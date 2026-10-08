So gut wie fix: Ducati-Team Go Eleven mit zwei Bikes – und Danilo Petrucci?

Seit 2019 tritt das Go-Eleven-Team von Gianni Ramello in der Superbike-WM auf Ducati an und hat seither mehrere Rennen gewonnen, mit Michael Ruben Rinaldi und Andrea Iannone. Wie hervorragend sich die Truppe entwickelt hat, zeigt auch Lorenzo Baldassarri: Würde der 29-Jährige nicht so oft stürzen, läge er in der Weltmeisterschaft deutlich weiter vorne als auf Platz 6.

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Seit Jahren arbeitet das Team daraufhin, sich von einem auf zwei Fahrer zu erweitern, doch dafür braucht es zirka 750.000 Euro zusätzliches Budget. Normal wäre es zirka eine Million, aber für 2027 kommen von Ducati nur Updates beim Motor und der Schwinge und Go Eleven ist bezüglich Ersatzteilen bereits jetzt gut aufgestellt.

Sponsor Pata eröffnet Go Eleven Chancen

Mitte 2024 kam Knabberzeughersteller Pata an Bord, zuerst als persönlicher Sponsor des damaligen Fahrers Andrea Iannone; im Jahr darauf wurde auch das Team direkt unterstützt. Firmenchef Remo Gobbi gehört zu den wichtigsten Sponsoren im SBK-Paddock, er hat zahlreiche Fahrer und Teams unter Vertrag. Der Italiener wird sein Engagement bei Go Eleven für die nächste Saison deutlich ausbauen, was es dem Team erlaubt, den lange gehegten Traum von zwei Superbike-Fahrern wahrwerden zu lassen.

«Zu 99,5 Prozent sind wir uns sicher, dass es funktioniert und wir es hinbekommen, dieses Wochenende müssen wir alles finalisieren», erfuhr SPEEDWEEK.com in Portugal.

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Es steht bereits fest, dass der Vertrag mit Baldassarri verlängert wird. Die Verkündung erfolgt nächste Woche, in der Boxengasse von Estoril wurde dazu am Donnerstagmittag ein unterhaltsames Video gedreht.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Estoril: 1. Freies Training FIM Superbike World Championship 09.10.2026 - 11:15

Delbianco oder Petrucci: Wer erhält den Zuschlag?

Die zweite V4R bekommt entweder Alessandro Delbianco – oder Danilo Petrucci. Pata-Boss Gobbi hat keine Präferenz, bei beiden Fahrern gibt es Pros und Contras. Delbianco wird seit vielen Jahren von Pata unterstützt, wurde 2025 auf Yamaha Italienischer Superbike-Champion und ist auf dem besten Weg, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Er genießt in Italien in Motorsportkreisen eine gewisse Bekanntheit, ist auf Social Media engagiert und steht mit seiner offenen und einnehmenden Art bei Fans und Sponsoren in hoher Gunst.

Danilo Petruccis Name ist weltweit gesehen deutlich berühmter als der von Delbianco. Der 35-Jährige hat Rennen in der MotoGP- und Superbike-WM gewonnen, dazu in der MotoAmerica sowie dem Superstock-1000-Cup – und sogar eine Etappe bei der Rallye Dakar! Als langjähriger Werksfahrer hat er höhere Ansprüche an das Team als Delbianco, die zumindest zu Saisonbeginn schwer zu erfüllen sein werden, da die Vorbereitungszeit bis zum Auftakt in Australien 2027 nur noch gut vier Monate beträgt.

Bislang herrscht bei Go Eleven und Pata Unentschlossenheit, es gibt noch keine eindeutige Tendenz, wer den Zuschlag erhält. Das Team geht Schritt für Schritt vor: «Zuerst müssen wir das Budget unter Dach und Fach bringen. Dann brauchen wir von der Dorna die Bestätigung, dass wir den zweiten Platz erhalten, mit sämtlichen Vergünstigungen, die wir auch für das erste Motorrad haben. Dann legen wir zusammen mit Remo Gobbi fest, wer zweiter Fahrer wird.»

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Finanziell macht es für das Team keinen Unterschied, da die Fahrergehälter Pata übernehmen wird.