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Donington Park: Wo man die Rennen der SBK-Serie live mitverfolgen kann

Am Sonntag finden bei der Superbike-WM 2026 in Donington Park vier Rennen statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht wo die WM-Läufe aller Klassen live zu sehen sind.

Superbike WM

Wo man die Rennen in Donington Park sehen kann
Wo man die Rennen in Donington Park sehen kann
Foto: Gold & Goose
Wo man die Rennen in Donington Park sehen kann
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung, denn Eurosport zog nach 27 Jahren den Stecker.

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Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite.

Parallel zum Meeting in Donington Park gastiert die MotoGP auf dem Sachsenring. Durch die Zeitverschiebung um eine Stunde gibt es zumindest mit dem zweiten Hauptrennen der Superbike-Kategorie am Sonntag keinen Konflikt. Am Sonntag beginnt der durchgehende Livestream um 12.05 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Sonntag beginnt die Live-Übertragung um 15.35 Uhr. Das Superpole-Race wird vor dem langen Rennen als Wiederholung gezeigt.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über MagentaTV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

TV-Programm

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Videopass für die restliche Saison ist für 34,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Donington Park

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Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

454

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

338

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

186

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

165

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

161

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