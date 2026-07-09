Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci (35): «Ich habe nichts mehr zu verlieren»

Danilo Petrucci will nicht in Ruhestand gehen, hat für die Superbike-WM 2027 aber noch keinen Vertrag. Wie er seine Situation einschätzt, verriet er beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in England.

Superbike WM

Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: gold & goose
Danilo Petrucci
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Bis Ende Juni hatte BMW die Möglichkeit, Optionen auf beide diesjährigen Fahrer Miguel Oliveira und Danilo Petrucci für die Superbike-WM 2027 zu ziehen – und tat es aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht.

Werbung

Werbung

Es ist leicht vorherzusagen, dass BMW versuchen wird, Oliveira längerfristig an sich zu binden. Der Portugiese preschte dieses Jahr bereits viermal als Dritter aufs Podium und fährt mit der M1000RR regelmäßig schnellere Rundenzeiten als Weltmeister Toprak Razgatlioglu im Vorjahr. Ohne seine Verletzung aus Ungarn würde der 5-fache MotoGP-Sieger höchstwahrscheinlich auf dem dritten WM-Rang liegen.

Ganz anders ROKiT-Teamkollege Petrucci: Seine bisherige Bestleistung ist Platz 6 im zweiten Hauptrennen beim Saisonstart auf Phillip Island in Australien. Der Routinier muss in England eine Spitzenperformance abliefern, um seine Chance auf eine Weiteranstellung zu wahren.

Im Artikel erwähnt

Danilo Petrucci: Zuversichtlich und glücklich

Petrucci hat sich von seinem Steißbeinbruch Mitte Mai in Brüx (Most) einigermaßen erholt und betonte beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Donington Park, dass er den Test auf gleicher Strecke am 23. Juni sehr genossen habe. «Das war einer meiner besten Tage, mit dem Test haben wir am Anfang einen kleinen Vorteil», erzählte der dreifache Superbike-Sieger. «Ich bin zuversichtlich und glücklich. Weder ich noch BMW sind zufrieden, wie unsere Saison begonnen hat und welche Resultate wir holten. Leider kam meine Verletzung in der betriebsamsten Zeit, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich weiß, dass meine Resultate nicht dem vollen Potenzial entsprechen. Ich muss versuchen, schneller zu fahren – mal sehen, ob wir unsere Situation verbessern können.»

Werbung

Werbung

Wenn das nicht ausreicht, dann reicht es nicht.

danilo petrucci über seine leistungen

TV-Programm

Und wie geht der Italiener damit um, dass er für nächstes Jahr ohne Vertrag dasteht? «Ich spüre deswegen keinen Druck oder fürchte mich», bemerkte Danilo. «Meine Saison begann nicht wie erwartet, ich hatte den heftigen Unfall und verpasste drei Events. Das hat uns alle hart getroffen. BMW möchte wissen, was ich leisten kann, bevor wir entscheiden zusammen weiterzumachen. Ich habe mein Bestes gegeben, seit ich Teil dieses Projekts wurde. Wenn das nicht ausreicht, dann reicht es nicht. Wenn ich mein Bestes gegeben habe, dann bin ich glücklich – aber nicht befriedigt. Bislang ist nichts geschrieben, es liegt in meinen Händen.»

Entscheidet sich BMW gegen die Vertragsverlängerung mit Petrucci, gibt es reichlich Auswahl im Fahrermarkt. Besonderes Interesse besteht an Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez, sollte der 23-jährige Spanier keinen MotoGP-Platz finden. Gleiches gilt für Brad Binder, der nur dann in der MotoGP bleiben kann, wenn sich KTM für die weitere Zusammenarbeit mit ihm entscheidet und den Südafrikaner im Tech3-Team von Günther Steiner unterbringt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

434

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

313

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

170

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

156

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

148

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

128

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

123

8

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

99

9

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

97

10

Alberto Surra

Motocorsa Racing

95

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM