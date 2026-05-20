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Ducati-Privatier Sam Lowes selbstkritisch: «So schlecht wie lange nicht»

Sam Lowes schien sich in der Superbike-WM 2026 als dritte Kraft zu etablieren, doch seit Ungarn läuft es beim Ducati-Privatier nicht mehr rund. In Most war er ein Schatten seiner selbst.

Superbike WM

Sam Lowes lässt kein gutes Haar an sich
Sam Lowes lässt kein gutes Haar an sich
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes lässt kein gutes Haar an sich
© Gold & Goose

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Mit fünften Plätzen auf Phillip Island und in Portimão sowie dritten Plätzen in Assen übernahm Sam Lowes hinter den Ducati-Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona den dritten WM-Rang – so konstant und stark war der MarcVDS-Pilot noch nie in eine Superbike-Saison gestartet!

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Aber auf dem Balaton Park Circuit musste Lowes mit den Plätzen 9, 20 und 6 den ersten kleinen Rückschlag hinnehmen. Am vergangenen Wochenende in Most kam es für den 35-Jährigen mit einem Sturz sowie den Plätzen 17 und 12 bitter.

«Wir hatten ein paar Probleme, und ich habe wegen dieser Probleme kein gutes Gefühl gefunden. Im Qualifying haben wir es aber noch gerettet», erzählte Lowes vom Rennwochenende in Tschechien. «Dann kam es im ersten Rennen zu einer Berührung mit einem anderen Fahrer. Es war nicht meine Schuld, daher ist es sehr frustrierend, so früh zu stürzen und kein Feedback aus dem gesamten Rennen zu bekommen. Aber das Gefühl war in den ersten Runden gut und ich hatte das Gefühl, dass wir ein solides Rennen hätten fahren können.»

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Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
Manzi, Vierge, Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
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Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Ein Trugschluss. Im Sprintrennen stürzte der Engländer ohne Fremdeinwirkung. Und die Rückstufung auf Startplatz 10 für den zweiten Lauf war auch kein Argument für das bescheidene Finish.

«Es war ganz klar ein schlechtes Rennen», suchte der Ducati-Privatier keine Ausreden. «Es tut mir für das Team leid. Ich hatte kein gutes Gefühl und hatte zu Beginn des Rennens ein paar Probleme. Dazu kamen Schmerzen im Arm, die gegen Ende des Rennens nachließen. Ich bin nicht besonders gut gefahren. Nach zwei Ausfällen musste ich dieses Rennen beenden und das Motorrad ins Ziel bringen. Es war ein schwieriges Wochenende.»

So schlecht gefahren wie schon lange nicht mehr.

Sam Lowes

Lowes spart nicht mit Selbstkritik: «Ich bin wahrscheinlich so schlecht gefahren wie schon lange nicht mehr. Ich hatte kein Selbstvertrauen, habe aber bis zum Schluss weitergekämpft. Ich habe am Ende versucht, Vierge zu überholen, habe es aber nicht ganz geschafft. Es war ein schlechtes Rennen. Jeder hat mal solche Wochenenden.»

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