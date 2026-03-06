Ducati-Werkspilot Iker Lecuona: «Liebe vermehrt sich»

Iker Lecuona blickt auf ereignisreiche zehn Monate zurück. Ende Juli zog er sich bei einem von Andrea Iannone im ersten Lauf ausgelösten Sturz auf dem Balaton Park Circuit einen Bruch von Elle und Speiche im linken Unterarm zu. Und als er im August seine Partnerin Gema heiratete, stand der Spanier beruflich vor einer ungewissen Zukunft. Denn Honda hatte dem 26-Jährigen mitgeteilt, dass sein Superbike-Vertrag nicht verlängert werden würde. Erst ein wenig später ergab sich der verheißungsvolle Deal mit dem Aruba.it Ducati-Werksteam.