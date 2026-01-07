Die Superbike-WM erwacht aus dem Winterschlaf: Wer in Jerez testen wird
Am 21. und 22. Januar findet in Jerez der erste große Wintertest der Superbike-WM 2026 in diesem Jahr statt. Mit Spannung wird der erste Auftritt von Jonathan Rea als Honda-Testfahrer erwartet.
Es wird voll beim Jerez-Test: Bis auf das Yamaha-Team Motoxracing (Bahattin Sofuoglu, Mattia Rato) und das dubiose Cainam-Team von Andrea Iannone haben alle Teams der Superbike-WM 2026 ihr Kommen angekündigt.
Das größte Aufgebot an Teams hat Ducati, wobei davon auszugehen ist, dass nun auch die Kundenteams die neue V4R zur Verfügung haben werden – bisher kamen nur die Aruba-Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona in den Genuss.
Seit 1. Januar dürfen alle neuen Fahrer offen über ihre Eindrücke sprechen – also die früheren Honda-Piloten Lecuona (Ducati) und Xavi Vierge (Yamaha) sowie der von Ducati zu BMW gewechselte Danilo Petrucci und dessen Teamkollegen Miguel Oliveira, der 2025 mit Yamaha die MotoGP fuhr.
Mit besonderer Spannung wird das Debüt von Jonathan Rea als Edel-Tester der Honda Racing Corporation erwartet. Der Rekordweltmeister soll dabei helfen, die CBR1000RR-R zu einem siegfähigen Motorrad zu entwickeln. Außerdem werden Bimota, BMW und Ducati Testfahrer einsetzen.
Aus deutschsprachiger Sicht interessant ist die Anwesenheit der Supersport-Piloten Philipp Öttl (Feel Racing Ducati) und Dominique Aegerter (Kawasaki) nebst Teamkollegen Jeremy Alcoba. Angemeldet ist zudem WRP Ducati mit Matteo Ferrari und einem zweiten Fahrer.
Teilnehmer Superbike-Test in Jerez, 20. und 21. Januar
No
Fahrer
Team
SBK-WM
Alex Lowes (GB/Bimota)
Bimota by KRT
SBK-WM
Axel Bassani (I/Bimota)
Bimota by KRT
SBK-WM
Xavi Fores (E/Bimota)
Bimota by KRT
SBK-WM
Garrett Gerloff (USA/Kawasaki)
Kawasaki
SBK-WM
Jake Dixon (GB/Honda)
Honda
SBK-WM
Somkiat Chantra (T/Honda)
Honda
SBK-WM
Jonathan Rea (GB/Honda)
HRC Testteam
SBK-WM
Danilo Petrucci (I/BMW)
ROKiT BMW
SBK-WM
Miguel Oliveira (P/BMW)
ROKiT BMW
SBK-WM
BMW-Testfahrer
ROKiT BMW
SBK-WM
Andrea Locatelli (I/Yamaha)
Pata Maxus Yamaha
SBK-WM
Xavier Vierge (E/Yamaha)
Pata Maxus Yamaha
SBK-WM
Remy Gardner (AUS/Yamaha)
GRT Yamaha
SBK-WM
Stefano Manzi (I/Yamaha)
GRT Yamaha
SBK-WM
Nicolo Bulega (I/Ducati)
Aruba.it Ducati
SBK-WM
Iker Lecuona (E/Ducati)
Aruba.it Ducati
SBK-WM
Ducati-Testfahrer
Aruba.it Ducati
SBK-WM
Yari Montella (I/Ducati)
Barni Spark
SBK-WM
Alvaro Bautista (E/Ducati)
Barni Spark
SBK-WM
Alberto Surra (I/Ducati)
Motocorsa
SBK-WM
Sam Lowes (GB/Ducati)
Elf Marc VDS
SBK-WM
Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)
Go Eleven
SBK-WM
Tarran Mackenzie (GB/Ducati)
MGM Racing
SSP-WM
Philipp Öttl (D/Ducati)
Feel Racing WorldSSP
SSP-WM
Matteo Ferrari (I/Ducati)
WRP Racing
SSP-WM
WRP Racing
SSP-WM
Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
SSP-WM
Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
