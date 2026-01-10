Danilo Petrucci (BMW): Toprak war nicht nur auf der Bremse herausragend

Am 26./27. November testeten Danilo Petrucci und Miguel Oliveira erstmals für das ROKiT-BMW-Werksteam, am 21./22. Januar geht die Saisonvorbereitung auf gleicher Strecke weiter. Um seinem neuen Duo eine noch schnellere Adaption an die M1000RR zu ermöglichen, organisierte BMW in der vergangenen Woche ein Training mit Serienmotorrädern auf der Berg-und-Tal-Piste in Portimao.

Bereits beim ersten Test war offensichtlich: Petrucci und Oliveira kommen mit der Maschine gut zurecht, die BMW-Verantwortlichen sahen auf Anhieb erstaunliche Manöver der beiden MotoGP-Sieger.

Klar ist aber auch: Nach zwei WM-Titeln und 40 Laufsiegen in zwei Jahren, 39 durch Toprak Razgatlioglu und einer mit Michael van der Mark, ist die Erwartungshaltung riesig. Nach dem Januar-Test in Jerez folgen noch jeweils zwei Testtage in Portimao sowie auf Phillip Island, bevor die Saison 2026 am letzten Februar-Wochenende in Australien ihren Auftakt hat.

Danilo Petrucci Foto: Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose

«Technisch gesprochen muss ich das tun, wonach das Motorrad verlangt», erklärte Petrucci im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com, wie er die letzte Sekunde finden will. «Menschlich gesprochen muss ich mir die dafür nötige Zeit einräumen. Ich muss nichts übereilen, auch wenn ich weiß, dass einige schwierige Zeiten kommen werden. Deswegen darf ich aber die Freude nicht verlieren. Mit diesem Motorrad muss man sehr hart bremsen, wie Toprak das immer getan hat. Das war aber nicht alles – es geht um ganz viele Details, die ihn eine Sekunde schneller gemacht haben als alle anderen. Er konnte das Bike in den Kurven sehr früh aufrichten und war wie kein anderer in der Lage, sich an die Entwicklungsreifen anzupassen, die Pirelli 2025 brachte. Toprak und Nicolo Bulega haben unglaubliche Arbeit geleistet, verglichen mit dem Dritten in den Rennen und der Meisterschaft und den Folgenden. Letztes Jahr gab es nur die beiden, die um Siege kämpften, dahinter klaffte eine große Lücke. Öfters war ich dieser Dritte, aber immer weit von ihnen entfernt. Was ich tun muss, ist diesen Abstand verringern, dazu muss ich schneller werden.»

