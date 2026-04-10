Fokus auf Assen: Stefano Manzi hofft auf eine konkurrenzfähige Yamaha R1

Seine Qualitäten als Rennfahrer hat Stefano Manzi in vier Jahren Supersport-WM (WM-Titel 2025, 21 Siege und 61 Podestplätze) zu Genüge bewiesen. Die Umstellung auf die Yamaha R1 im Trimm der Superbike-WM hatte sich der Italiener dagegen etwas leichter und erfolgreicher vorgestellt: Nach zwei Meetings mit sechs Rennen hat der 27-Jährige nur in zwei Rennen gepunktet und belegt mit sieben Zählern den enttäuschenden 17. WM-Rang.

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Sein bisher bestes Finish erreichte Manzi als Elfter im zweiten Lauf in Portimão. Profitiert hat der GRT-Pilot dabei von den Stürzen der vor ihm platzierten Álvaro Bautista (Ducati) und Garrett Gerloff (Kawasaki).

«Dieses Rennen hat bestätigt, dass wir Fortschritte machen, was ermutigend ist», betonte der Italiener. «Unser Renntempo war solide, und wir können dieses Wochenende als Grundlage nutzen, um uns weiter zu verbessern. Wir wissen, dass noch Arbeit vor uns liegt, aber wir werden weiter alles geben, um den Rückstand aufzuholen.»

Im Hintertreffen: Kein Yamaha-Pilot in den Top-10

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Yamaha mit seinem betagten Superbike am Limit und nicht mit den besten Motorrädern konkurrieren kann. Bester Yamaha-Pilot in der Gesamtwertung ist Andrea Locatelli als WM-Elfter mit 25 Punkten.

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«Unser Fokus richtet sich jetzt auf das Rennwochenende in Assen – eine Strecke, auf der das Team in der Vergangenheit gut abgeschnitten hat. Hoffentlich können wir dort konkurrenzfähig sein. Wir werden weiter daran arbeiten, unsere Performance weiter zu verbessern», meinte Manzi.