona gewonnen? «Schwer zu sagen», überlegte der 26-Jährige in kleiner Journalistenrunde. «Meine Pace war stark, besser als am Samstag. Meine schnellste Runde drehte ich gleich, als ich an Yari vorbei war. Ich weiß nicht, wie schnell Iker die letzten zwei oder drei Runden gewesen wäre.»

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Bulega: WM-Titel in Cremona wäre perfekt

Nach 23 Siegen in 24 Rennen der Saison 2026 hält Bulega bei 491 Punkten, fünf unter Maximum. Sein Vorsprung auf den zweiten Lecuona beträgt vor der beinahe achtwöchigen Sommerpause 133 Zähler. Am ersten September-Wochenende geht es in Frankreich ins letzte Saisondrittel, 248 Punkte sind noch zu holen.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Ducati gewann in England vorzeitig den Titel in der Team- und Konstrukteurswertung. Für wann rechnet Bulega mit seinem Triumph? «Ich habe noch nicht gerechnet», hielt der 43-fache Laufsieger fest. «Perfekt wäre in Cremona, bei einem Rennen in Italien, das wäre fantastisch.»

Angenommen, Bulega würde alle drei Rennen in Magny-Cours gewinnen und Lecuona jeweils Zweiter, würde sein Vorsprung vor Cremona 145 Punkte betragen. Dann könnte er bei seinem Heimrennen 21 Zähler weniger holen als der Spanier und wäre trotzdem zum ersten Mal Superbike-Weltmeister.

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