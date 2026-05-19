Frust bei Yamaha-Werkspilot Xavi Vierge: «Ich konnte nichts ausrichten»

Eigentlich hatte Xavi Vierge bereits seit den Wintertests im Pata Maxus Yamaha-Werksteam die Führungsrolle übernommen, doch nach drei Rennwochenenden wendete sich das Blatt zugunsten seines Teamkollegen Andrea Locatelli, der nicht nur die besseren Ergebnisse nach Hause bringt, sondern auch schlichtweg schneller ist.

Werbung

Werbung

Wie bereits bei der Superbike-WM in Ungarn verpasste Vierge auch im tschechischen Most ein einstelliges Ergebnis. Mit den Plätzen 12 und 11 in den Hauptrennen sowie einem Sturz im Superpole-Race war es das bisher schwierigste Wochenende des Katalanen mit Yamaha.

«Besonders in den ersten Runden hatte ich große Schwierigkeiten, zu überholen und nach vorn zu kommen. Jedes Mal, wenn ich überholte, musste ich die Lücke zu den Fahrern vor mir schließen, was bedeutete, dass ich dem Vorderreifen viel abverlangte. In den letzten vier Runden war der Reifen auf der rechten Seite komplett abgefahren, sodass ich nichts mehr ausrichten konnte», erklärte der 29-Jährige seine Probleme. «Das war bedauerlich, denn wir haben gekämpft, um ein solides Ergebnis zu erzielen, auch wenn es nicht das Rennen war, das wir uns gewünscht hatten – daher ist es für mich ein wenig frustrierend, wieder so abzuschließen.»

Werbung

Werbung

Vierge weiter: «Wir haben an einigen Stellen gute Geschwindigkeit gezeigt, aber die Rennen verliefen nicht so, wie wir es erwartet hatten. Letztendlich fehlt uns noch etwas – wir versuchen herauszufinden, wie wir die Lücke zu den Top-5 schließen können, aber wir sind noch zu weit davon entfernt.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Bringt der Misano-Test Xavi Vierge und Yamaha wieder in die Spur?

Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche findet in Misano ein großer Superbike-Test statt, an dem auch Yamaha teilnehmen wird. Für Vierge ist es eine gute Gelegenheit, den Frust der vergangenen Wochen abzuschütteln und an den Schwachstellen zu arbeiten.

«Wir müssen verstehen und lernen, wie wir beim Überholen weniger Zeit verlieren und wie wir die Reifen während des Rennens schonen können», legt der Yamaha-Pilot den Finger in die Wunde. «Die zwei Testtage in Misano sind super wichtig. Es mein erstes Jahr bei Yamaha und die Bedingungen bei den Tests vor der Saison waren nicht die besten. Jedes Wochenende ist für mich zum Teil neu, und das Wichtigste ist, den besten Weg zur Verbesserung zu finden.»