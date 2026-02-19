Danilo Petrucci vor BMW-Debüt: Die Nervosität beim Routinier ist greifbar
Am Freitag beginnt für BMW in der Superbike-WM das Jahr 1 nach der Erfolgsserie mit Toprak Razgatlioglu. Danilo Petrucci stapelt für den Saisonstart auf Phillip Island aus verschiedenen Gründen tief.
Obwohl zwischen dem Saisonstart in Australien am kommenden Wochenende und dem Europa-Auftakt in Portimao am 27.–29. März fünf Wochen liegen, geht es für die Teams Schlag auf Schlag. Am 9./10. März findet im Autodromo Internacional do Algarve im Hinterland von Portimao der nächste Test statt. Weil die Highspeed-Piste auf Phillip Island einen sehr speziellen Charakter hat und kaum allgemeingültige Aussagen bei der Entwicklung des Motorrads zulässt, zählt manch einer die ersten drei Rennen des Jahres hinter vorgehaltener Hand noch zur Vorsaison.
Vor allem, weil sämtliche Wintertests im Januar ins Wasser fielen und die meisten Piloten ohne eine Runde im Trockenen nach Australien kamen, so auch BMW-Neuzugang Danilo Petrucci. «Nach den Rennen in Australien haben wir mehr in den Händen und werden einander viel besser kennen», sagte der Routinier über die ROKiT-Mannschaft. «Dann kommt ein Test auf einer Strecke, auf der dieses Motorrad sehr gut ist. Dann beginnt unsere Saison richtig und wir sind hoffentlich so schnell wie möglich konkurrenzfähig.»
«Bei den anstehenden Rennen müssen wir so viele Punkte wie möglich hamstern, unser Ziel wird nicht sein zu gewinnen», bemerkte der dreifache Laufsieger. «Von den Top-5 sind wir nicht weit entfernt. Letztes Jahr sahen wir einige Rennen, bei denen die BMW sehr stark war, deshalb glaube ich, dass ich das auch sein kann. Auf einigen Strecken kann die BMW den Unterschied ausmachen. Wenn wir auf diese Strecken kommen, müssen wir gut vorbereitet sein, um vorne mitzumischen. Im Regen könnten Miguel Oliveira und ich schon jetzt gewinnen.»
Danilo Petrucci ist unfassbar stolz
«Es ist aufregend jetzt in jenem Team zu fahren, das die vergangenen zwei Meisterschaften gewann», meint Petrucci. «Aber ich habe sehr gemischte Gefühle. Ich war sooo stolz, als ich letztes Jahr für dieses Team unterschrieben habe, für die größte europäische Motorradmarke. Gleichzeitig sind die Erwartungen sehr hoch, ich kann nicht behaupten, nicht nervös zu sein. Jeder erwartet, dass sie wieder gewinnen, ich stehe unter Druck und will meine Leistungen aus dem letzten Jahr verbessern. Gleichzeitig will ich diese Erfahrung aber auch genießen. Und ich will glücklich sein. Genieße ich es, zu den Rennen zu kommen, dann bin ich auch schnell. Auf einer Emotionsskala von 0 bis 10 bin ich bei 8 oder 9. Ich habe keine Erwartungen,
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:28,630 min
2.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:29,296
+ 0,666 sec
3.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:29,328
+ 0,698
4.
Yari Montella (I)
Ducati
1:29,351
+ 0,721
5.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:29,373
+ 0,743
6.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:29,575
+ 0,945
7.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:29,676
+ 1,046
8.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:29,769
+ 1,139
9.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:29,812
+ 1,182
10.
Garrett Gerloff (USA)
Kawasaki
1:29,823
+ 1,193
11.
Alvaro Bautista (E)
Ducati
1:29,861
+ 1,231
12.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:29,906
+ 1,276
13.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:29,957
+ 1,327
14.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:29,969
+ 1,339
15.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:30,110
+ 1,480
16.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:30,205
+ 1,575
17.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:30,269
+ 1,639
18.
Ryan Vickers (GB)
Honda
1:30,446
+ 1,816
19.
Jake Dixon (GB)
Honda
1:30,492
+ 1,862
20.
Tetsuta Nagashima (J)
Honda
1:30,513
+ 1,883
21.
Bahattin Sofuoglu (TR)
Yamaha
1:30,740
+ 2,110
22.
Mattia Rato (I)
Yamaha
1:31,972
+ 3,342
