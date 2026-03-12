Weiter zum Inhalt
Ducati-Privatier Sam Lowes: «25 Runden klingen viel, ist aber wenig»

Der Portimão-Test war für Sam Lowes wichtig, um den Fortschritt seiner verletzten Hand einschätzen zu können. Zur Vorbereitung auf das Superbike-Meeting in Portugal reichte die Zeit aber nicht.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: MarcVDS
Sam Lowes
© MarcVDS

Im Artikel erwähnt

Im zweiten Superbike-Lauf auf Phillip Island vor drei Wochen beendete ein Sturz das Rennen von Sam Lowes abrupt. Neben diversen Prellungen brach sich der Engländer links den fünften Mittelhandknochen und den Radiusfortsatz. Brüche im Handgelenk sind langwierig, dennoch verzichtete der 35-Jährige auf eine Operation und nahm Anfang dieser Woche am Portimão-Test teil.

Weil Regen den zweitägigen Test auf nur drei Stunden im Trockenen beschränkte, kam der Ducati-Pilot nicht viel zum Fahren. Nach 25 Runden fuhr Lowes in 1:41,155 min die drittbeste Rundenzeit, nur sein Zwillingsbruder Alex (Bimota) und WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) waren schneller.

«Es war gut, etwas Zeit auf dem Motorrad zu verbringen, aber ich messe dem Ganzen nicht zu viel Bedeutung bei», winkte der MarcVDS-Pilot ab. «25 Runden klingen nach viel, aber man ist ja ständig drin und draußen und probiert verschiedene Dinge aus, also ist es nicht so viel. Die Rundenzeiten waren recht konkurrenzfähig.»

Wie schmerzhaft war das Fahren für seine linke Hand? «Ich war recht zufrieden, vor allem, weil es so kurz nach der Pause war», freute sich Lowes. «Ich weiß aber, dass es bis zum Rennwochenende schwierig wird – ich benötige mehr Erholungszeit!»

Zeiten Superbike-Test in Portimao, 9. März:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:40,622 min

2.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:41,154

+ 0,532 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:41,155

+ 0,533

4.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:41,355

+ 0,733

5.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:41,382

+ 0,760

6.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:41,422

+ 0,800

7.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:41,494

+ 0,872

8.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:41,554

+ 0,932

9.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:41,732

+ 1,110

10.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:42,092

+ 1,470

11.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:42,292

+ 1,670

12.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:42,434

+ 1,812

13.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:42,546

+ 1,924

14.

Tomy Bridewell (GB)

Ducati

1:42,665

+ 2,043

15.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:42,667

+ 2,045

16.

Kyle Ryde (GB)

BSB Yamaha

1:43,177

+ 2,555

17.

Philipp Öttl (D)

SSP Ducati

1:45,179

+ 4,557

