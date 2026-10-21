Endlich offiziell: Ducati-Privatteam Go Eleven 2027 mit zwei Panigale V4R

Seit 2019 tritt das Go-Eleven-Team von Gianni Ramello in der Superbike-WM auf Ducati an und hat seither mehrere Rennen gewonnen, mit Michael Ruben Rinaldi sowie Andrea Iannone. Wie hervorragend sich die Truppe entwickelt hat, zeigt auch Lorenzo Baldassarri: Der 29-Jährige wurde starker WM-Sechster, zum Vierten fehlen ihm nur 32 Punkte – nach insgesamt 36 Rennen.

Werbung

Werbung

Seit Jahren arbeitete das Team daraufhin, sich von einem auf zwei Fahrer zu erweitern, doch dafür braucht es zirka 750.000 Euro zusätzliches Budget. Normal wäre es zirka eine Million, aber für 2027 kommen von Ducati nur Updates beim Motor und der Schwinge und Go Eleven ist mit Ersatzteilen bereits gut versorgt.

Pata ermöglicht Go Eleven Möglichkeiten

Mitte 2024 kam Knabberzeugfabrikant Pata an Bord, zuerst als persönlicher Sponsor des damaligen Fahrers Andrea Iannone, im Jahr darauf wurde auch das Team direkt unterstützt. Firmenchef Remo Gobbi gehört zu den wichtigsten Sponsoren im SBK-Paddock, er hat zahlreiche Fahrer und Teams unter Vertrag. Der Italiener wird sein Engagement bei Go Eleven für die nächste Saison deutlich ausbauen, was es dem Team erlaubt, den lang gehegten Traum von zwei Superbike-Fahrern zu verwirklichen.

Als letzte Hürde hatte sich in den vergangenen Wochen das Thema Startplatz erwiesen. Das Budget von Promoter Liberty (ehemals Dorna) ist für 22 Superbikes kalkuliert, das war auch die Anzahl Fahrer in der Saison 2026. Erst als sich herauskristallisierte, dass sich das deutsche Team MGM Ducati mangels Finanzierung zurückziehen wird , war der Weg frei für Go Eleven. Die Zusage von Liberty bekam die rührige Mannschaft aber erst, als außerdem klar war, dass Marc VDS auch weiterhin mit einem Motorrad antritt und nicht auf zwei aufstockt. Und, dass der neue Hersteller CF Moto aus China frühestens nach der Sommerpause 2027 in die WM einsteigt.

Werbung

Werbung

Privatteams sind auf Frachtkostenzuschuss angewiesen

Liberty würde mehr als 22 Fahrer auf dem Grid akzeptieren, deren Teams erhalten dann aber keinerlei Zuschüsse für die teure Luftfracht. Bei zwei Überseerennen kommen pro Fahrer Kosten in sechsstelliger Höhe zusammen. Für ein Privatteam wie Go Eleven ist es deshalb unerlässlich, Stammplätze zu haben. Seit dem 21. Oktober ist das gegeben, wie die Truppe in einem Video mitteilte.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Thomas Kuttruf Weiterlesen

Dass es 2027 mit Baldassari weitergeht , ist seit dem 13. Oktober offiziell. Der zweite Fahrer wird erst im November verlautbart, doch es gibt keine Zweifel mehr, dass es sich dabei um Supersport-Weltmeister Albert Arenas handelt .

Teams & Fahrer Superbike-WM 2027: