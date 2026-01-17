Das hätte auch das Ende sein können: Xavier Vierge musste lange zittern

In den vergangenen drei Jahren war Xavier Vierge mit den Gesamträngen 7, 11 und 10 der erfolgreichste Honda-Fahrer in der Superbike-WM. Fassungslos berichtete er im Spätsommer, wie ihn der größte Motorradhersteller abservierte und was er davon hält.

Anschließend folgten bange Wochen, Vierges WM-Karriere hing am seidenen Faden. Durch den Rücktritt von Rekordchampion Jonathan Rea wurde zwar ein Platz im Yamaha-Werksteam frei, doch für diesen standen anfänglich andere Fahrer höher im Kurs.

Erst als sich Miguel Oliveira für das BMW-Werksteam und Pol Espargaro für die Verlängerung seines Vertrags als KTM-MotoGP-Test- und Ersatzfahrer entschieden hatten, und Augusto Fernandez Mitte September seinen Deal mit dem MotoGP-Testteam von Yamaha verlängerte, öffnete sich die Türe für Vierge.

«Selbst wenn du der Beste bist, ist das manchmal nicht genug», musste der 28-Jährige in seiner elfjährigen WM-Karriere lernen. «Du musst zum richtigen Zeitpunkt der Beste sein. Es nutzt nichts, wenn du sehr gute Leistungen bringst, aber nirgends unterkommst. Wenn du diesen Zug verpasst, dann kannst du nie mehr auf ihn aufspringen. Das ist traurig, aber es ist, wie es ist. Wir wissen alle, in welchem Spiel wir sind. Nicht jeder Fahrer bekommt, was er verdient. Das ist klar, noch bevor die Karriere beginnt.»

Vierge hat in der Superbike-WM erst einen Podestplatz erobert, als Dritter im zweiten Hauptrennen 2023 in Mandalika/Indonesien. Sein Vorgänger Jonathan Rea hat 119 Rennen gewonnen, war aber nicht in der Lage, auch mit der Yamaha Spitzenergebnisse einzufahren.

Ich bin hier, um Weltmeister zu werden. Xavier Vierge

Bereitet das Vierge Kopfzerbrechen, fragte SPEEDWEEK.com im Vier-Augen-Gespräch nach. « Die Situationen von Johnny und mir unterscheiden sich grundlegend », betonte Xavi. «Wenn du nicht perfekt mit dem Motorrad harmonierst, dann stellst du fest, dass das nicht ausreichend ist. Es ist traurig, aber der Einfluss des Bikes auf die Ergebnisse des Fahrers wird immer größer. Mit der Honda gab ich mein Bestes, sie erlaubte mir aber nicht, mein wahres Potenzial zu zeigen. Ich glaube, dass mir das auf der Yamaha eher gelingen wird, als das die vergangenen vier Jahre der Fall war. Weil die Maschine besser zu mir passt und ich meine Stärken ausspielen kann. Ich bin hier, um Weltmeister zu werden, das ist mein Traum. Ich weiß, dass ich das Potenzial und die Geschwindigkeit dazu habe.»

Eine Standortbestimmung bekommt er beim ersten Wintertest 2026 in Jerez am 21./22. Januar, wo sämtliche Werksfahrer von Bimota, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha dabei sein werden.

