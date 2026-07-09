BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci (35): «Ich habe nichts mehr zu verlieren»
Danilo Petrucci will nicht in Ruhestand gehen, hat für die Superbike-WM 2027 aber noch keinen Vertrag. Wie er seine Situation einschätzt, verriet er beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in England.
Bis Ende Juni hatte BMW die Möglichkeit, Optionen auf beide diesjährigen Fahrer Miguel Oliveira und Danilo Petrucci für die Superbike-WM 2027 zu ziehen – und
Es ist leicht vorherzusagen, dass BMW versuchen wird, Oliveira längerfristig an sich zu binden. Der Portugiese preschte dieses Jahr bereits viermal als Dritter aufs Podium und fährt mit der M1000RR regelmäßig schnellere Rundenzeiten als Weltmeister Toprak Razgatlioglu im Vorjahr. Ohne seine Verletzung aus Ungarn würde der 5-fache MotoGP-Sieger höchstwahrscheinlich auf dem dritten WM-Rang liegen.
Ganz anders ROKiT-Teamkollege Petrucci: Seine bisherige Bestleistung ist Platz 6 im zweiten Hauptrennen beim Saisonstart auf Phillip Island in Australien. Der Routinier muss in England eine Spitzenperformance abliefern, um seine Chance auf eine Weiteranstellung zu wahren.
Danilo Petrucci: Zuversichtlich und glücklich
Petrucci hat sich von seinem
Wenn das nicht ausreicht, dann reicht es nicht.
danilo petrucci über seine leistungen
Und wie geht der Italiener damit um, dass er
Entscheidet sich BMW gegen die Vertragsverlängerung mit Petrucci, gibt es reichlich Auswahl im Fahrermarkt. Besonderes Interesse besteht an Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez, sollte der 23-jährige Spanier keinen MotoGP-Platz finden. Gleiches gilt für Brad Binder, der nur dann in der MotoGP bleiben kann, wenn sich KTM für die weitere Zusammenarbeit mit ihm entscheidet und den Südafrikaner im Tech3-Team von Günther Steiner unterbringt.
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