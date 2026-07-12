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WM-Titel rückt näher: Nicolo Bulega behauptet, er habe noch nicht gerechnet

23 von 24 Rennen in der Superbike-WM-Saison 2026 hat Nicolo Bulega gewonnen. In Donington Park errang Ducati den Pokal in der Team- und Konstrukteurswertung –der Fahrertitel folgt schon bald.

Superbike WM

Nicolo Bulega: 23 Siege in 24 Rennen!
Nicolo Bulega: 23 Siege in 24 Rennen!
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega: 23 Siege in 24 Rennen!
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Im ersten Rennen in Donington Park endete Nicolo Bulegas sensationelle Siegesserie, nach 25 Triumpfen seit dem 12. Oktober 2025 unterlag er seinem Aruba-Ducati-Teamkollegen Iker Lecuona. «Am Samstag habe ich meine Karten nicht sehr gut ausgespielt, ich hatte aber das Potenzial für den Sieg», meinte der Italiener im Rückblick, nachdem er in beiden Rennen am Sonntag Platz 1 eingesackt hatte. «Als ich am Sonntagmorgen aufwachte, sagte ich zu mir selbst, dass ich nur so fahren muss, wie ich es kann, dann werde ich gewinnen. Wir änderten ein paar Dinge am Motorrad, meine Pace war schnell.»

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Bulega hatte keine perfekten Starts

Von Startplatz 1 kommend bog Bulega in keinem der drei Rennen als Führender in die erste Kurve ein, die vor ihm liegenden Gegner zu überholen bezeichnete er als «nicht einfach». Im Sprint stürzte Lecuona in Führung liegend, Bulega musste für einen weiteren Sieg erst am schnellen Ducati-Privatier Yari Montella vorbei. «Mir blieb nur, in Kurve 11 aggressiv zu fahren», beschrieb der WM-Leader seine Taktik. «Ich musste mich immer von weit hinten vorbeibremsen. Yari ist ein großartiger Fahrer, der hart bremst. Wäre ich nach dem Start Erster gewesen und hätte von Beginn an meine Linien fahren können, wäre es einfacher für mich gewesen.»

Hätte Bulega den Sprint auch ohne den Sturz von Lecuona gewonnen? «Schwer zu sagen», überlegte der 26-Jährige in kleiner Journalistenrunde. «Meine Pace war stark, besser als am Samstag. Meine schnellste Runde drehte ich gleich, als ich an Yari vorbei war. Ich weiß nicht, wie schnell Iker die letzten zwei oder drei Runden gewesen wäre.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

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Bulega: WM-Titel in Cremona wäre perfekt

Nach 23 Siegen in 24 Rennen der Saison 2026 hält Bulega bei 491 Punkten, fünf unter Maximum. Sein Vorsprung auf den zweiten Lecuona beträgt vor der beinahe achtwöchigen Sommerpause 133 Zähler. Am ersten September-Wochenende geht es in Frankreich ins letzte Saisondrittel, 248 Punkte sind noch zu holen.

Ducati gewann in England vorzeitig den Titel in der Team- und Konstrukteurswertung. Für wann rechnet Bulega mit seinem Triumph? «Ich habe noch nicht gerechnet», hielt der 43-fache Laufsieger fest. «Perfekt wäre in Cremona, bei einem Rennen in Italien, das wäre fantastisch.»

Angenommen, Bulega würde alle drei Rennen in Magny-Cours gewinnen und Lecuona jeweils Zweiter, würde sein Vorsprung vor Cremona 145 Punkte betragen. Dann könnte er bei seinem Heimrennen 21 Zähler weniger holen als der Spanier und wäre trotzdem zum ersten Mal Superbike-Weltmeister.

Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
© Kiril Ianatchkov

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

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Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

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22

23

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1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

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Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

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Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

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+26,627

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