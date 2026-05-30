Nach Millioneninvestition: Meilenstein für Ducati-Privatier Tommy Bridwell

Superbike WM • Neu
Alex Lowes (Bimota) nach Platz 4: «Rückstand ist schwer zu akzeptieren»
Es ist immer eine Freude und bringt Würze, wenn Außenseiter die Werksteams in der Superbike-WM aufmischen. Tommy Bridewell aus der Advocates-Mannschaft eroberte in Aragon sein bestes Karriereergebnis.
Immer wieder werden in der Superbike-WM fantastische Geschichten geschrieben, wenn Underdogs aus kleinen Privatteams mit hervorragenden Leistungen brillieren. Dieses Jahr gelang das mehrfach Piloten auf der schnellen neuen Ducati Panigale V4R: Tarran Mackenzie wurde in Australien Vierter, Alberto Surra in Most Sechster und nun verblüffte uns Tommy Bridewell mit Platz 5 im ersten Rennen im MotorLand Aragon am Samstagnachmittag. 18,6 sec verlor der Mann aus Cornwall auf
«Es ist freundlich, wenn mir jemand sagt, dass er wusste, wie gut ich bin», schmunzelte der Engländer in kleiner Medienrunde. «Die Wahrheit ist, dass es kein Geheimnis ist, dass es einen Unterschied zwischen der Britischen Superbike-Meisterschaft und der WM gibt. Als ich
Ducati ist deshalb so stark, weil sie ein offenes Buch sind.
tommy bridewell
«Dass ich so schnell auf Geschwindigkeit gekommen bin, liegt daran, dass ich acht Teamkollegen habe», hielt Bridewell fest. «Ducati ist deshalb so stark,
Der Anruf von Down Under ließ nicht lange auf sich warten. «Lee ist sehr beschäftigt mit geschäftlichen Dingen in Australien und hat dort auch ein Team», erzählte der 37-jährige Bridewell. «Er hat viel mit der Formel 1 zu tun, so viel ich weiß, möchte er nach Donington Park kommen. Er hat meinen Crew-Chief Mick Shanley sofort nach dem Rennen angerufen, vor Freude halb weinend. Er und seine Familie investieren Millionen, wir haben keine großen Sponsoren, alles Geld kommt von ihm. Ich bin der Fahrer, okay. Aber das ist sein Team, seine Motorräder, sein Lkw, seine Infrastruktur, sein alles. Er hat etwas Unglaubliches erreicht und Teams geschlagen, die seit vielen Jahren hier sind. Ich kann ihn nur loben für seinen Einsatz.»
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