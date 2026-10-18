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Superbike-Finale in Jerez: Die letzten Rennen vor der Winterpause live

Die Supebike-WM 2026 befindet sich auf der Zielgeraden. Wo man die letzten fünf Rennen aller vier Kategorien auf dem Circuito de Jerez live sehen kann.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Die Superbike-WM 2026 geht am Sonntag in Jerez zu Ende.
Die Superbike-WM 2026 geht am Sonntag in Jerez zu Ende.
Foto: Gold & Goose
Die Superbike-WM 2026 geht am Sonntag in Jerez zu Ende.
© Gold & Goose

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Bei der Superbike-WM in Jerez sind alle vier Weltmeisterschaften am Start. Neben der Top-Kategorie und der Supersport-WM haben also auch die Sportbike-Serie und die Frauen-WM ihr Saisonfinale. Nachdem sich am Samstag Maria Herrera zur WorldWCR-Weltmeisterin 2026 krönte, fällt am Sonntag zwischen Xavi Artigas und David Salvador in der Sportbike-WM die letzte Entscheidung.

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Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com.

Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Livestream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Jerez beginnt die durchgehende Übertragungen aller Kategorien Sonntag um 10:55 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Sonntag beginnt die Live-Übertragung im Free-TV um 14:40 Uhr. Das Superpole-Race wird vor dem langen Rennen als Wiederholung gezeigt.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

Das umfangreichste Angebot bietet die Dorna selbst mit ihrem Livestream auf der eigenen Website worldsbk.com. Wer sich für das Finale für den Video-Pass entscheidet, erhält für 4,99 Euro nicht nur Zugriff auf alle Sessions des Rennwochenendes, sondern auch auf das komplette Videoarchiv.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Jerez (16. bis 18. Oktober)

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:15

09:25

10

WorldWCR

Warm Up

09:35

09:45

10

SBK-WM

Warm Up

09:55

10:05

10

SPB-WM

Warm Up

10:15

10:25

10

SSP-WM

Warm Up

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

12:00

11 Rd.

WorldWCR

Rennen 2

13:00

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

17 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

20 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

11

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

20

32:56,372

1:37,573

25

02

7

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

20

+4,696

1:38,010

20

03

14

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

20

+13,349

1:38,374

16

04

19

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

20

+14,928

1:38,405

13

05

5

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

20

+17,192

1:38,897

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

20

+18,120

1:38,990

10

07

22

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

20

+22,596

1:38,895

9

08

47

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

20

+25,957

1:39,086

8

09

67

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

20

+27,142

1:39,131

7

10

88

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

20

+28,002

1:39,302

6

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