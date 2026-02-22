Danilo Petrucci (BMW) nach sechs Runden: «Wann ist es endlich vorbei?»
Routinier Danilo Petrucci hat sich in seiner Karriere als begnadeter Regenfahrer hervorgetan. Weshalb es bei der Superbike-WM auf Phillip Island mit der BMW Platz 6 wurde, verriet er SPEEDWEEK.com.
Vor dem Saisonstart in Australien waren sich die BMW-Newcomer Danilo Petrucci und Miguel Oliveira einig: Im Trockenen fehlt es ihnen nach den verregneten Wintertests an Verständnis für die M1000RR, aber im Regen wissen sie, was zu tun ist. Petrucci lobte die Maschine nach dem Jerez-Test
Doch Phillip Island hat seine eigenen Gesetze, auch im Regen. Während
Danilo Petrucci hatte auf den Sieg gehofft
Eingefleischte BMW-Fans hatten auf einen Sieg im Regen gehofft, «ich ebenfalls», gestand Petrucci beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich war zuversichtlich, im Regen ein besseres Rennen zu haben. Miguel und ich gingen davon aus, dass wir viel schneller sein würden. Aber mir wurde schon in der ersten Runde klar, dass das schwierig wird. Ich hatte mit den gleichen Einschränkungen wie im Trockenen zu kämpfen, in den langgezogenen Kurven mangelte es an Traktion und Stabilität. Letztlich war ich im Überlebensmodus und bin ein paar Mal fast gestürzt, das war leicht möglich.»
Hinzu kam laut dem 35-Jährigen: «Die Sichtweite war grenzwertig. Außerhalb der Top-4 konntest du nichts sehen. Wegen der ganzen Gischt habe ich maximal die Hälfte gesehen. Ich konnte nur eine rote Silhouette sehen, als Lecuona vor mir war, oder die Farbe der Kerbs – das war furchteinflößend. Es fühlte sich an, als wäre ich von meinem Zuhause bis in die Schweiz gefahren. Nach sechs Runden fragte ich mich, wann es endlich vorbei ist. Das war alles auf einem sehr schmalen Grat, man musste sehr vorsichtig sein und durfte auf der Geraden auf keinen Fall in den Windschatten geraten. Bei solchen Bedingungen musst du sehr mutig sein und darauf hoffen, dass niemand vor dir stürzt – sonst endete es in einem Desaster.»
Petrucci sammelte 16 Punkte in den drei Rennen, womit er derzeit den zehnten WM-Rang einnimmt. Der Italiener hielt fest: «Wir wussten, dass es schwierig werden würde, weil wir im Winter nicht viel testen konnten. Eigentlich haben wir erst am vergangenen Montag beim Test hier richtig mit der Arbeit am Motorrad begonnen, deshalb kann ich es kaum erwarten, in Portimao zu testen. Mein Ziel war, in die Top-10 zu fahren, und das haben wir immer erreicht. Natürlich wollen wir mehr, aber ich kann zufrieden sein. Ich muss sagen, dass ich sehr zuversichtlich in die Zukunft blicke, weil ich hervorragend mit meinem Team und meiner Crew zusammenarbeite – das macht mich glücklich.»
