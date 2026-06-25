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Canepa (Yamaha): Nie war die Superpole wichtiger als in der SBK-WM 2026

Nach der bescheidenen Saison 2025 läuft es für Yamaha in der diesjährigen Superbike-WM nicht besser – trotz der durchaus erfreulichen Performance von Andrea Locatelli und Xavi Vierge.

Superbike WM

Yamaha macht in der Superbike-WM 2026 eine schwere Zeit durch
Yamaha macht in der Superbike-WM 2026 eine schwere Zeit durch
Foto: Gold & Goose
Yamaha macht in der Superbike-WM 2026 eine schwere Zeit durch
© Gold & Goose

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Seit bereits 2016 setzt Yamaha die heutige R1 in der Superbike-WM ein. Das Modell erhielt zwar einige Updates – zuletzt im vergangenen Jahr eine neue Aerodynamik mit Winglets –, doch insgesamt ist das Motorrad ausgereizt. Seitdem Ausnahmekönner Toprak Razgatlioglu zu BMW gewechselt war, wurden Siege und Podestplätze selten.

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Aushängeschild Andrea Locatelli holte 2024 und 2025 jeweils vier Podestplätze, davon nur ein Sieg (zweiter Lauf in Assen 2025). In diesem Jahr war ein fünfter Platz in Portimão (Lauf 1) das beste Finish. Bezogen auf ein gesamtes Meeting war Misano mit den Plätzen 7, 8 und 7 das bisher erfolgreichste.

«Insgesamt war es ein positives Wochenende, das beste für Andrea seit Saisonbeginn», betonte Rennchef Niccolo Canepa. «Auch das Team hat das ganze Wochenende über gute Arbeit geleistet, denn er konnte zwischen den beiden Langrennen den Rückstand auf die Spitze verkürzen – auch wenn die Platzierung bei der Zielflagge dieselbe war, konnten wir eine Verbesserung der Rennzeiten feststellen.»

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Im Vergleich zu Teamkollegen Xavi Vierge fällt auf: Trotz ähnlicher Rundenzeiten gelangen dem Spanier nur Positionen jenseits der Top-10. «Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wichtig die Superpole-Session ist, denn wenn man sich für die ersten drei Startreihen qualifiziert, ist ein gutes Rennen möglich», erklärte Canepa. «Loka hatte starke Starts und lag in den ersten Runden aller drei Rennen unter den ersten Fünf – darauf müssen wir uns also konzentrieren. Bei Xavi sehen wir, wie sich ein schlechtes Qualifying auf das gesamte Wochenende auswirken kann. Sein Tempo war nicht schlecht, aber er konnte die Positionen nicht wieder gutmachen, was für ihn ein schwieriges Wochenende bedeutete.»

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Vierge steckt jedoch seit Balaton Park in einer Krise ohne einstelliges Finish. «Es scheint, als habe er etwas von dem Selbstvertrauen verloren, das er zu Beginn der Saison hatte», fiel dem ehemaligen Rennfahrer auf. «Deshalb müssen wir jetzt hart daran arbeiten, ihm eine stabile Grundabstimmung zu geben, damit er das Maximum aus dem Motorrad herausholen kann, so wie er es zu Beginn der Saison getan hat.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

09

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

7

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