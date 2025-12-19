Ducati feiert und ehrt MotoGP-Champion Marc Márquez mit einem Superbike

Ducati blickt auf eine erfolgreiche Motorsport-Saison 2025 zurück. Anders als 2023, als die Supersport- und Superbike-WM sowie MotoGP von Ducati-Piloten gewonnen wurden, brachte in diesem Jahr nur Marc Márquez den wichtigen Gewinn der Fahrerwertung der Königsklasse unter Dach und Fach. Erfreulich aber auch der Superbike-Vizetitel durch Nicolò Bulega und die Ergebnisse im neuen Geschäftsfeld Motocross.

Grund genug für Ducati, alle maßgeblichen Piloten ins Werk nach Borgo Panigale zum «Campioni in festa» einzuladen. «Feiernde Champions» – das sind nach der herausragenden MotoGP-Saison 2025 alle Ducati-Mitarbeiter.

Die Feier in der Via Cavalieri Ducati 3 begann mit einer Pressekonferenz von Geschäftsführer Claudio Domenicali, Rennchef Gigi Dall’Igna, Sportdirektor Mauro Grassilli sowie dem Offroadsport-Verantwortlichen Paolo Ciabatti.

«Es ist jedes Mal großartig, das Jahr mit dem zu beenden, was wir am meisten lieben – den Rennsport», hielt Domenicali fest. «Ganz besonders wichtig ist es nun, im Werk zu feiern. Mit den Menschen, die Ducati jeden Tag unterstützen, und ich möchte jedem Einzelnen in Borgo Panigale danken. Die Anforderungen werden jedes Jahr höher – aber wir alle haben bewiesen, dass wir zusammen in der Lage sind, nicht nur Schritt zu halten, sondern zu siegen. Der sechste Gewinn der MotoGP-Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in Serie ist großartig und ein außergewöhnlicher Meilenstein.»

