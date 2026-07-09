BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci (35): «Ich habe nichts mehr zu verlieren»

Bis Ende Juni hatte BMW die Möglichkeit, Optionen auf beide diesjährigen Fahrer Miguel Oliveira und Danilo Petrucci für die Superbike-WM 2027 zu ziehen – und tat es aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht .

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Es ist leicht vorherzusagen, dass BMW versuchen wird, Oliveira längerfristig an sich zu binden. Der Portugiese preschte dieses Jahr bereits viermal als Dritter aufs Podium und fährt mit der M1000RR regelmäßig schnellere Rundenzeiten als Weltmeister Toprak Razgatlioglu im Vorjahr. Ohne seine Verletzung aus Ungarn würde der 5-fache MotoGP-Sieger höchstwahrscheinlich auf dem dritten WM-Rang liegen.

Ganz anders ROKiT-Teamkollege Petrucci: Seine bisherige Bestleistung ist Platz 6 im zweiten Hauptrennen beim Saisonstart auf Phillip Island in Australien. Der Routinier muss in England eine Spitzenperformance abliefern, um seine Chance auf eine Weiteranstellung zu wahren.

Danilo Petrucci: Zuversichtlich und glücklich

Petrucci hat sich von seinem Steißbeinbruch Mitte Mai in Brüx (Most) einigermaßen erholt und betonte beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Donington Park, dass er den Test auf gleicher Strecke am 23. Juni sehr genossen habe. «Das war einer meiner besten Tage, mit dem Test haben wir am Anfang einen kleinen Vorteil», erzählte der dreifache Superbike-Sieger. «Ich bin zuversichtlich und glücklich. Weder ich noch BMW sind zufrieden, wie unsere Saison begonnen hat und welche Resultate wir holten. Leider kam meine Verletzung in der betriebsamsten Zeit, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich weiß, dass meine Resultate nicht dem vollen Potenzial entsprechen. Ich muss versuchen, schneller zu fahren – mal sehen, ob wir unsere Situation verbessern können.»

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Wenn das nicht ausreicht, dann reicht es nicht. danilo petrucci über seine leistungen

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen TV-Programm Morgen Donington Park: FP1 FIM Superbike World Championship 10.07.2026 - 11:15

Und wie geht der Italiener damit um, dass er für nächstes Jahr ohne Vertrag dasteht ? «Ich spüre deswegen keinen Druck oder fürchte mich», bemerkte Danilo. «Meine Saison begann nicht wie erwartet, ich hatte den heftigen Unfall und verpasste drei Events. Das hat uns alle hart getroffen. BMW möchte wissen, was ich leisten kann, bevor wir entscheiden zusammen weiterzumachen. Ich habe mein Bestes gegeben, seit ich Teil dieses Projekts wurde. Wenn das nicht ausreicht, dann reicht es nicht. Wenn ich mein Bestes gegeben habe, dann bin ich glücklich – aber nicht befriedigt. Bislang ist nichts geschrieben, es liegt in meinen Händen.»

Entscheidet sich BMW gegen die Vertragsverlängerung mit Petrucci, gibt es reichlich Auswahl im Fahrermarkt. Besonderes Interesse besteht an Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez, sollte der 23-jährige Spanier keinen MotoGP-Platz finden. Gleiches gilt für Brad Binder, der nur dann in der MotoGP bleiben kann, wenn sich KTM für die weitere Zusammenarbeit mit ihm entscheidet und den Südafrikaner im Tech3-Team von Günther Steiner unterbringt.