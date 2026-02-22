Weiter zum Inhalt
Den Regen schickte der Himmel: Er spülte Yamaha in Lauf 2 in die Top-5

Der Wetterumschwung auf Phillip Island am Sonntag war für Yamaha ein Glücksfall. Andrea Locatelli holte im verregneten zweiten Lauf das einzige einstellige Ergebnis beim Superbike-Saisonauftakt.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Andrea Locatelli sorgte auf Phillip Island für das beste Yamaha-Finish
Andrea Locatelli sorgte auf Phillip Island für das beste Yamaha-Finish
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli sorgte auf Phillip Island für das beste Yamaha-Finish
© Gold & Goose

Nicht auszudenken, wenn Honda bei der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island mit seinen Stammfahrern angetreten wäre, denn sonst wäre Yamaha womöglich noch hinter seinem japanischen Rivalen zurückgefallen. Für das einzige solide Ergebnis beim Saisonauftakt sorgte Andrea Locatelli im zweiten Lauf als Fünfter.

Seit 2024 ist Locatelli der beste Superbike-Pilot von Yamaha, doch als 15. der Superpole waren keine herausragenden Resultate zu erwarten. Platz 13 im ersten Lauf und ein 14. Rang im Superpole-Race sind nicht die üblichen Platzierungen des Yamaha-Piloten – tatsächlich kreuzte Locatelli in nur drei seiner 184 Superbike-Rennen auf einer schlechteren Position die Ziellinie!

So muss man es wohl dem Regenchaos am Sonntag zuschreiben, dass Loka den guten fünften Platz ermöglichte. «Die ersten Runden habe ich etwas gepusht, um ein gutes Gefühl für die Bedingungen zu bekommen und unser Potenzial zu verstehen. Ich habe dann eine konstante Pace fahren können und versuchte, möglichst wenig auf die anderen zu verlieren», berichtete Locatelli in kleiner Journalistenrunde. «Es lief etwas besser als die Tage zuvor, aber im Nassen ist es natürlich immer etwas tricky. Am Ende konnte ich einen guten Job erledigen. Wir müssen positiv bleiben und dürfen nicht aufgeben.»

War es das bisher schwierigste Superbike-Wochenende für Locatelli mit Yamaha? «Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, kann ich nicht widersprechen und es ist offensichtlich, dass wir hier Probleme hatten», grübelte der Italiener. «Aber ich konnte einen Platz in den Top-5 einfahren und ich möchte mich auch nicht mit den negativen Aspekten beschäftigen, sondern meine positive Einstellung behalten.»

Schnellster Yamaha-Pilot in Australien war Neuzugang Xavi Vierge, der jedoch in beiden Hauptrennen in aussichtsreicher Position stürzte und im Superpole-Race nicht antreten konnte, weil sein Motorrad repariert werden musste. «Xavi hatte nach dem Test ein gutes Gefühl. Leider stürzte er in den Rennen bei dem Versuch, schneller zu fahren. Dennoch hat er einen guten Job abgeliefert und ich hatte etwas Probleme, mit ihm mitzuhalten», gab Locatelli zu. «Letztlich ist es aber schwierig zu beurteilen, was seine endgültigen Ergebnisse gewesen wären, insbesondere im ersten Rennen. Er hatte auch Pech im Superpole-Race und stürzte erneut im Regenrennen. Es war also nicht ganz einfach für ihn. Für mich ist es nur wichtig, einen starken Teamkollegen zu haben.»

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Super Pole

  7. 3. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Startaufstellung

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

37:21,038

1:40,406

25

02

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+11,336

1:41,341

20

03

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+17,790

1:41,529

16

04

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

22

+28,356

1:41,766

13

05

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+30,966

1:42,381

11

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+31,901

1:41,975

10

07

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+32,135

1:41,948

9

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+32,608

1:42,126

8

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+33,241

1:41,968

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+48,734

1:43,212

6

