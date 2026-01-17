Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Das hätte auch das Ende sein können: Xavier Vierge musste lange zittern

Nach vier Jahren im Honda-Werksteam wechselte Xavier Vierge für die Superbike-WM 2026 zum japanischen Konkurrenten Yamaha. Mit der R1 rechnet sich der Katalane deutlich bessere Ergebnisse aus.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Yamaha-Neuzugang Xavier Vierge
Yamaha-Neuzugang Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Yamaha-Neuzugang Xavier Vierge
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In den vergangenen drei Jahren war Xavier Vierge mit den Gesamträngen 7, 11 und 10 der erfolgreichste Honda-Fahrer in der Superbike-WM. Fassungslos berichtete er im Spätsommer, wie ihn der größte Motorradhersteller abservierte und was er davon hält.

Werbung

Werbung

Anschließend folgten bange Wochen, Vierges WM-Karriere hing am seidenen Faden. Durch den Rücktritt von Rekordchampion Jonathan Rea wurde zwar ein Platz im Yamaha-Werksteam frei, doch für diesen standen anfänglich andere Fahrer höher im Kurs.

Erst als sich Miguel Oliveira für das BMW-Werksteam und Pol Espargaro für die Verlängerung seines Vertrags als KTM-MotoGP-Test- und Ersatzfahrer entschieden hatten, und Augusto Fernandez Mitte September seinen Deal mit dem MotoGP-Testteam von Yamaha verlängerte, öffnete sich die Türe für Vierge.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Selbst wenn du der Beste bist, ist das manchmal nicht genug», musste der 28-Jährige in seiner elfjährigen WM-Karriere lernen. «Du musst zum richtigen Zeitpunkt der Beste sein. Es nutzt nichts, wenn du sehr gute Leistungen bringst, aber nirgends unterkommst. Wenn du diesen Zug verpasst, dann kannst du nie mehr auf ihn aufspringen. Das ist traurig, aber es ist, wie es ist. Wir wissen alle, in welchem Spiel wir sind. Nicht jeder Fahrer bekommt, was er verdient. Das ist klar, noch bevor die Karriere beginnt.»

Werbung

Werbung

Vierge hat in der Superbike-WM erst einen Podestplatz erobert, als Dritter im zweiten Hauptrennen 2023 in Mandalika/Indonesien. Sein Vorgänger Jonathan Rea hat 119 Rennen gewonnen, war aber nicht in der Lage, auch mit der Yamaha Spitzenergebnisse einzufahren.

Ich bin hier, um Weltmeister zu werden.

Xavier Vierge

Bereitet das Vierge Kopfzerbrechen, fragte SPEEDWEEK.com im Vier-Augen-Gespräch nach. «Die Situationen von Johnny und mir unterscheiden sich grundlegend», betonte Xavi. «Wenn du nicht perfekt mit dem Motorrad harmonierst, dann stellst du fest, dass das nicht ausreichend ist. Es ist traurig, aber der Einfluss des Bikes auf die Ergebnisse des Fahrers wird immer größer. Mit der Honda gab ich mein Bestes, sie erlaubte mir aber nicht, mein wahres Potenzial zu zeigen. Ich glaube, dass mir das auf der Yamaha eher gelingen wird, als das die vergangenen vier Jahre der Fall war. Weil die Maschine besser zu mir passt und ich meine Stärken ausspielen kann. Ich bin hier, um Weltmeister zu werden, das ist mein Traum. Ich weiß, dass ich das Potenzial und die Geschwindigkeit dazu habe.»

Eine Standortbestimmung bekommt er beim ersten Wintertest 2026 in Jerez am 21./22. Januar, wo sämtliche Werksfahrer von Bimota, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha dabei sein werden.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

  1. Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  3. The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  4. Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  5. Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien