Dominique Aegerter (Kawasaki): «Habe die Superbike-WM noch nicht abgehakt»

Nach seinem Aus in der Moto2 wechselte Dominique Aegerter in die Supersport-WM 2021 – und dominierte die mittlere Kategorie wie kaum ein Fahrer vor ihm. Mit zwei WM-Titeln in Serie, 27 Siegen und 35 Podestplätzen aus 44 Rennen steht nur Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu in der Statistik vor ihm.

Yamaha ermöglichte dem Rohrbacher den Aufstieg in die Superbike-WM 2023. Aber nur seine Rookie-Saison beendete er als Achter in den Top-10, in den folgenden zwei Jahren wurde er 16. und 14 – Ende Juli 2025 wurde Aegerter mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit ihm in der Top-Kategorie nicht fortgesetzt werden wird.

Eine neue sportliche Heimat fand Aegerter zurück in der Supersport-WM im Kawasaki-Werksteam, wo er an der Seite von Jeremy Alcoba eine ZX-6R fahren wird. Aegerter macht klar, dass dies nicht die Endstation seiner Karriere sein soll.

«Die letzten zwei Jahre waren schon schwierig. Da waren Verletzungen, technische Probleme, und ich wurde abgeschossen», gab der Schweizer gegenüber Radioneo zu. «Ich sage mal so: Komplett abgehakt habe ich es noch nicht und ich würde gerne wieder zurück in die Superbike-Kategorie, um zu zeigen, dass ich ganz vorn mitfahren kann.»

