Es geht wieder los: Großer Superbike-Test in Jerez de la Frontera

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Werbung
Der zweitägige Superbike-Test in Jerez wird das Flair eines Rennwochenendes haben, denn in der Top-Kategorie fehlen lediglich das Yamaha-Team Motoxracing (Bahattin Sofuoglu, Mattia Rato) und das dubiose Cainam-Team von Andrea Iannone.
Werbung
Werbung
Das größte Aufgebot an Teams hat Ducati, wobei davon auszugehen ist, dass nun auch die Kundenteams die neue V4R zur Verfügung haben werden – bisher kamen nur die Aruba-Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona in den Genuss. Nach dem Trainingsunfall von Somkiat Chantra ist aus dem Honda-Werksteam lediglich Rookie Jake Dixon dabei. Den Platz des Thailänders wird der japanische Testfahrer Tetsuta Nagashima einnehmen.
Mit besonderer Spannung wird das Debüt von Jonathan Rea als Edel-Tester der Honda Racing Corporation erwartet. Der Rekordweltmeister soll dabei helfen, die CBR1000RR-R zu einem siegfähigen Motorrad zu entwickeln. Außerdem werden Bimota und BMW Testfahrer einsetzen.
Werbung
Werbung
Seit 1. Januar dürfen alle neuen Fahrer offen über ihre Eindrücke sprechen – also die früheren Honda-Piloten Lecuona (Ducati) und Xavi Vierge (Yamaha) sowie der von Ducati zu BMW gewechselte Danilo Petrucci und dessen Teamkollegen Miguel Oliveira, der 2025 mit Yamaha MotoGP fuhr.
Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Aus deutschsprachiger Sicht interessant ist die Anwesenheit der Supersport-Piloten Philipp Öttl (Feel Racing Ducati) und Dominique Aegerter (Kawasaki) nebst Teamkollegen Jeremy Alcoba. Angemeldet ist zudem WRP Ducati mit Matteo Ferrari und einem zweiten Fahrer.
Teilnehmer Superbike-Test in Jerez am 20. und 21. Januar
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach