Bei seinem Rücktritt nach der Superbike-WM 2022 war Eugene Laverty 36 Jahre alt, und es war ein erzwungener Abschied. Denn hinter dem Nordiren lagen drei harte Jahre im Werksteam von BMW und bei Bonovo action, die von Stürzen und Verletzungen geprägt waren. Dem Rennsport blieb der smarte Nordire treu, indem er zuletzt als Riding-Coach für die Yamaha-Werkspiloten in der Superbike- und Supersport-Kategorie fungierte. So blieb Laverty am Puls der Zeit und saß regelmäßig auf dem Motorrad.

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Noch viel häufiger wird Superbike-Vizeweltmeister von 2013 im kommenden Jahr auf einem Rennmotorrad sitzen: Überraschend erklärte der mittlerweile 40-Jährige sein Comeback. Im Ducati-Team seines Bruders Michaels und David Eltherington wird der 13-fache Rennsieger eine neue V4R pilotieren.

«Das ist eine wirklich große Neuigkeit! Ich hatte mir das eigentlich nie wirklich überlegt, aber ich freue mich riesig», sagte Eugene. «Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei meinem Bruder Michael und David Eltherington für diese unglaubliche Chance bedanken. Ich bin vor vier Jahren aus dem Rennsport ausgestiegen, und als mein Bruder Michael mir das erste Mal diesen Vorschlag machte, fragte ich mich, ob er das ernst meinte! Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass es eine so große Chance war, dass ich sie nicht ausschlagen konnte.»

Laverty glaubt, dass sein Speed in der Pause nicht gelitten hat. «Ich bin immer zum Spaß weitergefahren und habe glücklicherweise meine Geschwindigkeit beibehalten – das ist also schon mal erledigt, und ich muss nicht wieder von vorn anfangen», betonte der Ducati-Neuling. «Die meisten BSB-Strecken bin ich seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gefahren, da gibt es also einiges zu lernen, aber ich weiß, was ich tun muss. Ich war schon immer ein großer Fan der BSB, und es gibt nichts Schöneres, als mir die BSB-Rennen vom Sofa aus anzusehen – aber der Unterschied ist: Nächstes Jahr werde ich nicht auf dem Sofa sitzen, sondern auf einer Ducati V4 R, das ist also ziemlich cool und verrückt! Aber es war die Idee meines großen Bruders – wer bin ich, dass ich da widersprechen könnte?»

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In der BSB 2027 wird Laverty auf frühere Gegner aus der Weltmeisterschaft treffen. Nur einen Tag zuvor wurde die Verpflichtung von Loris Baz im BMW-Team IWR bekannt. Der Franzose war bei Bonovo Lavertys Teamkollege.

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

«Ich freue mich riesig, wieder in der BSB dabei zu sein. Es ist schon lange her, dass ich dort zuletzt gefahren bin – auch wenn es damals nur für kurze Zeit war –, doch diese Meisterschaft hatte für mich immer einen besonderen Stellenwert. Ich habe immer gesagt, dass ich zurückkommen möchte, und in den letzten Jahren war ich mir nicht sicher, ob das jemals klappen würde, da ich in Übersee gefahren bin. Endlich bin ich hier», jubelte der 33‑Jährige. «Es wird viel zu lernen geben, auch die Strecken wieder kennenzulernen. Ich bin supergespannt und fühle mich wie ein Kind. Ich weiß, wie hoch das Niveau ist, und ich weiß, was mich dieses Mal erwartet.»