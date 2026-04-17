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Endlich schmerzfrei: Ab Assen dreht Ducati-Privatier Sam Lowes (35) auf

Obwohl Sam Lowes beim Superbike-Meeting in Portimão stark eingeschränkt war, zeigte der Ducati-Pilot einen famosen Speed und war immer in den Top-5. Für Assen meldet er sich fit und schmerzfrei.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Sam Lowes ist endlich schmerzfrei
Sam Lowes ist endlich schmerzfrei
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes ist endlich schmerzfrei
© Gold & Goose

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Sam Lowes war beim Saisonauftakt auf Phillip Island im zweiten Lauf auf Platz 3 liegend gestürzt und zog sich einen Bruch im linken Handgelenk zu; auf eine Operation verzichtete der Engländer. Für Außenstehende war es kaum einzuschätzen, wie sehr Sam Lowes an den Rennwochenenden in Portimão gelitten hat. Dass er dennoch drei fünfte Plätze einfahren konnte, war bemerkenswert.

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Die dreiwöchige Pause bis zum Superbike-Event in Assen tat dem MarcVDS-Ducati-Piloten gut, um sich wieder in Form zu bringen.

«Ich bin mir sicher, dass ich an diesem Wochenende schmerzfrei fahren kann», betonte der Engländer. «Jetzt kann ich es kaum erwarten, in Assen wieder auf das Motorrad zu steigen. Ich liebe diese Strecke und war dort im Laufe meiner Karriere in verschiedenen Klassen sehr konkurrenzfähig und erfolgreich; auch letztes Jahr in der Superbike-Kategorie war ich wirklich stark.»

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Sam Lowes schon als Superbike-Rookie auf dem Assen-Podest

Lowes gewann in Assen das Rennen der Supersport-WM 2013 und fuhr zwei Jahre später in der Moto2 einen dritten Platz ein. Als Rookie erreichte der Zwillingsbruder von Bimota-Ass Alex Lowes auf dem TT Circuit im vergangenen Jahr seinen ersten Podestplatz (P3 im Superpole-Race).

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«Obwohl ich in Portimão körperlich nicht in Bestform war, habe ich einige starke Ergebnisse erzielt, und darauf muss ich nun aufbauen und mich an diesem Wochenende in den Kampf um das Podium einmischen. Das ist das Ziel», betonte der 35-Jährige. «Wir müssen aber abwarten, wie das Wetter wird, denn das kann einem in Assen immer einen Strich durch die Rechnung machen. Die Fans dort sind immer großartig, und es wird cool sein, ihnen eine gute Show zu bieten.»

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