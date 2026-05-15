Danilo Petrucci (BMW) befürchtet: «Nach zwölf Jahren wird das nichts mehr»
Vier Podestplätze hat BMW in der Superbike-WM 2026 bislang erobert, sämtlich durch Miguel Oliveira. Der Portugiese fällt verletzungsbedingt länger aus, Danilo Petrucci muss die Lücke füllen.
Vier dritte Plätze hat Superbike-Rookie Miguel Oliveira in den ersten zehn Läufen dieser Saison erreicht. Dann kam der Sprint in Ungarn – und es krachte! Der Portugiese fällt für unbestimmte Zeit aus, denn
Damit rückt automatisch Danilo Petrucci zum Teamleader auf, der sich mit der BMW M1000RR aber noch nicht so gut anfreunden konnte wie Oliveira. Nach dem katastrophalen Balaton-Wochenende, dort wurde der Routinier 11. und 16. und erhielt für das zweite Hauptrennen
Petrucci wollte fahren, weil es sein Job ist
«Mir geht es wieder gut», beruhigte Petrucci in kleiner Medienrunde. «In Balaton begann es schlecht und endete noch schlechter. Ich habe mir die Hand angeschlagen, 2014 habe ich mir das Kahnbein gebrochen. Es ist nie komplett verheilt, nach zwölf Jahren wird das wohl auch nichts mehr. Es fehlte mir an Durchblutung, deshalb hatte ich Schmerzen in der linken Hand. Dann hat mich Sofuoglu im Superpole-Race von hinten getroffen und mir blieb eine Runde lang die Luft weg. Monica sagte zu mir: ‚Du hast Schmerzen an den Rippen und der Hand und bist langsam, weshalb willst du Rennen fahren?’ Ich antwortete: ‚Weil es mein Job ist.’ Da erteilte sie mir eine Absage und auch das Team war der Meinung, dass mein Start nichts gebracht hätte – ich habe sehr gelitten. Aber bereits am Tag danach ging es mir deutlich besser.»
Es lässt sich nicht vorhersagen, was nach dem Start in der ersten Schikane passiert.
danilo petrucci über most
«In Most stand ich seit 2023 jedes Jahr in mindestens einem langen Rennen auf dem Podium, an diese Strecke habe ich gute Erinnerungen», hielt der BMW-Werksfahrer fest. «Ich bin mir sicher, dass wir eine gute Entwicklung zeigen können. Das Qualifying ist hier besonders wichtig. Nicht, weil überholen schwierig ist, sondern weil sich nicht vorhersagen lässt, was nach dem Start in der ersten Schikane passiert. Die zweite oder dritte Startreihe könnte ein gutes Ziel sein.»
Petrucci: «Van der Mark der schnellste Testfahrer»
«Natürlich wünsche ich mir, dass Miguel so schnell wie möglich zurückkommt», unterstrich Petrucci. «Aber ich bin glücklich, Michael van der Mark zu haben. Er ist der schnellste Testfahrer der Superbike-WM und ein guter Vergleich für mich. Ich will jeden Fahrer schlagen und alle wollen mich schlagen – diesbezüglich ist jeder gleich, wenn er auf die Strecke geht. Jeder will der Schnellste sein und hofft, nach einer flotten Runde P1 zu sehen – das ist unser Job.»
BMW Motorsport Direktor Sven Blusch hat am Donnerstag in Most verlautbart, dass der deutsche Hersteller
«Ducati und BMW sind stark in diese Meisterschaft eingebunden», hielt Danilo fest. «
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