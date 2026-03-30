Fehleinschätzung von Bimota: «Wir glaubten, näher dran zu sein»

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island war Bimota nach Ducati die zweite Kraft. Höhepunkt war das Superpole-Race, als Axel Bassani und Alex Lowes erstmals gemeinsam auf dem Podium standen. Dass die Realität ein wenig anders ist, zeigte sich beim Meeting in Portimão.

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Mit drei vierten Plätzen lieferte Lowes zwar ein solides, aber kein herausragendes Rennwochenende ab. Sein Rückstand auf den Dritten – jedes Mal Lokalmatador Miguel Oliveira (BMW) – betrug 4,3 sec, 0,4 sec und 0,2 sec. «Am Samstag war ich nicht wirklich zufrieden mit dem vierten Platz, weil ich zu weit vom Podium entfernt war. Am Sonntag wiederum war es frustrierend, so nah dran zu sein, aber keinen richtigen Angriff auf das Podium starten zu können», meinte Lowes etwas enttäuscht.

Die Schlussfolgerung nach Phillip Island, dass Bimota über den Winter zu Ducati aufgeschlossen hat, war verfrüht. «Nach Australien hatten wir vielleicht das Gefühl, dass wir etwas näher dran waren und einen größeren Schritt gemacht hatten», grübelte der Engländer. «In Portimão mussten wir ein gutes Qualifying haben, einen guten Start hinlegen und in jeder Runde am Limit fahren, um in der Lage zu sein, um das Podium mitzukämpfen – was das Motorrad einem grundsätzlich auch ermöglicht. Die Stärke des Motorrads liegt darin, dass es einfacher zu fahren ist. Man kann 20 Runden lang attackieren und es in den engeren Abschnitten der Strecke gut in Position bringen. Aber um richtig kämpfen zu können, fehlt uns etwas an Leistung.»

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Zur Erinnerung: Der Motor der KB998 ist das identische Triebwerk der Kawasaki ZX-10RR. «Ich habe mein Bestes gegeben und es hat großen Spaß gemacht, die KB998 hier zu fahren. Ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet, aber mit dem vierten Platz können wir nicht wirklich zufrieden sein, da wir versuchen wollen, etwas näher heranzukommen», zog Lowes als Fazit. Außerdem: «Ich habe es geschafft, meinen Bruder Sam zu schlagen – was immer schön ist –, aber er ist leicht verletzt.»