Dominique Aegerter (Kawasaki): «Habe die Superbike-WM noch nicht abgehakt»

Wenn es nach Dominique Aegerter geht, dann ist seine Rückkehr in die Supersport-WM nur ein kurzes Intermezzo. Mit einem Auge schielt der Kawasaki-Pilot weiter auf die Superbike-Kategorie.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Dominique Aegerter
Dominique Aegerter
Foto: Kawasaki
Dominique Aegerter
© Kawasaki

Nach seinem Aus in der Moto2 wechselte Dominique Aegerter in die Supersport-WM 2021 – und dominierte die mittlere Kategorie wie kaum ein Fahrer vor ihm. Mit zwei WM-Titeln in Serie, 27 Siegen und 35 Podestplätzen aus 44 Rennen steht nur Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu in der Statistik vor ihm.

Yamaha ermöglichte dem Rohrbacher den Aufstieg in die Superbike-WM 2023. Aber nur seine Rookie-Saison beendete er als Achter in den Top-10, in den folgenden zwei Jahren wurde er 16. und 14 – Ende Juli 2025 wurde Aegerter mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit ihm in der Top-Kategorie nicht fortgesetzt werden wird.

Eine neue sportliche Heimat fand Aegerter zurück in der Supersport-WM im Kawasaki-Werksteam, wo er an der Seite von Jeremy Alcoba eine ZX-6R fahren wird. Aegerter macht klar, dass dies nicht die Endstation seiner Karriere sein soll.

«Die letzten zwei Jahre waren schon schwierig. Da waren Verletzungen, technische Probleme, und ich wurde abgeschossen», gab der Schweizer gegenüber Radioneo zu. «Ich sage mal so: Komplett abgehakt habe ich es noch nicht und ich würde gerne wieder zurück in die Superbike-Kategorie, um zu zeigen, dass ich ganz vorn mitfahren kann.»

Teamchef Manuel Puccetti ist mit Garrett Gerloff auch in der Superbike-WM engagiert. Für 2027 könnte auf eine zweite Ninja ZX-10RR expandiert werden. Mit dem SSP-WM-Titel hätte Aegerter ein starkes Argument auf seiner Seite.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

