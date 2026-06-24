Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Donington-Test von Honda: Jake Dixon ist zurück, Somkiat Chantra fleißig

Bevor die Superbike-WM in Donington gastiert, absolvierte Honda einen Test auf der englischen Piste. Für die Japaner waren neben Jake Dixon und Somkiat Chantra auch Edeltester Jonathan Rea im Einsatz.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Somkiat Chantra fuhr 130 Runden in Donington
Somkiat Chantra fuhr 130 Runden in Donington
Foto: Honda
Somkiat Chantra fuhr 130 Runden in Donington
© Honda

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für Donington Park waren es ungewohnt schweißtreibende Bedingungen: Als das Superbike-Werksteam der Honda Racing Corporation und weitere Teams am Dienstag auf der Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire einen Testtag einlegten, herrschten 32 Grad Celsius und bei Sonnenschein war die Asphalttemperatur mit 54 Grad Celsius noch einmal bedeutend höher.

Werbung

Werbung

Dennoch war dieser eintägige Test für Honda wichtig. Denn neben der Entwicklungsarbeit, die vor allem von Testfahrer Jonathan Rea vorangetrieben wird, konnte Stammfahrer Jake Dixon den Zustand seiner linken Hand verifizieren – der Engländer hatte bei seinem Comeback in Aragon auf wegen Schmerzen auf den Rennsonntag verzichtet und ließ anschließend auch das Meeting in Misano sausen. Außerdem: Somkiat Chantra konnte sich vor dem Rennwochenende vom 10. bis 12. Juli mit dem Layout der Rennstrecke vertraut machen.

Insgesamt war die 4023 Meter lange Strecke für 7 Stunden geöffnet. Dixon legte in dieser Zeit 70 Runden zurück und konnte eine deutliche Verbesserung seiner Hand feststellen. «Ein guter Test, ich bin superglücklich, wieder dabei zu sein. Ich fühle mich jetzt bereit, das Rennwochenende in Donington in zwei Wochen in Angriff zu nehmen», versicherte der 30-Jährige. «Ich werde nach Hause fahren, mich ein paar Tage ausruhen und in den nächsten zwei Wochen versuchen, noch etwas stärker zu werden. Ich habe das Gefühl, dass mein Handgelenk einen weiteren Schritt nach vorn gemacht hat, und hoffentlich wird es in den nächsten Tagen noch weiter besser werden. Ich bin einfach so froh, wieder beim Team zu sein.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Dixon's thailändischer Teamkollege fuhr deutlich mehr Runden und zeigte sich zufrieden mit den Fortschritten. «Ich bin erstmals in Donington gefahren, und für einen ersten Versuch lief es gar nicht schlecht. Es war ein sehr nützlicher Test, da mir diese Strecke völlig neu war; deshalb habe ich versucht, sie mir einzuprägen», erklärte Chantra. «Im Laufe des Tages bin ich 130 Runden gefahren, denn das war mein Hauptziel – ich wollte so viel wie möglich fahren, um das Motorrad und den Streckenverlauf besser zu verstehen. Wir haben auch einige Änderungen am Set-up ausprobiert, um eine gute Basis zu schaffen, und hoffentlich ist dann alles bereit, wenn wir für den nächsten Lauf zurückkommen. Wir werden hart arbeiten und sehen, was wir am Rennwochenende erreichen können.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

434

2

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

313

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

170

4

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

156

5

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

148

6

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

128

7

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

123

8

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

99

9

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

97

10

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Motocorsa Racing

95

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  3. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien