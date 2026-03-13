Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Danilo Petrucci (BMW): «Schritt für Schritt machen wir Fortschritte»

Der Test der Superbike-WM 2026 in Portimão geht am Freitag weiter. BMW-Pilot Danilo Petrucci setzt die Arbeit vom Montag fort und sieht Fortschritte.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Danilo Petrucci spürt Fortschritte mit der BMW
Danilo Petrucci spürt Fortschritte mit der BMW
Foto: GeeBee Images
Danilo Petrucci spürt Fortschritte mit der BMW
© GeeBee Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nur vier Teams haben sich nach dem erneut verregneten Portimão-Test zu Wochenbeginn dazu durchgerungen, auf besseres Wetter zu hoffen und bis zum Freitag auszuharren – eines davon ist ROKiT BMW, das mit Danilo Petrucci, Miguel Oliveira sowie Testfahrer Michael van der Mark angereist war. Kosten und Aufwand für den verlängerten Aufenthalt haben sich gelohnt: Das Wetter erlaubt endlich seriöse Testarbeit!

Werbung

Werbung

Die Arbeit vom ersten Testtag, als es am Montagvormittag für drei Stunden trocken war, kann nahtlos fortgesetzt werden.

«Wir hatten einige neue Erkenntnisse gewonnen», erzählte Danilo Petrucci. «Wir haben an der Abstimmung des Motorrads gearbeitet und uns auf das Rennen vorbereitet. Letztendlich haben wir immer noch keine Basisabstimmung, also haben wir die Abstimmung aus Australien verwendet. Wir brauchen mehr Zeit, um für Portimão eine gute Abstimmung zu finden, aber ich beginne, das Motorrad zu verstehen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Danilo Petrucci (BMW) nach der Mittagspause unter 1:41 min

Die bisher gefahrene Rundenzeiten war für den BMW-Piloten nebensächlich. In 1:41,358 min war der Italiener am Freitag nach drei Stunden bereits geringfügig schneller. Am frühen Nachmittag steigerte sich der Routinier auf eine 1:40,958 min.

Werbung

Werbung

«Das Wetter war bisher nicht gut genug, um gute Rundenzeiten zu fahren. Ich bin glücklich, dass wir nicht mehr so weit entfernt sind wie auf Phillip Island», betonte der 35-Jährige. «Schritt für Schritt machen wir Fortschritte. Für die kommende Runde in Portimão bin ich zuversichtlicher. Ich denke, wir können unsere Leistung gegenüber Australien verbessern.»

Das Autódromo Internacional do Algarve ist noch bis 17 Uhr Ortszeit geöffnet (18 Uhr MEZ).

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

19

7

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM BONOVO Racing

MGM BONOVO Racing

17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

16

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

16

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Demnächst

    Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien