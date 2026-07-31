Totale Ducati-Dominanz: Hersteller reagieren – Regeln werden umgeschrieben!

Superbike WM • Neu
Neue Hersteller gesucht: Hubraumerhöhung für die Superbike-WM ab 2030!
Seit dem 12. Oktober 2025 wurde jedes Rennen in der Superbike-WM von Ducati gewonnen. Für 2027 wird das technische Reglement angepasst, damit auch andere Marken wieder Erfolgsaussichten haben.
Ducati ist mit der aktuellen Panigale V4R ein so überragendes Motorrad gelungen, dass sämtliche Balance-Instrumente, die den Machern der Superbike-WM zur Verfügung stehen, wirkungslos wurden und versagen. Nicolo Bulega hat 23 von 24 Rennen dieser Saison gewonnen, bei seinem einzigen zweiten Platz im ersten Hauptrennen in Donington Park triumphierte Aruba-Teamkollege Iker Lecuona. Von 72 Podestplätzen gingen lediglich sieben nicht an Ducati: Vier eroberte BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira, zwei holte Axel Bassani und einen Alex Lowes, beide auf einer Bimota.
Der Wechsel von Weltmeister Toprak Razgatlioglu in die MotoGP, Bulegas einzigem ernsthaften Widersacher in der Saison 2025, sowie vorhersehbare Rennen bereiten Promoter Liberty (früher Dorna) Kopfzerbrechen. Denn das Zuschauerinteresse lässt nach und einige Hersteller stellen ihr Engagement in Frage, weil sie mit ihren veralteten Motorrädern nicht mehr konkurrenzfähig sind.
Wie
Beschlüsse innerhalb der MSMA müssen einstimmig sein, damit sie anschließend in der gesetzgebenden Superbike-Commission diskutiert und verabschiedet werden können, in der auch Vertreter des Promoters und Motorrad-Weltverbands sitzen.
Am 31. Juli wurde offiziell: Es gibt eine Einigung, für die Superbike-WM 2027 werden die Balance-Regeln neu geschrieben! Zur aktuellen
Das gab es in der Vergangenheit schon einmal, die Maximaldrehzahl als einziges Balance-Instrument war aber nicht genügend. Gleiches gilt für den erlaubten Benzindurchfluss. In Kombination sollen sie wirksamer sein, so die Hoffnung aller Beteiligten.
Die Maximaldrehzahl kann alle zwei Veranstaltungen pro Hersteller in Schritten von 500/min nach oben oder unten korrigiert werden. Der Startpunkt ist abhängig von der Maximaldrehzahl des homologierten Serienmodells.
Ebenfalls neu für nächste Saison ist die Reduktion des Geräuschlimits um 3 auf dann 112 dB. Außerdem kommt nach Einheitsreifen (ab 2027 Michelin) und
Für 2028 wird das Bewertungssystem für den Erhalt von Concession- und Super-Concession-Teilen angepasst. Das sind Änderungen am Motor und Chassis, die laut normalem Reglement nicht erlaubt sind, und die nur Hersteller zugesprochen bekommen, die technisch weit hinterherhinken.
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.