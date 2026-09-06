Ducati akzeptierte Nachteile für Alvaro Bautista für den eigenen Vorteil

14. im Qualifying, 14. im ersten Rennen, 15. im Sprint am Sonntagvormittag und dann plötzlich Sechster im zweiten Hauptrennen: Aufmerksame Beobachter wunderten sich angesichts dieser Leistungssteigerung von Alvaro Bautista in Zentralfrankreich und fragten sich, wie das möglich war. Der Spanier sorgte beim Treffen mit SPEEDWEEK.com für Aufklärung.

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«Ich weiß nicht warum, aber ich konnte das Potenzial des Qualifyer-Hinterreifens nicht nutzen», holte Bautista aus. «Im ersten Moment bot er etwas zusätzlichen Grip, anschließend war das Bike mit ihm aber weniger stabil. Das Motorrad wurde sehr nervös und ich konnte keinen Druck ausüben.»

Der Evergreen nutzte den SCQ-Hinterreifen neben dem Qualifying auch im Sprint – die schlechten Ergebnisse sprechen für sich. Im ersten Hauptrennen wurde er mit dem Rennreifen SCX zwar auch nur 14. – war aber gestürzt! «Meine Pace wäre für den siebten Platz gut gewesen», hielt Alvaro fest. «Dann bekam ich Probleme mit dem Getriebe, fand einmal den Gang nicht und rutschte aus. Im zweiten Rennen konnte ich acht Gegner überholen und wurde Sechster. Wenn du den richtigen Reifen nicht perfekt nutzen kannst, dann beeinflusst das dein ganzes Wochenende. Von einem Startplatz hinten kommst du auch mit guter Pace nicht weiter vor als auf Platz 6 oder 7.»

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Angesichts der Ducati-Dominanz, auch in Frankreich sahen wir Dreifachsiege in allen Rennen, und den technischen Regeln für 2027 ist davon auszugehen, dass die V4R gegenüber der Konkurrenz schwächer sein wird. «Ist das der Fall, wechsle ich den Hersteller», schmunzelte der 41-Jährige, der vor dem Karriereende steht , weil er seinen Platz im Team Barni Spark Ducati an den von Yamaha kommenden Xavi Vierge verlieren wird. «Es stimmt, dass Ducati sehr stark ist. Ich selbst tue mich mit diesem Modell schwerer als mit dem vorherigen, es ist für größere Fahrer gemacht. Dass ich Zusatzgewichte anbringen muss, macht es noch schwieriger.»

So etwas erlebe ich zum ersten Mal im Sport. alvaro bautista

Ohne Zustimmung von Ducati gäbe es keine Gewichtsregel