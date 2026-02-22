Den Regen schickte der Himmel: Er spülte Yamaha in Lauf 2 in die Top-5
Der Wetterumschwung auf Phillip Island am Sonntag war für Yamaha ein Glücksfall. Andrea Locatelli holte im verregneten zweiten Lauf das einzige einstellige Ergebnis beim Superbike-Saisonauftakt.
Nicht auszudenken, wenn Honda bei der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island mit seinen Stammfahrern angetreten wäre, denn sonst wäre Yamaha womöglich noch hinter seinem japanischen Rivalen zurückgefallen. Für das einzige solide Ergebnis beim Saisonauftakt sorgte Andrea Locatelli im zweiten Lauf als Fünfter.
Seit 2024 ist Locatelli der beste Superbike-Pilot von Yamaha, doch als 15. der Superpole waren keine herausragenden Resultate zu erwarten. Platz 13 im ersten Lauf und ein 14. Rang im Superpole-Race sind nicht die üblichen Platzierungen des Yamaha-Piloten – tatsächlich kreuzte Locatelli in nur drei seiner 184 Superbike-Rennen auf einer schlechteren Position die Ziellinie!
War es das bisher schwierigste Superbike-Wochenende für Locatelli mit Yamaha? «Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, kann ich nicht widersprechen und es ist offensichtlich, dass wir hier Probleme hatten», grübelte der Italiener. «Aber ich konnte einen Platz in den Top-5 einfahren und ich möchte mich auch nicht mit den negativen Aspekten beschäftigen, sondern meine positive Einstellung behalten.»
Schnellster Yamaha-Pilot in Australien war Neuzugang Xavi Vierge, der jedoch in beiden Hauptrennen in aussichtsreicher Position stürzte und im Superpole-Race nicht antreten konnte, weil sein Motorrad repariert werden musste. «Xavi hatte nach dem Test ein gutes Gefühl. Leider stürzte er in den Rennen bei dem Versuch, schneller zu fahren. Dennoch hat er einen guten Job abgeliefert und ich hatte etwas Probleme, mit ihm mitzuhalten», gab Locatelli zu. «Letztlich ist es aber schwierig zu beurteilen, was seine endgültigen Ergebnisse gewesen wären, insbesondere im ersten Rennen. Er hatte auch Pech im Superpole-Race und stürzte erneut im Regenrennen. Es war also nicht ganz einfach für ihn. Für mich ist es nur wichtig, einen starken Teamkollegen zu haben.»
