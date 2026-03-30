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Fehleinschätzung von Bimota: «Wir glaubten, näher dran zu sein»

Das Superbike-Meeting in Portimão endete für Bimota ohne ein Top-3-Finish, doch Alex Lowes war dicht dran. Der Engländer ist enttäuscht, auch weil man sich in einer besseren Position glaubte.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Alex Lowes war mit vierten Plätzen nur halb zufrieden
Alex Lowes war mit vierten Plätzen nur halb zufrieden
Foto: Bimota
Alex Lowes war mit vierten Plätzen nur halb zufrieden
© Bimota

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Im Artikel erwähnt

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Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island war Bimota nach Ducati die zweite Kraft. Höhepunkt war das Superpole-Race, als Axel Bassani und Alex Lowes erstmals gemeinsam auf dem Podium standen. Dass die Realität ein wenig anders ist, zeigte sich beim Meeting in Portimão.

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Mit drei vierten Plätzen lieferte Lowes zwar ein solides, aber kein herausragendes Rennwochenende ab. Sein Rückstand auf den Dritten – jedes Mal Lokalmatador Miguel Oliveira (BMW) – betrug 4,3 sec, 0,4 sec und 0,2 sec. «Am Samstag war ich nicht wirklich zufrieden mit dem vierten Platz, weil ich zu weit vom Podium entfernt war. Am Sonntag wiederum war es frustrierend, so nah dran zu sein, aber keinen richtigen Angriff auf das Podium starten zu können», meinte Lowes etwas enttäuscht.

Willkommen zum Rennen in Portimão
Willkommen zum Rennen in Portimão
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Rennen
Rennen
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Gerloff und Bautista
Gerloff und Bautista
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes und Xavi Vierge
Sam Lowes und Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Locatelli, Petrucci, Gerloff
Locatelli, Petrucci, Gerloff
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Oliveira
Lecuona, Bulega, Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Portimão
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Die Schlussfolgerung nach Phillip Island, dass Bimota über den Winter zu Ducati aufgeschlossen hat, war verfrüht. «Nach Australien hatten wir vielleicht das Gefühl, dass wir etwas näher dran waren und einen größeren Schritt gemacht hatten», grübelte der Engländer. «In Portimão mussten wir ein gutes Qualifying haben, einen guten Start hinlegen und in jeder Runde am Limit fahren, um in der Lage zu sein, um das Podium mitzukämpfen – was das Motorrad einem grundsätzlich auch ermöglicht. Die Stärke des Motorrads liegt darin, dass es einfacher zu fahren ist. Man kann 20 Runden lang attackieren und es in den engeren Abschnitten der Strecke gut in Position bringen. Aber um richtig kämpfen zu können, fehlt uns etwas an Leistung.»

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Zur Erinnerung: Der Motor der KB998 ist das identische Triebwerk der Kawasaki ZX-10RR. «Ich habe mein Bestes gegeben und es hat großen Spaß gemacht, die KB998 hier zu fahren. Ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet, aber mit dem vierten Platz können wir nicht wirklich zufrieden sein, da wir versuchen wollen, etwas näher heranzukommen», zog Lowes als Fazit. Außerdem: «Ich habe es geschafft, meinen Bruder Sam zu schlagen – was immer schön ist –, aber er ist leicht verletzt.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

33:32,986

1:39,970

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+1,967

1:39,792

20

03

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

20

+7,096

1:40,038

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

20

+7,265

1:40,439

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

20

+10,079

1:40,324

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

20

+15,105

1:40,786

10

07

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

20

+16,508

1:40,863

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

20

+17,743

1:40,671

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

20

+22,139

1:40,869

7

10

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Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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