Superbike-Finale in Jerez: Die letzten Rennen vor der Winterpause live

Bei der Superbike-WM in Jerez sind alle vier Weltmeisterschaften am Start. Neben der Top-Kategorie und der Supersport-WM haben also auch die Sportbike-Serie und die Frauen-WM ihr Saisonfinale. Nachdem sich am Samstag Maria Herrera zur WorldWCR-Weltmeisterin 2026 krönte, fällt am Sonntag zwischen Xavi Artigas und David Salvador in der Sportbike-WM die letzte Entscheidung.

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Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com.

Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Livestream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Jerez beginnt die durchgehende Übertragungen aller Kategorien Sonntag um 10:55 Uhr .

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Sonntag beginnt die Live-Übertragung im Free-TV um 14:40 Uhr. Das Superpole-Race wird vor dem langen Rennen als Wiederholung gezeigt.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

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Das umfangreichste Angebot bietet die Dorna selbst mit ihrem Livestream auf der eigenen Website worldsbk.com. Wer sich für das Finale für den Video-Pass entscheidet, erhält für 4,99 Euro nicht nur Zugriff auf alle Sessions des Rennwochenendes, sondern auch auf das komplette Videoarchiv.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Jerez (16. bis 18. Oktober)