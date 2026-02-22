Den Regen schickte der Himmel: Er spülte Yamaha in Lauf 2 in die Top-5

Nicht auszudenken, wenn Honda bei der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island mit seinen Stammfahrern angetreten wäre, denn sonst wäre Yamaha womöglich noch hinter seinem japanischen Rivalen zurückgefallen. Für das einzige solide Ergebnis beim Saisonauftakt sorgte Andrea Locatelli im zweiten Lauf als Fünfter.

Seit 2024 ist Locatelli der beste Superbike-Pilot von Yamaha, doch als 15. der Superpole waren keine herausragenden Resultate zu erwarten. Platz 13 im ersten Lauf und ein 14. Rang im Superpole-Race sind nicht die üblichen Platzierungen des Yamaha-Piloten – tatsächlich kreuzte Locatelli in nur drei seiner 184 Superbike-Rennen auf einer schlechteren Position die Ziellinie!

So muss man es wohl dem Regenchaos am Sonntag zuschreiben, dass Loka den guten fünften Platz ermöglichte. «Die ersten Runden habe ich etwas gepusht, um ein gutes Gefühl für die Bedingungen zu bekommen und unser Potenzial zu verstehen. Ich habe dann eine konstante Pace fahren können und versuchte, möglichst wenig auf die anderen zu verlieren», berichtete Locatelli in kleiner Journalistenrunde. «Es lief etwas besser als die Tage zuvor, aber im Nassen ist es natürlich immer etwas tricky. Am Ende konnte ich einen guten Job erledigen. Wir müssen positiv bleiben und dürfen nicht aufgeben.»

War es das bisher schwierigste Superbike-Wochenende für Locatelli mit Yamaha? «Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, kann ich nicht widersprechen und es ist offensichtlich, dass wir hier Probleme hatten», grübelte der Italiener. «Aber ich konnte einen Platz in den Top-5 einfahren und ich möchte mich auch nicht mit den negativen Aspekten beschäftigen, sondern meine positive Einstellung behalten.»