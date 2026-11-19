CF Moto in der SBK-WM: Was Alvaro Bautista an einer Unterschrift hindert
Der zweifache Superbike-Champion Alvaro Bautista wird 2027 in einer nationalen Meisterschaft antreten. Wie er im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com sagte, schließt er die WM-Rückkehr nicht aus.
2027 feiern die Superbike- und Supersport-WM Premiere in China: Zum Saisonabschluss Ende Oktober wird in der Millionenmetropole Shanghai gefahren. Spätestens dann will CF Moto in der Startaufstellung stehen und als
Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Organisatorisch ist CF Moto so aufgestellt, dass sich deren europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rimini/Italien um die Technik der zukünftigen Rennmaschine kümmert. Für die Abwicklungen im Rennsport sorgt Teamchef Jorge «Aspar» Martinez, der bereits in der Moto2- und Moto3-WM als Partner von CF Moto auftritt. «Wir warten darauf, dass die Struktur, das Testteam und ein geeigneter Arbeitsplan stehen»,
CF Moto: Angebot für Bautista käme zu früh
Lange galt der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista als heißer Kandidat bei CF Moto. Inzwischen ist jedoch klar, dass er entweder
Wegen der von Martinez geschilderten Sachlage hat der am 21. November 42-Jährige bis heute kein Angebot von CF Moto erhalten, abgehakt ist das Thema für Alvaro deswegen aber nicht. «Der Job eines Testfahrers für eine wichtige Firma ist keine schlechte Idee», betonte Bautista im Vieraugengespräch mit diesem Motorsport-Portal. «China ist ein Riesenmarkt und sehr wichtig. So könnte ich ein Motorrad nach meinen Wünschen formen und eventuell auch einige Rennen bestreiten. Die Intension und die Ziele des Projekts sind klar, sie stellen das Team auf die Beine und entwickeln das Rennmotorrad. Aber sie stehen mit allem erst am Anfang. Vor Mitte nächste Saison werden wir von ihnen kein Bike auf der Rennstrecke sehen. Sie arbeiten viel im Werk und in der Rennabteilung in Rimini, haben aber noch kein Testteam.»
Im Dezember 2025 wurde der frühere MotoE-Champion
Ich habe mich bis heute nicht von ihr verabschiedet.
alvaro bautista über die superbike-wm
Bautista kann sich vorstellen, dass er bei einem entsprechenden Angebot in die Superbike-WM zurückkehren würde. «Ich habe mich bis heute nicht von ihr verabschiedet», unterstrich der Evergreen. «Sagen wir, dass sich CF Moto an mich wendet und mir mitteilt, dass sie im Juli oder August mit dem Testen beginnen, dann ziehe ich das eventuell in Betracht. Wenn sie mir sagen sollten, dass ich das Motorrad entwickeln und Rennen für sie fahren soll, dann muss ich mir die Bedingungen anschauen. Ich weiß aber nicht, wie ich mich dann fühle. Heute habe ich genügend Motivation und fühle mich körperlich und geistig gut. Vielleicht ist das in einem halben Jahr oder Jahr anders. Oder ich fühle mich in den USA oder Großbritannien so wohl, dass ich gar nicht zurück will. Weil ich dort ein Motorrad habe, mit dem ich gewinnen kann. Allem voran will ich Rennen fahren.»
Teams & Fahrer Superbike-WM 2027:
BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)
Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)
Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)
Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)
Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)
GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)
MotoXracing Yamaha: Mattia Rato (I), Twan Smits (NL)
Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)
Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)
Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)
Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)
Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB)
Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I), Albert Arenas (E)
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