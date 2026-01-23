Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike-WM
  4. /
  5. Superbike WM
  6. /
  7. News
Werbung
Chris Gonschor (BMW): «Die neuen Komponenten funktionieren tadellos»
BMW-Technikdirektor Chris Gonschor zieht nach dem Test der Superbike-WM in Jerez eine positive Bilanz, auch wenn die beiden Neuzugänge mit Trockenreifen noch Rückstand hatten.
Superbike WM
BMW-Technikdirektor Chris GonschorBMW-Technikdirektor Chris GonschorFoto: BMW
BMW-Technikdirektor Chris Gonschor© BMW
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
BMW blickt auf einen produktiven Superbike-Test in Jerez zurück. Für das Weltmeister-Team der Superbike-WM 2025 startet in diesem Jahr eine neue Ära. Mit Miguel Oliveira und Danilo Petrucci hat sich das BMW-Werksteam neu aufgestellt. Ex-Stammpilot Michael van der Mark agiert als Testpilot und war beim Kräftemessen in Andalusien der schnellste BMW-Fahrer.
Werbung
Werbung
«Der Test in Jerez de la Frontera war aufgrund der regnerischen Bedingungen etwas anders als geplant, aber dafür sehr produktiv», bilanzierte BMW-Technikdirektor Chris Gonschor. «Sowohl Miguel als auch Danilo haben sich sehr schnell an das Motorrad gewöhnt und im Nassen eine hervorragende Performance auf der BMW M1000RR gezeigt.» «Sie haben sich wohl gefühlt – das war das Wichtigste. Sowohl im Team als auch auf dem Bike», freute sich Gonschor. Dass die beiden Neuzugänge im Nassen schnell waren, beschert dem BMW-Ingenieur ein gutes Gefühl: «Sie hatten Vertrauen in das Motorrad, inklusive der Elektronik. So konnten wir uns innerhalb des ersten Tages sukzessive steigern und die beiden Piloten auf die vorderen Plätze der Zeitenliste schieben.»
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Miguel Oliveira überzeugte im RegenMiguel Oliveira überzeugte im RegenFoto: BMW
Miguel Oliveira überzeugte im Regen© BMW
Werbung
Werbung
«Aufgrund der rasch zum positiven wechselnden Randbedingungen konnten wir nach einem erfolgreichen Regentraining am Mittwoch noch drei produktive Trockenstunden am Donnerstag dranhängen. Dies versetzt uns in eine optimale Lage für den anstehenden Portimao-Test. Im Feld wurden unterschiedliche Reifen verwendet, was das Ergebnis etwas verzerrt», erklärte Gonschor und bewertete die Rundenzeiten nicht über.
«Unsere Fahrer bauen sukzessive mehr Vertrauen und Verständnis für ihr Arbeitsgerät auf Rennreifen auf, die neuen Komponenten funktionieren tadellos, und die neuen Teammitglieder sind bereits fester Bestandteil unserer Racing-Familie. Wir fiebern dem Saisonauftakt gemeinsam entgegen, und danken dem Testteam und Mickey für ihre tolle Arbeit», so der BMW-Technikdirektor.
Kommende Woche wird BMW zusammen mit den anderen Herstellern in Portimao testen. Am Dienstagabend vor dem finalen Test in Europa präsentiert BMW das Team für 2026, inklusive der Lackierung für die neue Saison.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Superbike WM
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2025
Pos
Fahrer
Punkte
1
Toprak Razgatlioglu
616
2
Nicolò Bulega
603
3
Álvaro Bautista
337
4
Andrea Locatelli
310
5
Danilo Petrucci
284
6
Alex Lowes
218
7
Xavier Vierge
185
8
Sam Lowes
184
9
Andrea Iannone
166
10
Axel Bassani
140
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Sachsenring
    Sachsenring, Deutschland
    08. - 10.05.2026
    Zum Event
  • Brünn
    Automotodrom Brno, Tschechien
    29. - 31.05.2026
    Zum Event
  • Most
    Autodrom Most, Tschechien
    26. - 28.06.2026
    Zum Event
  1. Sachsenring
    Sachsenring, Deutschland
    08. - 10.05.2026
    Zum Event
  2. Brünn
    Automotodrom Brno, Tschechien
    29. - 31.05.2026
    Zum Event
  3. Most
    Autodrom Most, Tschechien
    26. - 28.06.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM