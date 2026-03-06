Ducati-Werkspilot Iker Lecuona: «Liebe vermehrt sich»
Im August 2025 gaben sich Ducati-Werkspilot Iker Lecuona und seine langjährige Partnerin das Ja-Wort, nun folgte die nächste gute Nachricht – Ablenkung und schlaflose Nächte sind garantiert.
Iker Lecuona blickt auf ereignisreiche zehn Monate zurück. Ende Juli zog er sich bei einem von Andrea Iannone im ersten Lauf ausgelösten Sturz auf dem Balaton Park Circuit einen Bruch von Elle und Speiche im linken Unterarm zu. Und als er im August seine Partnerin Gema heiratete, stand der Spanier beruflich vor einer ungewissen Zukunft. Denn Honda hatte dem 26-Jährigen mitgeteilt, dass sein Superbike-Vertrag nicht verlängert werden würde. Erst ein wenig später ergab sich der verheißungsvolle Deal mit dem Aruba.it Ducati-Werksteam.
Aber auch wenn der Auftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island mit den Plätzen 6, 9 und 8 für Lecuona nicht ideal verlief, sind seine Chancen auf die bisher beste Saison in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft intakt. Privat geht es auf jeden Fall vorwärts: Das junge Paar ist schwanger!
«Liebe vermehrt sich», schrieb Lecuona in einem Instagram-Post und präsentierte ein vielsagendes Ultraschallbild.
