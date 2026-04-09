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Ducati überragend: Weltverband wird für Assen und Balaton die Bremse ziehen

Ist ein Motorrad in der Superbike-WM technisch überlegen, greift die Balance-Regel, um so für spannende Rennen zu sorgen. Ducati bekommt demnächst mitgeteilt, wie es in den nächsten Events weitergeht.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega (Ducati) ist seit zehn Rennen ungeschlagen
Nicolo Bulega (Ducati) ist seit zehn Rennen ungeschlagen
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega (Ducati) ist seit zehn Rennen ungeschlagen
© gold & goose

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Im Artikel erwähnt

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Vizeweltmeister Nicolo Bulega ist seit dem 12. Oktober 2025 unbesiegt und hat saisonübergreifend zehnmal in Folge gewonnen. Gelingt dem Italiener ihn Assen Mitte April ein weiterer Dreifachsieg, zieht er mit Rekordhalter Toprak Razgatlioglu gleich.

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Doch nicht nur Bulega ist mit der neuen Ducati Panigale V4R stark: Mit Iker Lecuona (2.), Sam Lowes (6.), Lorenzo Baldassarri (7.), Yari Montella (9.) und Alvaro Bautista (10.) liegen insgesamt sechs Ducati-Fahrer in den Top-10 der Gesamtwertung.

Von 18 Podestplätzen in den ersten sechs Rennen der Saison eroberte zwölf Ducati, jeweils drei gingen an Bimota auf Phillip Island und an BMW in Portimao.

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Im Artikel erwähnt

Zum Start der Saison 2026 galten für die Hersteller folgende maximale Kraftstoffdurchflussmengen:

  • Yamaha 46,5 kg/h

  • Honda 46,5 kg/h

  • Bimota 46 kg/h

  • Kawasaki 46 kg/h

  • BMW 45 kg/h

  • Ducati 45 kg/h

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Alle zwei Veranstaltungen hat der Motorrad-Weltverband FIM die Möglichkeit, die Spritdurchflussmenge anzupassen, wenn der komplizierte und für Außenstehende nicht nachvollziehbare Algorithmus ausspuckt, dass ein Motorrad gegenüber den Gegnern zu stark ist.

Eine solche Überperformance zieht eine Spritreduktion von 0,5 kg/h nach sich. Es gibt sogar den Hebel, dass die FIM in Absprache mit Promoter Dorna Ducati zusätzliche 0,5 kg/h, also insgesamt 1 kg/h, abzieht, wenn sie die Ausgeglichenheit der Meisterschaft gefährdet sieht.

Das Reglement sieht aber nicht nur Bestrafungen vor, diese sind nur das letzte Mittel, um kurzfristig in die Balance eingreifen zu können. Ist ein Hersteller nicht konkurrenzfähig, erhält er Zugeständnisse, die es ihm erlauben, technische Änderungen an seinem Motorrad vorzunehmen, die laut normalem Reglement verboten sind.

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1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

124

2

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

68

3

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

60

4

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

56

5

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

48

6

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

43

7

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

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Team GoEleven

40

8

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

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31

9

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

30

10

Álvaro Bautista

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BARNI Spark Racing Team

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