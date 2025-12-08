Weiter zum Inhalt
FIM Awards: Toprak, Manzi, Fernandez und Herrera im feinen Zwirn

Bei den FIM Awards in Lausanne gaben sich die Stars der Motorradsportszene die Ehre. Das Superbike-Paddock war mit Toprak Razgatlioglu, Stefano Manzi, Benat Fernandez und Maria Herrera vertreten.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

FIM Awards: Toprak, Manzi, Fernandez und Herrera im feinen Zwirn
FIM Awards: Toprak, Manzi, Fernandez und Herrera im feinen Zwirn
Foto: FIM Awards 2025
FIM Awards: Toprak, Manzi, Fernandez und Herrera im feinen Zwirn
© FIM Awards 2025

Die traditionellen FIM Awards fanden in diesem Jahr am 6. Dezember erstmals in der Schweiz statt; Schauplatz war das SwissTech Convention Center in Lausanne. Ein solches Staraufgebot hat man selten: Über 50 Motorrad-Weltmeister gaben sich die Klinke in die Hand.

Durch den Abend führten die in Lausanne geborene Schauspielerin und Produzentin Lauriane Gilliéron sowie der bekannte Motorsport-Journalist Gavin Emmet. Es war eine gediegene Veranstaltung, alle Anwesenden putzten sich heraus – ein besonderes Schauspiel.

Das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft entsandte Superbike-Star Toprak Razgatlioglu, der nach seinem dritten WM-Titel für 2026 in die MotoGP wechselt. Dazu treten Supersport-Weltmeister Stefano Manzi, der letzte 300er-Champion Benat Fernandez sowie Maria Herrera als Weltmeisterin der WorldWCR auf die Bühne, um ihre Medaillen in Empfang zu nehmen.

