Chris Gonschor (BMW): «Die neuen Komponenten funktionieren tadellos»

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Werbung
BMW blickt auf einen produktiven Superbike-Test in Jerez zurück. Für das Weltmeister-Team der Superbike-WM 2025 startet in diesem Jahr eine neue Ära. Mit Miguel Oliveira und Danilo Petrucci hat sich das BMW-Werksteam neu aufgestellt. Ex-Stammpilot Michael van der Mark agiert als Testpilot und war beim Kräftemessen in Andalusien der schnellste BMW-Fahrer.
Werbung
Werbung
«Der Test in Jerez de la Frontera war aufgrund der regnerischen Bedingungen etwas anders als geplant, aber dafür sehr produktiv», bilanzierte BMW-Technikdirektor Chris Gonschor. «Sowohl Miguel als auch Danilo haben sich sehr schnell an das Motorrad gewöhnt und im Nassen eine hervorragende Performance auf der BMW M1000RR gezeigt.» «Sie haben sich wohl gefühlt – das war das Wichtigste. Sowohl im Team als auch auf dem Bike», freute sich Gonschor. Dass die beiden Neuzugänge im Nassen schnell waren, beschert dem BMW-Ingenieur ein gutes Gefühl: «Sie hatten Vertrauen in das Motorrad, inklusive der Elektronik. So konnten wir uns innerhalb des ersten Tages sukzessive steigern und die beiden Piloten auf die vorderen Plätze der Zeitenliste schieben.»
«Aufgrund der rasch zum positiven wechselnden Randbedingungen konnten wir nach einem erfolgreichen Regentraining am Mittwoch noch drei produktive Trockenstunden am Donnerstag dranhängen. Dies versetzt uns in eine optimale Lage für den anstehenden Portimao-Test. Im Feld wurden unterschiedliche Reifen verwendet, was das Ergebnis etwas verzerrt», erklärte Gonschor und bewertete die Rundenzeiten nicht über.
Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
«Unsere Fahrer bauen sukzessive mehr Vertrauen und Verständnis für ihr Arbeitsgerät auf Rennreifen auf, die neuen Komponenten funktionieren tadellos, und die neuen Teammitglieder sind bereits fester Bestandteil unserer Racing-Familie. Wir fiebern dem Saisonauftakt gemeinsam entgegen, und danken dem Testteam und Mickey für ihre tolle Arbeit», so der BMW-Technikdirektor.
Kommende Woche wird BMW zusammen mit den anderen Herstellern in Portimao testen. Am Dienstagabend vor dem finalen Test in Europa präsentiert BMW das Team für 2026, inklusive der Lackierung für die neue Saison.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach