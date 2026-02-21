Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Erstes Superbike-Podest: Yari Montella (Ducati) hofft auf eine neue Ära

Eigentlich ist der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista das Aushängeschild von Barni Ducati, doch in Lauf 1 auf Phillip Island glänzte Yari Montella als Zweiter. Es war sein erstes Podium.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Yari Montella jubelt: Erstes Superbike-Podest
Yari Montella jubelt: Erstes Superbike-Podest
Foto: Gold & Goose
Yari Montella jubelt: Erstes Superbike-Podest
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach dem Phillip-Island-Test am 16./17. Februar zeigte sich Yari Montella gleichermaßen selbstbewusst und zuversichtlich für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 auf der australischen Piste. Es waren keine leeren Worte: Am Samstag bestätigte der Ducati-Privatier als Zweiter der Superpole und im ersten Lauf seine Ansage.

Werbung

Werbung

«Am Donnerstag fuhr ich beim Test eine wirklich gute Rennsimulation, und als ich meine Zeiten mit Bulega verglich, begann ich an ein starkes Ergebnis zu glauben», erzählte Montella SPEEDWEEK.com. «Als ein weiterer Long-Run im zweiten Training diese Einschätzung bestätigte, habe ich mir die Top-5 fest vorgenommen. Dass ich aber jetzt als Zweiter auf dem Podium stehe, habe ich nicht zu träumen gewagt.»

Yari Montella hat aus seinen Fehlern als Superbike-Rookie gelernt

Nach seinem ersten Podestplatz in der Superbike-Kategorie erinnert sich Montella an die vergangene Saison, in der er als Rookie viele Rückschläge wegstecken musste.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Das Rennen war nicht einfach, die Erfahrung der vergangenen Saison hat mir geholfen. Ich habe mich an die vielen Fehler und Stürze erinnert und mich im Winter intensiv damit auseinandergesetzt», sagte der 26-Jährige. «Aus diesen Rückschlägen habe ich meine Lehren gezogen, um einen Schritt nach vorn zu machen. Ich denke, etwas in mir hat sich geändert. Besonders freut es mich aber für Barni, denn ihm verdanke ich die Chance, mein wahres Potenzial zu zeigen.»

Werbung

Werbung

Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Montella und Bulega
Montella und Bulega
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt Lauf 1
Nicolò Bulega gewinnt Lauf 1
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Montella, Bulega, Baldassarri
Montella, Bulega, Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
© Gold & Goose

Barni-Teamkollege Alvaro Bautista stürzte in der ersten Runde

Mit dem gleichaltrigen Bulega und dem 29-jährigen Baldassarri auf Platz 3 sahen wir im ersten Lauf ein ungewohnt junges Podium und ohne einen Routinier. Montellas Teamkollege Alvaro Bautista (41) stürzte noch in der ersten Runde. Es könnte der Beginn eines Generationswechsels in der Superbike-Kategorie gewesen sein.

«Er hat einfach nur einen Fehler gemacht – aber Álvaro ist ein zweimaliger Superbike-Weltmeister! Er begann das Wochenende mit einem Rückstand, aber ich habe mit ihm im Rennen gerechnet», stellte sich Montella hinter seinen Teamkollegen. «Natürlich hoffe ich, dass es der Beginn einer neuen Ära ist, aber Phillip Island lag Ducati schon immer und es ist eine meiner besten Rennstrecken. Hier holte ich mit Kawasaki meinen ersten Supersport-Sieg und auch meine ersten Siege für Barni Racing. Wir bleiben zunächst auf dem Teppich und konzentrieren uns auf die Rennen am Sonntag. Wir müssen auf Bestätigung in Portimão und Assen warten.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Super Pole

  3. 3. Freies Training

  4. Startaufstellung

  5. Startaufstellung

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

32:56,857

1:29,168

25

02

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+4,776

1:29,437

20

03

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+6,147

1:29,558

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+6,183

1:29,498

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

22

+8,249

1:29,589

11

06

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+12,549

1:29,747

10

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+13,746

1:29,781

9

08

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+20,610

1:30,123

8

09

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+21,663

1:30,012

7

10

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+22,250

1:30,233

6

Events

Alle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien