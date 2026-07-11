Donington im TV und als Stream: Wo man die Rennen der SBK-Serie sehen kann
Am Samstag fallen bei der Superbike-WM 2026 in Donington Park die ersten wichtigen Entscheidungen. Eine Superpole und drei WM-Rennen stehen auf dem Programm, die live übertragen werden.
Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung, denn Eurosport zog nach 27 Jahren den Stecker.
Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite.
Parallel zum Meeting in Donington Park gastiert jedoch die MotoGP auf dem Sachsenring. Durch die Zeitverschiebung um eine Stunde gibt es zumindest mit den Hauptrennen der Superbike-Kategorie jedoch keinen Konflikt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Livestreams um 10:35 Uhr und 12:05 Uhr.
In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am
Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über MagentaTV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.
Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der
Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Donington Park
Samstag
Ortszeit
MEZ
Dauer
Serie
Session
09:00
10:00
10
WorldWCR
Warm Up
09:20
10:20
10
SSP-WM
Warm Up
09:40
10:40
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:20
11:20
10 Rd.
R3-Cup
Rennen 1
11:15
12:15
15
SBK-WM
Superpole
13:00
14:00
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 1
14:00
15:00
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
15:30
16:30
23 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
16:45
17:45
Sonntag
Ortszeit
MEZ
Dauer
Serie
Session
09:00
10:00
10
WorldWCR
Warm Up
09:20
10:20
10
SBK-WM
Warm Up
09:40
10:40
10
SSP-WM
Warm Up
10:10
11:10
10 Rd.
R3-Cup
Rennen 2
11:10
12:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
14:00
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 2
14:00
15:00
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
16:30
23 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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