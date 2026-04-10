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Fokus auf Assen: Stefano Manzi hofft auf eine konkurrenzfähige Yamaha R1

Rookie Stefano Manzi hat mit der Yamaha R1 in der Superbike-WM 2026 einen schweren Stand. Nachdem Phillip Island und Portimão nur suboptimal verliefen, hofft der Italiener für Assen auf einen Schub.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Superbike-Rookie Stefano Manzi
Superbike-Rookie Stefano Manzi
Foto: GRT Yamaha
Superbike-Rookie Stefano Manzi
© GRT Yamaha

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Seine Qualitäten als Rennfahrer hat Stefano Manzi in vier Jahren Supersport-WM (WM-Titel 2025, 21 Siege und 61 Podestplätze) zu Genüge bewiesen. Die Umstellung auf die Yamaha R1 im Trimm der Superbike-WM hatte sich der Italiener dagegen etwas leichter und erfolgreicher vorgestellt: Nach zwei Meetings mit sechs Rennen hat der 27-Jährige nur in zwei Rennen gepunktet und belegt mit sieben Zählern den enttäuschenden 17. WM-Rang.

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Sein bisher bestes Finish erreichte Manzi als Elfter im zweiten Lauf in Portimão. Profitiert hat der GRT-Pilot dabei von den Stürzen der vor ihm platzierten Álvaro Bautista (Ducati) und Garrett Gerloff (Kawasaki).

«Dieses Rennen hat bestätigt, dass wir Fortschritte machen, was ermutigend ist», betonte der Italiener. «Unser Renntempo war solide, und wir können dieses Wochenende als Grundlage nutzen, um uns weiter zu verbessern. Wir wissen, dass noch Arbeit vor uns liegt, aber wir werden weiter alles geben, um den Rückstand aufzuholen.»

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Im Hintertreffen: Kein Yamaha-Pilot in den Top-10

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Yamaha mit seinem betagten Superbike am Limit und nicht mit den besten Motorrädern konkurrieren kann. Bester Yamaha-Pilot in der Gesamtwertung ist Andrea Locatelli als WM-Elfter mit 25 Punkten.

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«Unser Fokus richtet sich jetzt auf das Rennwochenende in Assen – eine Strecke, auf der das Team in der Vergangenheit gut abgeschnitten hat. Hoffentlich können wir dort konkurrenzfähig sein. Wir werden weiter daran arbeiten, unsere Performance weiter zu verbessern», meinte Manzi.

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Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

33:32,986

1:39,970

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+1,967

1:39,792

20

03

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

20

+7,096

1:40,038

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

20

+7,265

1:40,439

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

20

+10,079

1:40,324

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

20

+15,105

1:40,786

10

07

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

20

+16,508

1:40,863

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

20

+17,743

1:40,671

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

20

+22,139

1:40,869

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

20

+22,610

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