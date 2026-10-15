Danilo Petrucci verlässt BMW: Zwei seiner drei Chancen haben sich erledigt
Es steht fest: BMW-Pilot Danilo Petrucci fährt am Wochenende in Jerez seine vorerst letzten Rennen in der Superbike-WM. Klar ist jetzt auch, dass er 2027 für einen anderen Hersteller antreten muss.
Dass Danilo Petrucci in der nächsten Saison nicht mehr für das BMW-Werksteam in der Superbike-WM startet, steht seit Monaten fest: Der Routinier muss seinen Platz nach einer sehr schwierigen und mit Verletzungen gespickten Saison
Die BMW-Rennabteilung hätte mit Danilo gerne weitergemacht und stellte den Kontakt zum Team OrangeCat in der US-Superbike-Meisterschaft MotoAmerica her.
Go Eleven Ducati: Petrucci nicht mehr auf der Liste
Vorübergehend sah es so aus, als könnte Petrucci eine weitere Saison in der Superbike-WM bleiben: Das Ducati-Privatteam Go Eleven will expandieren und ab 2027 zwei Motorräder in der Startaufstellung haben. Während
Vor einigen Tagen tat sich eine weitere Möglichkeit für den Sieger in der MotoGP- und Superbike-WM auf, als er vom Team Attack Performance Progressive Yamaha kontaktiert wurde, das dieses Jahr mit Bobby Fong den Titel in der MotoAmerica einsackte. Nachdem sich die Chancen bei OrangeCat und Go Eleven für Petrucci in Luft aufgelöst haben, ist das seine – Stand heute – letzte Chance, um 2027 weiterhin auf professionellem Level Rennen fahren zu können. Sein Management nennt diesen Schritt «sehr vielversprechend und realistisch».
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