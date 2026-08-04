Chinamarke CF Moto weiß: MotoGP käme zu früh – was stattdessen geplant wird

Im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com sprach Teameigentümer Jorge «Aspar» Martinez offen über die Zukunftspläne von CF Moto , der Hersteller aus China hat sich bis Ende 2031 mit dem spanischen Team verbündet. Da in der Moto2 mit Motoren von Triumph gefahren wird und ab 2028 in der Moto3 mit Einheitsmaschinen von Yamaha, bleibt CF Moto im Grand-Prix-Sport nur noch die höchste Klasse MotoGP zur Profilierung. Insider sind überzeugt: Es geht nicht mehr darum ob CF Moto in die MotoGP einsteigt, sondern nur noch wann .

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Wie im vergangenen Februar auf SPEEDWEEK.com berichtet, erwarb CF Moto zu Beginn des Jahres den Mehrheitsanteil beim deutschen Chassishersteller Kalex und damit jede Menge Wissen im Fahrzeugbau.

Weil sich in der MotoGP auf die Schnelle nichts Eigenes auf die Beine stellen lässt und drei bis fünf Jahre Vorbereitungszeit realistisch sind, wird bei CF Moto seit einigen Jahren auch der Einstieg in die seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaften SBK diskutiert, um Erfahrungen zu sammeln.

ZX Moto stiehlt CF in China die Show

Seit diesem Jahr hat CF Moto ein Motorrad für die Einsteigerkategorie Sportbike, fand in der Weltmeisterschaft aber kein Team. Deshalb sehen wir dort nur die Landsleute von Kove. Und in der mittleren Hubraumklasse Supersport sind ZX Moto sowie QJ Motor vertreten, Erstgenannte mit herausragenden Leistungen und bereits sechs Saisonsiegen.

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Das kommt bei den zahlreichen Fans in China gut an, denn die ZX Moto ist eine Maschine, konstruiert und gebaut im Reich der Mitte, während in der Moto3 und Moto2 nur Aufkleber von CF Moto drauf sind und die Technik woanders herkommt.

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Mitte Juni besuchten Verantwortliche von CF Moto zusammen mit Teamchef Martinez die SBK-Veranstaltung in Misano, Mitte Juli war eine chinesische Abordnung in Donington Park und sprach mit hochrangigen Liberty-Mitarbeitern.

«Die Prioritäten sind gesetzt», bestätigte Martinez. «Unser Partner CF Moto hat großes Interesse, sich in Richtung der Superbike-WM und dann auch der MotoGP zu entwickeln. Es ist ein einmaliges Ereignis in der Geschichte, dass ein großer Hersteller aus China derartige Investitionen tätigt. Investitionen, die alle wichtigen Bereiche einschließen: Förderung von Talenten, Unterstützung von Teams und Infrastruktur und Technologie.»

CF Moto will als erster chinesischer Hersteller in die Superbike-WM Foto: cfmoto CF Moto will als erster chinesischer Hersteller in die Superbike-WM © cfmoto

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Aspar hat keine Erfahrung im SBK-Paddock

Die Aspar-Truppe ist zwar seit Jahrzehnten im MotoGP-Paddock, verfügt aber über keinerlei Erfahrung im SBK-Fahrerlager. Statt eine eigene Struktur dafür aus dem Boden zu stampfen wäre naheliegend, sich mit einem bestehenden Spitzenteam zu verbünden, wie es ZX Moto mit Evan Bros oder QJ Motor mit Puccetti in der Supersport-WM gemacht hat.

CF Moto wollte die 675 SR-R ursprünglich für die Supersport-WM homologieren lassen, das Bike verfügt aber nicht über das richtige Verhältnis aus Leistung und Gewicht und wurde deshalb vom Motorrad-Weltverband FIM als Sportbike eingestuft. Als Vorbereitung auf die Superbike-WM taugt dieses Motorrad also nicht.

Die Entwicklung des Superbikes V4 SR-RR läuft derweil auf Hochtouren: CF Moto verfolgt weiterhin das Ziel, als erste Marke aus China in der höchsten Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft anzutreten. Weil besonders das Thema Elektronik sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist die vollständige WM-Teilnahme nicht vor 2028 zu erwarten . Es steht noch nicht einmal fest, mit welchem Partner CF Moto arbeiten wird. Während BMW für die Superbike-WM gemeinsam mit Bosch ein eigenes Steuergerät (ECU) entwickelt hat, setzen alle anderen Hersteller auf Magneti-Marelli.

WM-Teams werden bei CF Moto Schlange stehen

Es gibt Hinweise, dass wir die V4 SR-RR bereits nach der Sommerpause 2027 erstmals bei einer WM-Veranstaltung in der Startaufstellung sehen könnten. Promoter Liberty hat gegenüber CF Moto signalisiert, dass das möglich wäre, sofern es bis dahin ein Bekenntnis zur Teilnahme an der Meisterschaft gibt.

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Für das Design der V4 SR-RR ist die Firma Modena 40 zuständig, das europäische Forschungs- und Entwicklungszentrum von CF Moto. Es befindet sich in Rimini und wurde 2016 von Carles Solsona gegründet, einem ehemaligen Motocross-Fahrer, Ducati-Angestellten und «Innovationsfanatiker», wie er selbst sagt. Der Katalane steuert für CF Moto die Entwicklung neuer Produkte und Strategien und arbeitet in enger Abstimmung mit der Zentrale in Hangzhou.

Mit dem Aspar-Team in Spanien sowie M40 in Italien hat CF Moto bereits zwei starke Standbeine im europäischen Rennsport mit hervorragenden Kontakten, jetzt fehlt nur noch ein Logistikpartner für die Superbike-WM. Für diesen Job würden sich Spitzenteams ohne eine feste Herstellerbindung wie etwa Go Eleven oder die Schweizer Supersport-Truppe AS Racing von Andrea Quadranti anbieten.