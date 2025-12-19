Weiter zum Inhalt
Ducati feiert und ehrt MotoGP-Champion Marc Márquez mit einem Superbike

Bei der Jahresendfeier von Ducati standen die besten Piloten aus MotoGP und Superbike-WM im Mittelpunkt. Die besondere Ehre wurde Marc Márquez zuteil, da staunte auch SBK-Aushängeschild Nicolò Bulega.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Die Ducati V4S im Marc-Marquez-Design
Die Ducati V4S im Marc-Marquez-Design
Foto: Ducati
Die Ducati V4S im Marc-Marquez-Design
© Ducati

Ducati blickt auf eine erfolgreiche Motorsport-Saison 2025 zurück. Anders als 2023, als die Supersport- und Superbike-WM sowie MotoGP von Ducati-Piloten gewonnen wurden, brachte in diesem Jahr nur Marc Márquez den wichtigen Gewinn der Fahrerwertung der Königsklasse unter Dach und Fach. Erfreulich aber auch der Superbike-Vizetitel durch Nicolò Bulega und die Ergebnisse im neuen Geschäftsfeld Motocross.

Grund genug für Ducati, alle maßgeblichen Piloten ins Werk nach Borgo Panigale zum «Campioni in festa» einzuladen. «Feiernde Champions» – das sind nach der herausragenden MotoGP-Saison 2025 alle Ducati-Mitarbeiter.

Die Feier in der Via Cavalieri Ducati 3 begann mit einer Pressekonferenz von Geschäftsführer Claudio Domenicali, Rennchef Gigi Dall’Igna, Sportdirektor Mauro Grassilli sowie dem Offroadsport-Verantwortlichen Paolo Ciabatti.

«Es ist jedes Mal großartig, das Jahr mit dem zu beenden, was wir am meisten lieben – den Rennsport», hielt Domenicali fest. «Ganz besonders wichtig ist es nun, im Werk zu feiern. Mit den Menschen, die Ducati jeden Tag unterstützen, und ich möchte jedem Einzelnen in Borgo Panigale danken. Die Anforderungen werden jedes Jahr höher – aber wir alle haben bewiesen, dass wir zusammen in der Lage sind, nicht nur Schritt zu halten, sondern zu siegen. Der sechste Gewinn der MotoGP-Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in Serie ist großartig und ein außergewöhnlicher Meilenstein.»

Kaum zu unterscheiden: MotoGP-Werksrenner (links) und die Panigale Replica
Kaum zu unterscheiden: MotoGP-Werksrenner (links) und die Panigale Replica
Foto: Ducati
Traum jedes Ducati-Enthusiasten: Panigale V4 2025 World Champion Replica
Traum jedes Ducati-Enthusiasten: Panigale V4 2025 World Champion Replica
Foto: Ducati
Schöne Aussicht im Sattel der World Champion Replica
Schöne Aussicht im Sattel der World Champion Replica
Foto: Ducati
Im vorderen, unteren Teil des Verkleidungskiels: Die Corner Sidepots
Im vorderen, unteren Teil des Verkleidungskiels: Die Corner Sidepots
Foto: Ducati
Kompakt und schmal, und unter dem Tank ein V4 mit 1103 ccm
Kompakt und schmal, und unter dem Tank ein V4 mit 1103 ccm
Foto: Ducati
Kaum zu unterscheiden: MotoGP-Werksrenner (links) und die Panigale Replica
© Ducati

Ducati weiß seine Erfolge nicht nur zu feiern, sondern auch zu vermarkten. Anlässlich des WM-Titels von Márquez wurde eine Panigale V4S im MotoGP-Design des Champions enthüllt, die auf 293 Stück limitiert ist. Eine solche Replika wurde 2023 auch für Bulega aufgelegt, allerdings eine Panigale V2.

