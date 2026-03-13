Danilo Petrucci (BMW): «Schritt für Schritt machen wir Fortschritte»

Nur vier Teams haben sich nach dem erneut verregneten Portimão-Test zu Wochenbeginn dazu durchgerungen, auf besseres Wetter zu hoffen und bis zum Freitag auszuharren – eines davon ist ROKiT BMW, das mit Danilo Petrucci, Miguel Oliveira sowie Testfahrer Michael van der Mark angereist war. Kosten und Aufwand für den verlängerten Aufenthalt haben sich gelohnt: Das Wetter erlaubt endlich seriöse Testarbeit!

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Die Arbeit vom ersten Testtag, als es am Montagvormittag für drei Stunden trocken war, kann nahtlos fortgesetzt werden.

«Wir hatten einige neue Erkenntnisse gewonnen», erzählte Danilo Petrucci. «Wir haben an der Abstimmung des Motorrads gearbeitet und uns auf das Rennen vorbereitet. Letztendlich haben wir immer noch keine Basisabstimmung, also haben wir die Abstimmung aus Australien verwendet. Wir brauchen mehr Zeit, um für Portimão eine gute Abstimmung zu finden, aber ich beginne, das Motorrad zu verstehen.»

Danilo Petrucci (BMW) nach der Mittagspause unter 1:41 min

Die bisher gefahrene Rundenzeiten war für den BMW-Piloten nebensächlich. In 1:41,358 min war der Italiener am Freitag nach drei Stunden bereits geringfügig schneller. Am frühen Nachmittag steigerte sich der Routinier auf eine 1:40,958 min.

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«Das Wetter war bisher nicht gut genug, um gute Rundenzeiten zu fahren. Ich bin glücklich, dass wir nicht mehr so weit entfernt sind wie auf Phillip Island», betonte der 35-Jährige. «Schritt für Schritt machen wir Fortschritte. Für die kommende Runde in Portimão bin ich zuversichtlicher. Ich denke, wir können unsere Leistung gegenüber Australien verbessern.»

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