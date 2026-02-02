Weiter zum Inhalt
Deutscher in der Superbike-WM: Reiterberger sieht Tulovics Chance

Die Superbike-WM 2026 startet ohne deutschsprachigen Teilnehmer. Markus Reiterberger analysiert bei SPEEDWEEK.com die Situation und bescheinigt Lukas Tulovic gewisse Chancen.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Lukas Tulovic würde gern weitere WM-Wildcards absolvieren
Lukas Tulovic würde gern weitere WM-Wildcards absolvieren
Foto: Gold & Goose
Lukas Tulovic würde gern weitere WM-Wildcards absolvieren
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Seit Philipp Öttls Rückkehr in die Supersport-WM im Winter 2024/2025 gibt es keinen deutschen Stammfahrer mehr in der Superbike-WM. Mit Dominique Aegerter verließ Ende 2025 der letzte deutschsprachige Pilot die höchste seriennahe Kategorie. Aktuell stehen für die neue Saison neun Italiener, vier Briten, drei Spanier sowie jeweils ein Portugiese, Australier, Türke, Thailänder und US-Amerikaner fest.

Markus Reiterberger zählt zu den wenigen Deutschen, die in der Superbike-WM Top-5-Ergebnisse erzielen konnten. Der Bayer bringt es auf insgesamt 75 Rennstarts in der Serie und kennt das Geschäft bestens. In der jüngeren Vergangenheit unterstützte er BMW als Testfahrer und sprang zuletzt 2024 als Ersatzpilot ein.

Markus Reiterberger weiß, wie anspruchsvoll die Superbike-WM ist
Markus Reiterberger weiß, wie anspruchsvoll die Superbike-WM ist
Foto: Gold & Goose
Markus Reiterberger weiß, wie anspruchsvoll die Superbike-WM ist
© Gold & Goose

Wir haben uns bei «Reiti» erkundigt, welcher Fahrer der nächste Deutsche in der Superbike-WM sein könnte. «Tulovic hat eine realistische Chance, weil er letztes Jahr echt stark war», erklärte Reiterberger gegenüber SPEEDWEEK.com und lobte die Leistungen seines Landsmanns.

Bei Tulovic stimmen aus Reiterbergers Sicht die Voraussetzungen. «Er hat ein gutes Paket», sagt der 31-Jährige, der Tulovics Wildcard-Einsatz beim Saisonfinale in Jerez genau verfolgte. In der Saison 2026 will Tulovic versuchen, seinen Titel in der IDM (jetzt Euro Moto) zu verteidigen. Der 25-Jährige startet erneut für Ducati Frankfurt und pilotiert eine Panigale V4 R.

Lukas Tulovic
Lukas Tulovic
Foto: Wiessmann
Lukas Tulovic
© Wiessmann

WM-Gaststarts sind angedacht, hängen jedoch auch vom Saisonverlauf ab. Da Ducati derzeit am absoluten Limit arbeitet, um die Rennteams in den verschiedenen Superbike-Meisterschaften rechtzeitig mit Material für 2026 zu versorgen, ist aktuell nicht absehbar, ob sich für Tulovic eine WM-Chance ergibt. Auch Finanzierung, Organisation und das benötigte Personal stellen den IDM-Champion vor große Herausforderungen.

Dass es abgesehen von Tulovic in Deutschland derzeit nicht besonders rosig aussieht, weiß auch Reiterberger, der in der Euro Moto auf «Tulo» trifft. Ebenfalls am Start ist Ex-Grand-Prix-Pilot Marcel Schrötter, der für 2026 keine attraktive Option in der Supersport-WM hatte.

«Abgesehen von Tulovic gibt es aktuell ein Defizit an Fahrern. In der Nachwuchsförderung müssen wir stärker angreifen. Der Sprung aus den nationalen Serien ist wirklich schwierig», bedauert Reiterberger.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  3. The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  4. Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  5. Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

