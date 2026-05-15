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Danilo Petrucci (BMW) befürchtet: «Nach zwölf Jahren wird das nichts mehr»

Vier Podestplätze hat BMW in der Superbike-WM 2026 bislang erobert, sämtlich durch Miguel Oliveira. Der Portugiese fällt verletzungsbedingt länger aus, Danilo Petrucci muss die Lücke füllen.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: gold & goose
Danilo Petrucci
© gold & goose

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Vier dritte Plätze hat Superbike-Rookie Miguel Oliveira in den ersten zehn Läufen dieser Saison erreicht. Dann kam der Sprint in Ungarn – und es krachte! Der Portugiese fällt für unbestimmte Zeit aus, denn den derzeitigen WM-Vierten hat es schlimm erwischt: Zur Gehirnerschütterung kommen Brüche des Schulterblatts und der Rippen sowie Verletzungen an den Schultersehnen hinzu. Seine früheste Rückkehr ist für Mitte Juni in Misano denkbar, deutlich realistischer scheint Donington Park Mitte Juli.

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Damit rückt automatisch Danilo Petrucci zum Teamleader auf, der sich mit der BMW M1000RR aber noch nicht so gut anfreunden konnte wie Oliveira. Nach dem katastrophalen Balaton-Wochenende, dort wurde der Routinier 11. und 16. und erhielt für das zweite Hauptrennen von FIM-Ärztin Monica Lazarotti Startverbot, läuft es in Most deutlich besser: Platz 5 in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag, 0,426 sec hinter der Bestzeit von Garrett Gerloff (Kawasaki).

Petrucci wollte fahren, weil es sein Job ist

«Mir geht es wieder gut», beruhigte Petrucci in kleiner Medienrunde. «In Balaton begann es schlecht und endete noch schlechter. Ich habe mir die Hand angeschlagen, 2014 habe ich mir das Kahnbein gebrochen. Es ist nie komplett verheilt, nach zwölf Jahren wird das wohl auch nichts mehr. Es fehlte mir an Durchblutung, deshalb hatte ich Schmerzen in der linken Hand. Dann hat mich Sofuoglu im Superpole-Race von hinten getroffen und mir blieb eine Runde lang die Luft weg. Monica sagte zu mir: ‚Du hast Schmerzen an den Rippen und der Hand und bist langsam, weshalb willst du Rennen fahren?’ Ich antwortete: ‚Weil es mein Job ist.’ Da erteilte sie mir eine Absage und auch das Team war der Meinung, dass mein Start nichts gebracht hätte – ich habe sehr gelitten. Aber bereits am Tag danach ging es mir deutlich besser.»

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Es lässt sich nicht vorhersagen, was nach dem Start in der ersten Schikane passiert.

danilo petrucci über most

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«In Most stand ich seit 2023 jedes Jahr in mindestens einem langen Rennen auf dem Podium, an diese Strecke habe ich gute Erinnerungen», hielt der BMW-Werksfahrer fest. «Ich bin mir sicher, dass wir eine gute Entwicklung zeigen können. Das Qualifying ist hier besonders wichtig. Nicht, weil überholen schwierig ist, sondern weil sich nicht vorhersagen lässt, was nach dem Start in der ersten Schikane passiert. Die zweite oder dritte Startreihe könnte ein gutes Ziel sein.»

Petrucci: «Van der Mark der schnellste Testfahrer»

«Natürlich wünsche ich mir, dass Miguel so schnell wie möglich zurückkommt», unterstrich Petrucci. «Aber ich bin glücklich, Michael van der Mark zu haben. Er ist der schnellste Testfahrer der Superbike-WM und ein guter Vergleich für mich. Ich will jeden Fahrer schlagen und alle wollen mich schlagen – diesbezüglich ist jeder gleich, wenn er auf die Strecke geht. Jeder will der Schnellste sein und hofft, nach einer flotten Runde P1 zu sehen – das ist unser Job.»

BMW Motorsport Direktor Sven Blusch hat am Donnerstag in Most verlautbart, dass der deutsche Hersteller der Superbike-WM auch in den nächsten Jahren treu bleibt. Außerdem hat er schon mehrfach versichert, dass er 2027 mit seinem jetzigen Fahrerduo Oliveira/Petrucci weitermachen möchte.

«Ducati und BMW sind stark in diese Meisterschaft eingebunden», hielt Danilo fest. «Sie wissen, dass sie arbeiten müssen. Ich fühle mich sehr wohl im Team. Das Einzige, worum ich bitten kann, ist etwas Geduld. Wobei ich das eher zu mir sagen muss, weil sie mir keinen Druck auferlegen. Ich möchte so schnell wie möglich bessere Ergebnisse erreichen.»

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01

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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Kawasaki WorldSBK Team

31

18

1:30,791

02

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

11

6

+0,066

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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Marc VDS Racing Team

14

24

+0,142

04

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

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Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+0,208

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

19

+0,275

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

21

+0,426

07

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

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Bimota by Kawasaki Racing Team

47

21

+0,453

08

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

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BARNI Spark Racing Team

5

22

+0,458

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

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Team GO Eleven

34

9

+0,497

10

Michael van der Mark

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Michael van der Mark

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17

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