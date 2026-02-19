Weiter zum Inhalt
Danilo Petrucci vor BMW-Debüt: Die Nervosität beim Routinier ist greifbar

Am Freitag beginnt für BMW in der Superbike-WM das Jahr 1 nach der Erfolgsserie mit Toprak Razgatlioglu. Danilo Petrucci stapelt für den Saisonstart auf Phillip Island aus verschiedenen Gründen tief.

Ivo Schützbach
Von

Superbike WM

Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: gold & goose
Danilo Petrucci
© gold & goose

Obwohl zwischen dem Saisonstart in Australien am kommenden Wochenende und dem Europa-Auftakt in Portimao am 27.–29. März fünf Wochen liegen, geht es für die Teams Schlag auf Schlag. Am 9./10. März findet im Autodromo Internacional do Algarve im Hinterland von Portimao der nächste Test statt. Weil die Highspeed-Piste auf Phillip Island einen sehr speziellen Charakter hat und kaum allgemeingültige Aussagen bei der Entwicklung des Motorrads zulässt, zählt manch einer die ersten drei Rennen des Jahres hinter vorgehaltener Hand noch zur Vorsaison.

Vor allem, weil sämtliche Wintertests im Januar ins Wasser fielen und die meisten Piloten ohne eine Runde im Trockenen nach Australien kamen, so auch BMW-Neuzugang Danilo Petrucci. «Nach den Rennen in Australien haben wir mehr in den Händen und werden einander viel besser kennen», sagte der Routinier über die ROKiT-Mannschaft. «Dann kommt ein Test auf einer Strecke, auf der dieses Motorrad sehr gut ist. Dann beginnt unsere Saison richtig und wir sind hoffentlich so schnell wie möglich konkurrenzfähig.»

«Bei den anstehenden Rennen müssen wir so viele Punkte wie möglich hamstern, unser Ziel wird nicht sein zu gewinnen», bemerkte der dreifache Laufsieger. «Von den Top-5 sind wir nicht weit entfernt. Letztes Jahr sahen wir einige Rennen, bei denen die BMW sehr stark war, deshalb glaube ich, dass ich das auch sein kann. Auf einigen Strecken kann die BMW den Unterschied ausmachen. Wenn wir auf diese Strecken kommen, müssen wir gut vorbereitet sein, um vorne mitzumischen. Im Regen könnten Miguel Oliveira und ich schon jetzt gewinnen.»

Danilo Petrucci ist unfassbar stolz

«Es ist aufregend jetzt in jenem Team zu fahren, das die vergangenen zwei Meisterschaften gewann», meint Petrucci. «Aber ich habe sehr gemischte Gefühle. Ich war sooo stolz, als ich letztes Jahr für dieses Team unterschrieben habe, für die größte europäische Motorradmarke. Gleichzeitig sind die Erwartungen sehr hoch, ich kann nicht behaupten, nicht nervös zu sein. Jeder erwartet, dass sie wieder gewinnen, ich stehe unter Druck und will meine Leistungen aus dem letzten Jahr verbessern. Gleichzeitig will ich diese Erfahrung aber auch genießen. Und ich will glücklich sein. Genieße ich es, zu den Rennen zu kommen, dann bin ich auch schnell. Auf einer Emotionsskala von 0 bis 10 bin ich bei 8 oder 9. Ich habe keine Erwartungen, im Test lag ich etwas weit zurück. Die letzten zwei Jahre stand ich hier immer in einem Rennen auf dem Podium. Wer weiß, vielleicht ist das auch dieses Mal möglich.»

