Das hätte auch das Ende sein können: Xavier Vierge musste lange zittern
Nach vier Jahren im Honda-Werksteam wechselte Xavier Vierge für die Superbike-WM 2026 zum japanischen Konkurrenten Yamaha. Mit der R1 rechnet sich der Katalane deutlich bessere Ergebnisse aus.
In den vergangenen drei Jahren war Xavier Vierge mit den Gesamträngen 7, 11 und 10 der erfolgreichste Honda-Fahrer in der Superbike-WM.
Anschließend folgten bange Wochen, Vierges WM-Karriere hing am seidenen Faden. Durch den Rücktritt von Rekordchampion Jonathan Rea wurde zwar ein Platz im Yamaha-Werksteam frei, doch für diesen standen anfänglich andere Fahrer höher im Kurs.
Erst als sich Miguel Oliveira für das BMW-Werksteam und Pol Espargaro für die Verlängerung seines Vertrags als KTM-MotoGP-Test- und Ersatzfahrer entschieden hatten, und Augusto Fernandez Mitte September seinen Deal mit dem MotoGP-Testteam von Yamaha verlängerte, öffnete sich die Türe für Vierge.
«Selbst wenn du der Beste bist, ist das manchmal nicht genug», musste der 28-Jährige in seiner elfjährigen WM-Karriere lernen. «Du musst zum richtigen Zeitpunkt der Beste sein. Es nutzt nichts, wenn du sehr gute Leistungen bringst, aber nirgends unterkommst. Wenn du diesen Zug verpasst, dann kannst du nie mehr auf ihn aufspringen. Das ist traurig, aber es ist, wie es ist. Wir wissen alle, in welchem Spiel wir sind. Nicht jeder Fahrer bekommt, was er verdient. Das ist klar, noch bevor die Karriere beginnt.»
Vierge hat in der Superbike-WM erst einen Podestplatz erobert, als Dritter im zweiten Hauptrennen 2023 in Mandalika/Indonesien. Sein Vorgänger Jonathan Rea hat 119 Rennen gewonnen, war aber nicht in der Lage, auch mit der Yamaha Spitzenergebnisse einzufahren.
Ich bin hier, um Weltmeister zu werden.
Xavier Vierge
«
Eine Standortbestimmung bekommt er beim
