Exklusiv: Johnny Reas Nachfolger Xavi Vierge spricht erstmals über Yamaha

Dank eines Gentlemen’s Agreements durfte Xavier Vierge bereits im Oktober und November für seinen neuen Arbeitgeber Yamaha testen, obwohl er noch bis zum 31. Dezember 2025 bei Honda unter Vertrag stand.

Reden darf der 28-jährige Spanier seit dem 1. Januar über Yamaha – und gab SPEEDWEEK.com das erste Interview. «Mein erster Eindruck ist der von einem sehr professionellen Team, jeder kennt seine Rolle und ist sehr clever», erzählte Vierge. «Zahlreiche Teammitglieder verfügen über viel Erfahrung und kennen sich untereinander gut, das macht bei den Arbeitsabläufen einen großen Unterschied. Sie wissen, wie sie aus allem das Potenzial herauskitzeln können.»

Das zweite Halbjahr 2025 war für Vierge schwer zu ertragen: Obwohl er in den vergangenen vier Saisons in der Superbike-WM mit den Gesamtränge 10, 10, 11 und zuletzt 7 dreimal bester Honda-Fahrer war, wurde ihm schon früh offenbart, dass er seinen Platz im Werksteam verlieren wird. Und während sein Teamkollege Iker Lecuona den Hauptgewinn zog und für 2026 im Aruba-Ducati-Werksteam andockte, stand Xavi lange ohne Job und Perspektive da – er war nicht von Anfang an Yamahas erste Wahl als Nachfolger von Jonathan Rea.

Xavi Vierge beim Test mit der Yamaha im November Foto: Gold & Goose Xavi Vierge beim Test mit der Yamaha im November © Gold & Goose

«Dinge geschehen aus gewissen Gründen», philosophierte der Katalane. «Obwohl ich sehr gute Arbeit leistete, fand ich mich aus politischen Gründen plötzlich in einer sehr schwierigen Position. Zu diesem Zeitpunkt entschied sich Johnny zurückzutreten und für mich tat sich die Möglichkeit auf, diesem erstaunlichen Team beizutreten. Ich würde sagen, das war für beide Seiten ein sehr gutes Timing. Es ist auch so, dass ich mich ab dem ersten Moment sehr willkommen fühlte. Vom Teammanager bis zu den Mechanikern, alle sind sehr glücklich und haben ein Lächeln im Gesicht. Mir geht es genau gleich. Für mich war es eine große Überraschung, dass ich jetzt für das Yamaha-Werksteam starte, in dem schon viele Legenden fuhren.»

