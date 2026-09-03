Jetzt ist es gesagt: Danilo Petruccis Karriere in der Superbike-WM endet

Danilo Petrucci und die BMW M1000RR – weder Liebe auf den ersten Blick noch gewachsene Zuneigung. Der triste Ertrag aus bislang 15 Läufen: Platz 6 im zweiten Hauptrennen beim Saisonstart in Australien als Bestleistung. Zu den Anpassungsschwierigkeiten des Italieners kam unfassbares Pech, das in einem Steißbeinbruch in Most gipfelte. Nach acht von zwölf Events hat der Routinier deshalb nur 48 Punkte auf dem Konto und liegt vor den Rennen in Magny-Cours am kommenden Wochenende auf dem enttäuschenden 16. WM-Rang.

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Inzwischen ist ausgesprochen, was teamintern schon länger klar ist: Es wird bei einer gemeinsamen Saison in der Superbike-WM bleiben, den Platz neben Miguel Oliveira bekommt für 2027 und 2028 Noch-MotoGP-Fahrer Brad Binder – SPEEDWEEK.com berichtete mehrfach darüber.

Petruccis Plan B löste sich in Luft auf

Für den 35-jährigen «Petrux» bedeutet das nicht nur den Verlust seines Sitzes im BMW-Werksteam, sondern das Ende seiner Superbike-Karriere . Sein Plan B wäre das Team Barni Spark Ducati gewesen, doch dort wird der Spanier Xavier Vierge anheuern und den Platz von Alvaro Bautista übernehmen. Petruccis Bilanz in der Superbike-WM: In bislang 114 Rennen eroberte er drei Siege und 20 Podestplätze, alle auf Ducati. Die Weltmeisterschaft schloss er auf den Rängen 5, 5 und 7 ab. Beeindruckend: Petrucci gewann auch in der MotoGP, dem Superstock-1000-Cup, der US-Superbike-Serie MotoAmerica und sogar eine Etappe bei der Rallye Dakar mit KTM.

«Ich sehe mich mit einer Reihe Problemen konfrontiert», fasste Petrucci seine schwierige Saison am Donnerstagnachmittag in Magny-Cours zusammen. «Im Winter ging uns viel Testzeit flöten. Ich habe versucht zu machen, was Toprak tat, fand aber keinen Weg, mit diesem Motorrad konkurrenzfähiger zu werden. Ich bin nicht glücklich mit meinen Ergebnissen. Es geht aber weniger um die Resultate, sondern eher darum, dass ich nicht in der Lage bin, dieses Bike schneller zu fahren, was ausschließlich an mir liegt.»

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Mir war klar, dass ich mit 36 Jahren gewinnen kann – oder aufhören muss. danilo petrucci

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Morgen Magny-Cours: 1. Freies Training FIM Superbike World Championship 04.09.2026 - 10:15

BMW und Petrucci haben einander signalisiert, dass sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen können – außerhalb der Superbike-WM. Möglichkeiten gibt es mehrere, etwa als Testfahrer, in der MotoAmerica oder auch der Langstrecken-WM. «Darüber haben wir noch nicht diskutiert», hielt der Evergreen fest. «Bisher haben wir uns nur im gegenseitigen Einvernehmen darauf geeinigt, dass es nicht zusammen in der Superbike-WM weitergeht. Ich habe diesen Schritt letztes Jahr gewagt, weil ich versuchen wollte, die Meisterschaft zu gewinnen. Mir war klar, dass ich mit dann 36 Jahren gewinnen kann – oder aufhören muss. Unglücklicherweise ist Zweiteres der Fall. BMW hat sehr viel geleistet und auch ich habe seit meiner Verletzung im Oktober alles gegeben. Dann kamen die Stürze in Ungarn und Most und ich verpasste einige Tests. Damit standen alle unter Druck und ich konnte nicht das Maximum aus dem Paket holen.»

Petrucci will Karriere noch nicht beenden

«Zuerst warte ich mal ab, ob mir BMW etwas für die Zukunft anbieten kann», bemerkte Petrucci. «Ich habe keinen Stress. Wenn du Aussichten auf etwas hast, dann kannst du weitermachen. Im Moment haben aber nicht viele Leute in der Superbike-WM Interesse an mir. Ich verstehe das, so ist das Leben. Ich weiß sehr zu schätzen, was mir BMW gibt, ich würde gerne mit ihnen in einer anderen Position weitermachen. Falls sich das nicht ergibt, habe ich viele andere Aufgaben zu erledigen, wenn auch nicht als Rennfahrer.»

«Könnten wir die Zeit zurückdrehen, würden wir beide die gleiche Entscheidung treffen», sprang ihm BMW-Rennchef Sven Blusch zur Seite. «Manchmal läuft es eben nicht so, wie es sollte. Wir reden über eine mögliche gemeinsame Zukunft, es ist aber noch früh. Wir haben Ideen, wissen aber noch nicht genau, in welche Richtung es gehen könnte.»

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