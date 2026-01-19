Weiter zum Inhalt
Es geht wieder los: Großer Superbike-Test in Jerez de la Frontera
Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche steht der Circuito de Jerez im Zeichen der Superbike-WM. Beim großangelegten Test werden alle Werksteams und die meisten Kundenteams dabei sein.
Superbike WM
Jerez steht diese Woche im Zeichen der Superbike-WMJerez steht diese Woche im Zeichen der Superbike-WMFoto: Gold & Goose
Jerez steht diese Woche im Zeichen der Superbike-WM© Gold & Goose
Der zweitägige Superbike-Test in Jerez wird das Flair eines Rennwochenendes haben, denn in der Top-Kategorie fehlen lediglich das Yamaha-Team Motoxracing (Bahattin Sofuoglu, Mattia Rato) und das dubiose Cainam-Team von Andrea Iannone.
Das größte Aufgebot an Teams hat Ducati, wobei davon auszugehen ist, dass nun auch die Kundenteams die neue V4R zur Verfügung haben werden – bisher kamen nur die Aruba-Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona in den Genuss. Nach dem Trainingsunfall von Somkiat Chantra ist aus dem Honda-Werksteam lediglich Rookie Jake Dixon dabei. Den Platz des Thailänders wird der japanische Testfahrer Tetsuta Nagashima einnehmen.
Mit besonderer Spannung wird das Debüt von Jonathan Rea als Edel-Tester der Honda Racing Corporation erwartet. Der Rekordweltmeister soll dabei helfen, die CBR1000RR-R zu einem siegfähigen Motorrad zu entwickeln. Außerdem werden Bimota und BMW Testfahrer einsetzen.
Seit 1. Januar dürfen alle neuen Fahrer offen über ihre Eindrücke sprechen – also die früheren Honda-Piloten Lecuona (Ducati) und Xavi Vierge (Yamaha) sowie der von Ducati zu BMW gewechselte Danilo Petrucci und dessen Teamkollegen Miguel Oliveira, der 2025 mit Yamaha MotoGP fuhr.
Aus deutschsprachiger Sicht interessant ist die Anwesenheit der Supersport-Piloten Philipp Öttl (Feel Racing Ducati) und Dominique Aegerter (Kawasaki) nebst Teamkollegen Jeremy Alcoba. Angemeldet ist zudem WRP Ducati mit Matteo Ferrari und einem zweiten Fahrer.
Teilnehmer Superbike-Test in Jerez am 20. und 21. Januar
Serie
Fahrer
Team
SBK-WM
Alex Lowes (GB/Bimota)
Bimota by KRT
SBK-WM
Axel Bassani (I/Bimota)
Bimota by KRT
SBK-WM
Xavi Fores (E/Bimota)
Bimota by KRT
SBK-WM
Garrett Gerloff (USA/Kawasaki)
Kawasaki
SBK-WM
Jake Dixon (GB/Honda)
Honda
SBK-WM
Tetsuta Nagashima (J/Honda)
Honda
SBK-WM
Jonathan Rea (GB/Honda)
HRC Testteam
SBK-WM
Danilo Petrucci (I/BMW)
ROKiT BMW
SBK-WM
Miguel Oliveira (P/BMW)
ROKiT BMW
SBK-WM
Michael van der Mark (NL/BMW)
ROKiT BMW
SBK-WM
Andrea Locatelli (I/Yamaha)
Pata Maxus Yamaha
SBK-WM
Xavier Vierge (E/Yamaha)
Pata Maxus Yamaha
SBK-WM
Remy Gardner (AUS/Yamaha)
GRT Yamaha
SBK-WM
Stefano Manzi (I/Yamaha)
GRT Yamaha
SBK-WM
Nicolo Bulega (I/Ducati)
Aruba.it Ducati
SBK-WM
Iker Lecuona (E/Ducati)
Aruba.it Ducati
SBK-WM
Ducati-Testfahrer
Aruba.it Ducati
SBK-WM
Yari Montella (I/Ducati)
Barni Spark
SBK-WM
Alvaro Bautista (E/Ducati)
Barni Spark
SBK-WM
Alberto Surra (I/Ducati)
Motocorsa
SBK-WM
Sam Lowes (GB/Ducati)
Elf Marc VDS
SBK-WM
Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)
Go Eleven
SBK-WM
Tarran Mackenzie (GB/Ducati)
MGM Racing
SSP-WM
Philipp Öttl (D/Ducati)
Feel Racing WorldSSP
SSP-WM
Matteo Ferrari (I/Ducati)
WRP Racing
SSP-WM
WRP Racing
SSP-WM
Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
SSP-WM
Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
Themen
  • Superbike WM
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Toprak Razgatlioglu
616
2
Nicolò Bulega
603
3
Álvaro Bautista
337
4
Andrea Locatelli
310
5
Danilo Petrucci
284
6
Alex Lowes
218
7
Xavier Vierge
185
8
Sam Lowes
184
9
Andrea Iannone
166
10
Axel Bassani
140
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Australia
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  • The Netherlands
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event
  • Hungary
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event
  • Czech Republic
    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event
