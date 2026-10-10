Estoril, Superpole: Bulega pulverisiert Toprak-Rekord – BMW, Honda in Top-7

Nachdem am Freitag Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega dominierte, fuhr am Samstagvormittag im FP3 überraschend Bimota-Ass Alex Lowes in 1:34,740 min die bisher schnellste Runde auf dem Circuito do Estoril an diesem Wochenende. Das ist bereits schneller als der Rundenrekord von Bulega aus dem vergangenen Jahr, aber 0,5 sec langsamer als der Pole-Rekord von Toprak Razgatlioglu (BMW) von 1:34,203 min.

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Das Qualifying begann um 11:15 Uhr klar und fand bei schönstem Wetter statt. Die Sonne schien von einem nahezu wolkenlosen Himmel und das Thermometer zeigte angenehme 22 Grad. Bei der Superpole handelt es sich um ein traditionelles Qualifikations-Training, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Beim elften Saisonmeeting hat Pirelli den klebrigen SCQ-Reifen im Angebot. Der Extragrip des weichen Gummis ermöglicht je nach Strecke eine um bis zu eine Sekunde schnellere Rundenzeit.

Als die Ampel am Ende der Boxengasse auf Grün schaltete, fuhren die meisten Piloten sofort auf die Piste – am längsten warteten die Ducati-Piloten Bulega, Yari Montella und Lorenzo Baldassarri.

Für die erste starke Runde sorgte Lokalmatador Miguel Oliveira (BMW) nach fünf Minuten in 1:34,651 min. Die Zeit des Portugiesen wurde zuerst von Alberto Surra (Ducati) um 0,140 sec unterboten, dann brannte Bulega in 1:34,105 min einen Rekord in den Asphalt.

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Nach dem ersten Run hatte Ducati mit Bulega, Surra und Lecuona eine Dreifachführung, Alex Lowes und Oliveira komplettierten die Top-5. Mit einer Rundenzeit unter 1:35 min brillieren auch Montella (6.) und Axel Bassani (7./Bimota). Das beste japanische Motorrad folgte mit Garrett Gerloff (Kawasaki) auf der neunten Position. Jake Dixon (Honda) war Elfter und Xavi Vierge (Yamaha) 13.

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Ducati-Star Nicolo Bulega holt in Rekordzeit die zehnte Pole-Position 2026

Bei noch sechs Minuten gingen die ersten Superbike-Asse mit einem neuen Hinterreifen auf die Piste. Auf der mit 4,2 km relativ kurzen Rennstrecke waren noch bis zu drei schnelle Runden möglich. Mit drei Sektorbestzeiten war Bulega auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit – und beeindruckte mit einer 1:33,884 min! Zu diesem Zeitpunkt führte der Weltmeister um 0,6 sec (!) vor dem Zweiten.

So sehr sich die Konkurrenz auch bemühte, die Pole-Position konnten sie dem Ducati-Werkspiloten nicht streitig machen. Selbst sein Teamkollege Iker Lecuona, der in Cremona die Pole-Serie von Bulega beendete, kam nicht näher als 0,157 sec heran. Die erste Startreihe komplettiert Alex Lowes.

BMW mit Oliveira in Reihe 2 – Dixon setzt Honda-Aufwärtstrend fort

BMW-Ass Miguel Oliveira sicherte sich mit 0,665 sec Rückstand und im Sandwich der Ducati-Privatiers Surra (4.) und Montella (6.) den fünften Startplatz.

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Eine starke Superpole fuhr Jake Dixon, der Platz 7 in der dritten Reihe erreichte – der Aufwärtstrend von Honda setzt sich in Estoril offenbar fort. Gerloff mit der einzigen Kawasaki fiel dagegen auf die elfte Position zurück und für Yamaha holte Vierge den beschaulichen 13. Startplatz heraus.