Erstes Superbike-Podest: Yari Montella (Ducati) hofft auf eine neue Ära

Nach dem Phillip-Island-Test am 16./17. Februar zeigte sich Yari Montella gleichermaßen selbstbewusst und zuversichtlich für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 auf der australischen Piste. Es waren keine leeren Worte: Am Samstag bestätigte der Ducati-Privatier als Zweiter der Superpole und im ersten Lauf seine Ansage.

«Am Donnerstag fuhr ich beim Test eine wirklich gute Rennsimulation, und als ich meine Zeiten mit Bulega verglich, begann ich an ein starkes Ergebnis zu glauben», erzählte Montella SPEEDWEEK.com. «Als ein weiterer Long-Run im zweiten Training diese Einschätzung bestätigte, habe ich mir die Top-5 fest vorgenommen. Dass ich aber jetzt als Zweiter auf dem Podium stehe, habe ich nicht zu träumen gewagt.»

Yari Montella hat aus seinen Fehlern als Superbike-Rookie gelernt

Nach seinem ersten Podestplatz in der Superbike-Kategorie erinnert sich Montella an die vergangene Saison, in der er als Rookie viele Rückschläge wegstecken musste.

«Das Rennen war nicht einfach, die Erfahrung der vergangenen Saison hat mir geholfen. Ich habe mich an die vielen Fehler und Stürze erinnert und mich im Winter intensiv damit auseinandergesetzt», sagte der 26-Jährige. «Aus diesen Rückschlägen habe ich meine Lehren gezogen, um einen Schritt nach vorn zu machen. Ich denke, etwas in mir hat sich geändert. Besonders freut es mich aber für Barni, denn ihm verdanke ich die Chance, mein wahres Potenzial zu zeigen.»

Barni-Teamkollege Alvaro Bautista stürzte in der ersten Runde

Mit dem gleichaltrigen Bulega und dem 29-jährigen Baldassarri auf Platz 3 sahen wir im ersten Lauf ein ungewohnt junges Podium und ohne einen Routinier. Montellas Teamkollege Alvaro Bautista (41) stürzte noch in der ersten Runde. Es könnte der Beginn eines Generationswechsels in der Superbike-Kategorie gewesen sein.