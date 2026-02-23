Weiter zum Inhalt
Ducati: Warum Iker Lecuona keinen Bulega-Durchmarsch erwartet

Durchwachsener Auftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island für Iker Lecuona: starke Aufholjagd im Sprint, Frust im Regenrennen – und klare Worte zu Ducati-Kollege Nicolo Bulega.

Sebastian Fränzschky
Von

Superbike WM

Nicolo Bulega empfängt Glückwünsche von Teamkollege Iker Lecuona
Nicolo Bulega empfängt Glückwünsche von Teamkollege Iker Lecuona
Foto: Ducati
Nicolo Bulega empfängt Glückwünsche von Teamkollege Iker Lecuona
© Ducati

Nach einem wechselhaften Auftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island zog Ducati-Werkspilot Iker Lecuona ein gemischtes Fazit. Mit den Platzierungen 13 in der Superpole, Rang 6 in Rennen 1, Platz 9 im Superpole-Rennen und Position 8 im verregneten zweiten Lauf verließ der Spanier Australien als WM-Sechster – und damit lediglich als fünftbester Ducati-Pilot.

Wie erwartet stand Lecuona klar im Schatten seines Teamkollegen Nicolo Bulega, der alle drei Rennen souverän gewann. Dennoch glaubt der Ducati-Neuzugang nicht daran, dass die Dominanz seines Teamkollegen dauerhaft anhält: «Nein», ist Lecuona überzeugt.

«Er liebt diesen Kurs und kann hier immer einen Unterschied ausmachen. Ich oder andere Fahrer werden ihn auf anderen Strecken, auf denen er diesen Unterschied nicht ausmachen kann, herausfordern. Dann wird er stärker zu kämpfen haben. Mit Sicherheit wird er konstant um Siege kämpfen können, doch nicht mit so viel Vorsprung», prophezeit Lecuona.

Kein Top-5-Ergebnis beim Ducati-Debüt

Besonders im Superpole-Rennen zeigte Lecuona Kampfgeist. Nach einem Rückschlag in der Anfangsphase arbeitete er sich eindrucksvoll nach vorne: «Im Sprint wurde ich von einer Yamaha in Kurve 1 nach außen gedrängt und war in Kurve 2 Letzter. Innerhalb von zehn Runden kämpfte ich mich bis auf Platz 9 vor. In der letzten Runde überholte ich beide BMWs.»

Im zweiten Lauf im Regen lief es hingegen deutlich schwieriger. Vor allem fehlender Grip am Hinterrad machte ihm zu schaffen: «In der Aufwärmrunde bestätigte sich mein Eindruck, dass ich am Heck keinen Grip habe. Ich konnte also nicht in Schräglage fahren, weil der Hinterreifen immer wegrutschte. Es war ein wirklich schwieriges Rennen für mich.»

In der Schlussphase verschärften sich die Probleme: «In den letzten fünf Runden war es noch schwieriger. Eigentlich wollte ich Locatelli einholen. Ich machte viele Sekunden auf ihn gut. Doch dabei beanspruchte ich den Reifen zu stark. Bergab in Kurve 10 konnte der Hinterreifen den Vorderreifen nicht unterstützen. Mein Motorrad wurde sehr unruhig. Das müssen wir besser verstehen und daran arbeiten, um die Situation zu verbessern. Eigentlich war es ein Tag, an dem wir ums Podium oder einen vierten Platz hätten kämpfen müssen. Es ist nicht unsere Position. Wir müssen weiter vorne sein. Es frustriert mich ehrlich gesagt.»

Lecuona unzufrieden: Kein gutes Gefühl beim Abschluss

Entsprechend niedergeschlagen fiel sein Gesamtfazit aus: «Ich beendete das Wochenende mit einem wirklich schlechten Gefühl. Und das Gefühl ist für mich entscheidend. Mich kümmert es nicht, ob ich Achter, Vierter oder Fünfzehnter werde. Mir geht es ums Gefühl auf dem Motorrad. Und das Gefühl im zweiten Rennen war das schlechteste der ganzen Woche. Und das frustriert mich. Ich wollte das Wochenende mit einem besseren Gefühl beenden.»

Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
© Gold & Goose

Dabei hatte Lecuona Australien im Vorfeld bewusst als Test betrachtet und wollte ohne große Erwartungen anreisen – sein Ehrgeiz blieb dennoch ungebrochen: «Ich bin ein Fahrer. Ich bin mir bewusst, dass das eine gute Chance ist.»

Trotz des Frusts über das Regenrennen sieht der Ducati-Pilot positive Ansätze in der Entwicklung: «Mit der Entwicklung bin ich sehr zufrieden. Wir lernen jedesmal etwas, wenn ich aufs Motorrad steige. Das macht mich happy. Das Team ist auch happy.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Super Pole

  7. 3. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Startaufstellung

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

37:21,038

1:40,406

25

02

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+11,336

1:41,341

20

03

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+17,790

1:41,529

16

04

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

22

+28,356

1:41,766

13

05

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+30,966

1:42,381

11

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+31,901

1:41,975

10

07

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+32,135

1:41,948

9

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+32,608

1:42,126

8

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+33,241

1:41,968

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+48,734

1:43,212

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

