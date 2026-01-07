Weiter zum Inhalt
Die Superbike-WM erwacht aus dem Winterschlaf: Wer in Jerez testen wird

Am 21. und 22. Januar findet in Jerez der erste große Wintertest der Superbike-WM 2026 in diesem Jahr statt. Mit Spannung wird der erste Auftritt von Jonathan Rea als Honda-Testfahrer erwartet.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Jerez ist Schauplatz des ersten SBK-Test in diesem Jahr
Jerez ist Schauplatz des ersten SBK-Test in diesem Jahr
Foto: Gold & Goose
Jerez ist Schauplatz des ersten SBK-Test in diesem Jahr
© Gold & Goose

Es wird voll beim Jerez-Test: Bis auf das Yamaha-Team Motoxracing (Bahattin Sofuoglu, Mattia Rato) und das dubiose Cainam-Team von Andrea Iannone haben alle Teams der Superbike-WM 2026 ihr Kommen angekündigt.

Das größte Aufgebot an Teams hat Ducati, wobei davon auszugehen ist, dass nun auch die Kundenteams die neue V4R zur Verfügung haben werden – bisher kamen nur die Aruba-Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona in den Genuss.

Seit 1. Januar dürfen alle neuen Fahrer offen über ihre Eindrücke sprechen – also die früheren Honda-Piloten Lecuona (Ducati) und Xavi Vierge (Yamaha) sowie der von Ducati zu BMW gewechselte Danilo Petrucci und dessen Teamkollegen Miguel Oliveira, der 2025 mit Yamaha die MotoGP fuhr.

Mit besonderer Spannung wird das Debüt von Jonathan Rea als Edel-Tester der Honda Racing Corporation erwartet. Der Rekordweltmeister soll dabei helfen, die CBR1000RR-R zu einem siegfähigen Motorrad zu entwickeln. Außerdem werden Bimota, BMW und Ducati Testfahrer einsetzen.

Aus deutschsprachiger Sicht interessant ist die Anwesenheit der Supersport-Piloten Philipp Öttl (Feel Racing Ducati) und Dominique Aegerter (Kawasaki) nebst Teamkollegen Jeremy Alcoba. Angemeldet ist zudem WRP Ducati mit Matteo Ferrari und einem zweiten Fahrer.

Teilnehmer Superbike-Test in Jerez, 20. und 21. Januar

No

Fahrer

Team

SBK-WM

Alex Lowes (GB/Bimota)

Bimota by KRT

SBK-WM

Axel Bassani (I/Bimota)

Bimota by KRT

SBK-WM

Xavi Fores (E/Bimota)

Bimota by KRT

SBK-WM

Garrett Gerloff (USA/Kawasaki)

Kawasaki

SBK-WM

Jake Dixon (GB/Honda)

Honda

SBK-WM

Somkiat Chantra (T/Honda)

Honda

SBK-WM

Jonathan Rea (GB/Honda)

HRC Testteam

SBK-WM

Danilo Petrucci (I/BMW)

ROKiT BMW

SBK-WM

Miguel Oliveira (P/BMW)

ROKiT BMW

SBK-WM

BMW-Testfahrer

ROKiT BMW

SBK-WM

Andrea Locatelli (I/Yamaha)

Pata Maxus Yamaha

SBK-WM

Xavier Vierge (E/Yamaha)

Pata Maxus Yamaha

SBK-WM

Remy Gardner (AUS/Yamaha)

GRT Yamaha

SBK-WM

Stefano Manzi (I/Yamaha)

GRT Yamaha

SBK-WM

Nicolo Bulega (I/Ducati)

Aruba.it Ducati

SBK-WM

Iker Lecuona (E/Ducati)

Aruba.it Ducati

SBK-WM

Ducati-Testfahrer

Aruba.it Ducati

SBK-WM

Yari Montella (I/Ducati)

Barni Spark

SBK-WM

Alvaro Bautista (E/Ducati)

Barni Spark

SBK-WM

Alberto Surra (I/Ducati)

Motocorsa

SBK-WM

Sam Lowes (GB/Ducati)

Elf Marc VDS

SBK-WM

Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)

Go Eleven

SBK-WM

Tarran Mackenzie (GB/Ducati)

MGM Racing

SSP-WM

Philipp Öttl (D/Ducati)

Feel Racing WorldSSP

SSP-WM

Matteo Ferrari (I/Ducati)

WRP Racing

SSP-WM

WRP Racing

SSP-WM

Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)

Kawasaki WorldSSP

SSP-WM

Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)

Kawasaki WorldSSP

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

