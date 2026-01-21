Danilo Petrucci schwärmt von der BMW: «Eines der besten Bikes im Nassen!»

Danilo Petrucci (I), BMW, 1:52,976 min Yari Montella (I), Ducati, +1,218 Miguel Oliveira (P), BMW, +1,284 sec Stefano Manzi (I), Yamaha, +2,068 Iker Lecuona (E), Ducati, +2,629 Xavi Fores (E), Bimota, +2,941 Andrea Locatelli (I), Yamaha, +2,959 Alvaro Bautista (E), Ducati, +3,794 Jake Dixon (GB), Honda, +4,133 Tetsuta Nagashima (J), Honda, +4,696 Xavi Vierge (E), Yamaha, +4,808 Axel Bassani (I), Bimota, +4,854 Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +4,940 Alberto Surra (I), Ducati, +5,658 Philipp Öttl (D), Ducati, +5,911 Michael van der Mark (NL), BMW, +8,167