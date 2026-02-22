Danilo Petrucci (BMW) nach sechs Runden: «Wann ist es endlich vorbei?»

Vor dem Saisonstart in Australien waren sich die BMW-Newcomer Danilo Petrucci und Miguel Oliveira einig: Im Trockenen fehlt es ihnen nach den verregneten Wintertests an Verständnis für die M1000RR, aber im Regen wissen sie, was zu tun ist. Petrucci lobte die Maschine nach dem Jerez-Test als bestes Bike, das er je im Regen fuhr .

Doch Phillip Island hat seine eigenen Gesetze, auch im Regen. Während Ducati-Star Nicolo Bulega vornewegpreschte und das zweite Hauptrennen am Sonntag mit erstaunlichen 11,336 sec Vorsprung auf Axel Bassani (Bimota) und sogar 17,790 sec vor dem Dritten Alvaro Bautista (Barni Ducati) gewann, sahen Petrucci und Oliveira die Zielflagge als Sechster und Siebter – mit über 30 sec Rückstand!

Danilo Petrucci hatte auf den Sieg gehofft

Eingefleischte BMW-Fans hatten auf einen Sieg im Regen gehofft, «ich ebenfalls», gestand Petrucci beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich war zuversichtlich, im Regen ein besseres Rennen zu haben. Miguel und ich gingen davon aus, dass wir viel schneller sein würden. Aber mir wurde schon in der ersten Runde klar, dass das schwierig wird. Ich hatte mit den gleichen Einschränkungen wie im Trockenen zu kämpfen, in den langgezogenen Kurven mangelte es an Traktion und Stabilität. Letztlich war ich im Überlebensmodus und bin ein paar Mal fast gestürzt, das war leicht möglich.»

Hinzu kam laut dem 35-Jährigen: «Die Sichtweite war grenzwertig. Außerhalb der Top-4 konntest du nichts sehen. Wegen der ganzen Gischt habe ich maximal die Hälfte gesehen. Ich konnte nur eine rote Silhouette sehen, als Lecuona vor mir war, oder die Farbe der Kerbs – das war furchteinflößend. Es fühlte sich an, als wäre ich von meinem Zuhause bis in die Schweiz gefahren. Nach sechs Runden fragte ich mich, wann es endlich vorbei ist. Das war alles auf einem sehr schmalen Grat, man musste sehr vorsichtig sein und durfte auf der Geraden auf keinen Fall in den Windschatten geraten. Bei solchen Bedingungen musst du sehr mutig sein und darauf hoffen, dass niemand vor dir stürzt – sonst endete es in einem Desaster.»

