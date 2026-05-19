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Frust bei Yamaha-Werkspilot Xavi Vierge: «Ich konnte nichts ausrichten»

Yamaha-Pilot Xavi Vierge hatte es gehofft, doch der Balaton Circuit war kein Einzelfall. Der Spanier erlebte beim Superbike-Meeting auf dem Autodrom Most einen weiteren Rückschlag.

Superbike WM

Xavi Vierge konnte in Most nichts ausrichten
Xavi Vierge konnte in Most nichts ausrichten
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge konnte in Most nichts ausrichten
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Eigentlich hatte Xavi Vierge bereits seit den Wintertests im Pata Maxus Yamaha-Werksteam die Führungsrolle übernommen, doch nach drei Rennwochenenden wendete sich das Blatt zugunsten seines Teamkollegen Andrea Locatelli, der nicht nur die besseren Ergebnisse nach Hause bringt, sondern auch schlichtweg schneller ist.

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Wie bereits bei der Superbike-WM in Ungarn verpasste Vierge auch im tschechischen Most ein einstelliges Ergebnis. Mit den Plätzen 12 und 11 in den Hauptrennen sowie einem Sturz im Superpole-Race war es das bisher schwierigste Wochenende des Katalanen mit Yamaha.

«Besonders in den ersten Runden hatte ich große Schwierigkeiten, zu überholen und nach vorn zu kommen. Jedes Mal, wenn ich überholte, musste ich die Lücke zu den Fahrern vor mir schließen, was bedeutete, dass ich dem Vorderreifen viel abverlangte. In den letzten vier Runden war der Reifen auf der rechten Seite komplett abgefahren, sodass ich nichts mehr ausrichten konnte», erklärte der 29-Jährige seine Probleme. «Das war bedauerlich, denn wir haben gekämpft, um ein solides Ergebnis zu erzielen, auch wenn es nicht das Rennen war, das wir uns gewünscht hatten – daher ist es für mich ein wenig frustrierend, wieder so abzuschließen.»

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Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
Bulega, Baldassarri, Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
Manzi, Vierge, Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Vierge weiter: «Wir haben an einigen Stellen gute Geschwindigkeit gezeigt, aber die Rennen verliefen nicht so, wie wir es erwartet hatten. Letztendlich fehlt uns noch etwas – wir versuchen herauszufinden, wie wir die Lücke zu den Top-5 schließen können, aber wir sind noch zu weit davon entfernt.»

Bringt der Misano-Test Xavi Vierge und Yamaha wieder in die Spur?

Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche findet in Misano ein großer Superbike-Test statt, an dem auch Yamaha teilnehmen wird. Für Vierge ist es eine gute Gelegenheit, den Frust der vergangenen Wochen abzuschütteln und an den Schwachstellen zu arbeiten.

«Wir müssen verstehen und lernen, wie wir beim Überholen weniger Zeit verlieren und wie wir die Reifen während des Rennens schonen können», legt der Yamaha-Pilot den Finger in die Wunde. «Die zwei Testtage in Misano sind super wichtig. Es mein erstes Jahr bei Yamaha und die Bedingungen bei den Tests vor der Saison waren nicht die besten. Jedes Wochenende ist für mich zum Teil neu, und das Wichtigste ist, den besten Weg zur Verbesserung zu finden.»

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