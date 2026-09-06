Ducati akzeptierte Nachteile für Alvaro Bautista für den eigenen Vorteil

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Startaufstellung Superbike-WM 2027: Mindestens drei MotoGP-Fahrer kommen
«Vielleicht ist es an der Zeit, die Gewichtsregel zu streichen und stattdessen alle Ducati-Fahrer zu bestrafen», sagte Alvaro Bautista nach der Superbike-WM in Magny-Cours, wo die V4R dominierte.
14. im Qualifying, 14. im ersten Rennen, 15. im Sprint am Sonntagvormittag und dann plötzlich Sechster im zweiten Hauptrennen: Aufmerksame Beobachter wunderten sich angesichts dieser Leistungssteigerung von Alvaro Bautista in Zentralfrankreich und fragten sich, wie das möglich war. Der Spanier sorgte beim Treffen mit SPEEDWEEK.com für Aufklärung.
«Ich weiß nicht warum, aber ich konnte das Potenzial des Qualifyer-Hinterreifens nicht nutzen», holte Bautista aus. «Im ersten Moment bot er etwas zusätzlichen Grip, anschließend war das Bike mit ihm aber weniger stabil. Das Motorrad wurde sehr nervös und ich konnte keinen Druck ausüben.»
Der Evergreen nutzte den SCQ-Hinterreifen neben dem Qualifying auch im Sprint – die schlechten Ergebnisse sprechen für sich. Im ersten Hauptrennen wurde er mit dem Rennreifen SCX zwar auch nur 14. – war aber gestürzt! «Meine Pace wäre für den siebten Platz gut gewesen», hielt Alvaro fest. «Dann bekam ich Probleme mit dem Getriebe, fand einmal den Gang nicht und rutschte aus. Im zweiten Rennen konnte ich acht Gegner überholen und wurde Sechster. Wenn du den richtigen Reifen nicht perfekt nutzen kannst, dann beeinflusst das dein ganzes Wochenende. Von einem Startplatz hinten kommst du auch mit guter Pace nicht weiter vor als auf Platz 6 oder 7.»
Angesichts der Ducati-Dominanz, auch in Frankreich sahen wir Dreifachsiege in allen Rennen, und den
So etwas erlebe ich zum ersten Mal im Sport.
alvaro bautista
Dann sprach er Tacheles: «In dieser Meisterschaft ist es so, dass Hersteller bestraft werden, die gute Arbeit leisten. Für mich ist das seltsam und ich erlebe das so zum ersten Mal im Sport. Statt einem Hersteller zu gratulieren, wird er bestraft. Aber die Regeln sind, wie sie sind. Ducati hat es damals vorgezogen ein konkurrenzfähiges Motorrad zu haben und nahm dafür in Kauf, dass ein Fahrer über das Gewicht bestraft wird. Hätte Ducati die Gewichtsregel nicht akzeptiert, würde sie nicht existieren. Aber sie akzeptierten,
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