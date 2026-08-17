Binsenweisheit widerlegt: Ducati-Pilot Iker Lecuona als Vater schneller

Das Talent von Iker Lecuona war unbestritten, doch im GP-Paddock konnte sich der Spanier nicht entfalten. In der Moto2 erreichte er zwischen 2017 und 2019 zwar einen Podestplatz, kam in der Gesamtwertung aber nicht über Rang 12 hinaus. In zwei Jahren MotoGP reichte es gar nur für 20. Plätze.

Werbung

Werbung

Der Karriereneustart im Werksteam der Honda Racing Corporation in der Superbike-WM 2022 war ebenfalls kompliziert und wenig erfolgreich. Als Rookie solider WM-Neunter, fuhr Lecuona in jeder weiteren Saison weniger Punkte ein und wurde 2025 lediglich WM-13.

Dass der erst 26-Jährige für die Superbike-WM 2026 von Aruba.it Ducati als Nachfolger von Álvaro Bautista verpflichtet wurde, war für Lecuona die Chance seines Lebens – und er nutzte sie. Nach acht von zwölf Meetings steht der Spanier bei 20 Podestplätzen ein und erreichte in Donington Park im ersten Lauf seinen ersten Sieg. Im kommenden Jahr ist Lecuona das Aushängeschild der Italiener.

Eine besonders einschneidende Veränderung machte der Ducati-Pilot jedoch privat durch. Denn mit seiner kleinen Tochter Luna hat sich ein anderer Alltag eingestellt. Die Binse, dass ‹ein Kind einen Rennfahrer eine Sekunde pro Runde langsamer macht›, bestätigt sich bei Lecuona nicht, denn seinen ersten Superbike-Sieg fuhr er nur eine Woche nach der Geburt ein.

Werbung

Werbung

«Zu Hause hat sich natürlich viel verändert», musste der WM-Zweite zugeben. «Ich habe eine Frau und jetzt ein kleines Baby. Das ändert alles, vor allem die Nächte. Aber es läuft relativ gut, unsere Luna schläft etwa sechs Stunden durch, also bekomme ich genug Schlaf. Ansonsten halten sich die Veränderungen im Rahmen. Wenn ich an der Rennstrecke bin, denke ich nur beim Essen an meine Tochter oder wenn ich auf sie angesprochen werde. Sobald ich in meine Lederkombi schlüpfe, denke ich nur noch an meinen Job als Rennfahrer.»