Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Danilo Petrucci (BMW) nach sechs Runden: «Wann ist es endlich vorbei?»

Routinier Danilo Petrucci hat sich in seiner Karriere als begnadeter Regenfahrer hervorgetan. Weshalb es bei der Superbike-WM auf Phillip Island mit der BMW Platz 6 wurde, verriet er SPEEDWEEK.com.

Ivo Schützbach
Von

Superbike WM

Finster und Gischt: Danilo Petrucci (9) kritisierte die Verhältnisse
Finster und Gischt: Danilo Petrucci (9) kritisierte die Verhältnisse
Foto: gold & goose
Finster und Gischt: Danilo Petrucci (9) kritisierte die Verhältnisse
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Vor dem Saisonstart in Australien waren sich die BMW-Newcomer Danilo Petrucci und Miguel Oliveira einig: Im Trockenen fehlt es ihnen nach den verregneten Wintertests an Verständnis für die M1000RR, aber im Regen wissen sie, was zu tun ist. Petrucci lobte die Maschine nach dem Jerez-Test als bestes Bike, das er je im Regen fuhr.

Werbung

Werbung

Doch Phillip Island hat seine eigenen Gesetze, auch im Regen. Während Ducati-Star Nicolo Bulega vornewegpreschte und das zweite Hauptrennen am Sonntag mit erstaunlichen 11,336 sec Vorsprung auf Axel Bassani (Bimota) und sogar 17,790 sec vor dem Dritten Alvaro Bautista (Barni Ducati) gewann, sahen Petrucci und Oliveira die Zielflagge als Sechster und Siebter – mit über 30 sec Rückstand!

Danilo Petrucci hatte auf den Sieg gehofft

Eingefleischte BMW-Fans hatten auf einen Sieg im Regen gehofft, «ich ebenfalls», gestand Petrucci beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich war zuversichtlich, im Regen ein besseres Rennen zu haben. Miguel und ich gingen davon aus, dass wir viel schneller sein würden. Aber mir wurde schon in der ersten Runde klar, dass das schwierig wird. Ich hatte mit den gleichen Einschränkungen wie im Trockenen zu kämpfen, in den langgezogenen Kurven mangelte es an Traktion und Stabilität. Letztlich war ich im Überlebensmodus und bin ein paar Mal fast gestürzt, das war leicht möglich.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Hinzu kam laut dem 35-Jährigen: «Die Sichtweite war grenzwertig. Außerhalb der Top-4 konntest du nichts sehen. Wegen der ganzen Gischt habe ich maximal die Hälfte gesehen. Ich konnte nur eine rote Silhouette sehen, als Lecuona vor mir war, oder die Farbe der Kerbs – das war furchteinflößend. Es fühlte sich an, als wäre ich von meinem Zuhause bis in die Schweiz gefahren. Nach sechs Runden fragte ich mich, wann es endlich vorbei ist. Das war alles auf einem sehr schmalen Grat, man musste sehr vorsichtig sein und durfte auf der Geraden auf keinen Fall in den Windschatten geraten. Bei solchen Bedingungen musst du sehr mutig sein und darauf hoffen, dass niemand vor dir stürzt – sonst endete es in einem Desaster.»

Werbung

Werbung

Willkommen zurück auf Phillip Island
Willkommen zurück auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Remy Gardner
Remy Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista & Tarran Mackenzie
Álvaro Bautista & Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Der Unfall von Mattia Rato
Der Unfall von Mattia Rato
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Der Start des Superpole Rennens
Der Start des Superpole Rennens
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega führt das Feld an
Nicolò Bulega führt das Feld an
Foto: Gold & Goose
Remy Gardner
Remy Gardner
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes & Axel Bassani
Alex Lowes & Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista
Axel Bassani, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Willkommen zurück auf Phillip Island
© Gold & Goose

Petrucci sammelte 16 Punkte in den drei Rennen, womit er derzeit den zehnten WM-Rang einnimmt. Der Italiener hielt fest: «Wir wussten, dass es schwierig werden würde, weil wir im Winter nicht viel testen konnten. Eigentlich haben wir erst am vergangenen Montag beim Test hier richtig mit der Arbeit am Motorrad begonnen, deshalb kann ich es kaum erwarten, in Portimao zu testen. Mein Ziel war, in die Top-10 zu fahren, und das haben wir immer erreicht. Natürlich wollen wir mehr, aber ich kann zufrieden sein. Ich muss sagen, dass ich sehr zuversichtlich in die Zukunft blicke, weil ich hervorragend mit meinem Team und meiner Crew zusammenarbeite – das macht mich glücklich.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Super Pole

  7. 3. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Startaufstellung

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

37:21,038

1:40,406

25

02

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+11,336

1:41,341

20

03

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+17,790

1:41,529

16

04

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

22

+28,356

1:41,766

13

05

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+30,966

1:42,381

11

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+31,901

1:41,975

10

07

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+32,135

1:41,948

9

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+32,608

1:42,126

8

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+33,241

1:41,968

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+48,734

1:43,212

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien