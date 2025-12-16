Weiter zum Inhalt
Furcht vor chinesischen Werken: Brutale Kapazitäten und Reaktionen

Die etablierten Motorradmarken aus Europa und Japan müssen warm anziehen. In den Superbike-Weltmeisterschaften holen chinesische Hersteller in rasantem Tempo auf.

Kay Hettich

Superbike WM

Foto: Gold & Goose
© Gold & Goose

Nach nur zwar Saison als Teammanager wurde José Escamez im Superbike-Werksteam der Honda Racing Corporation ausgetauscht. Wirklich überraschend war das nicht, denn der Spanier war bereits der dritte Teammanager seit der werksseitigen Rückkehr des japanischen Herstellers im Jahr 2020. Den Schleudersitz übernimmt für 2026 Yuji Mori.

Escamez verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Rennsport und arbeitete viele Jahre im Paddock der MotoGP. Während seiner Zeit in der Superbike-WM verfolgte er interessiert auch die Supersport-Serien und die dort aktiven Hersteller. Beeindruckt war er insbesondere von den innovativen Werken aus China.

«Die diesjährige Supersport-WM 300 wurde von Kove gewonnen, mit einem spanischen Piloten. Ihren ersten Sieg hatten sie bereits am ersten Rennwochenende in ihrem zweiten Jahr eingefahren», sagte Escamez im Interview mit PecinoGP. «Dann haben wir noch QJ, die in die Supersport-WM 2024 mit einem Motorrad eingestiegen sind, das es gar nicht gab. Wenn man sich anschaut, wie sie sich in nur einem Jahr entwickelt haben, dann ist das brutal – wirklich brutal.»

QJ Motor brachte unterjährig ein neues und deutlich konkurrenzfähigeres Modell der SRK800, mit dem Raffaele De Rosa mehrere Top-10-Platzierungen erreichte.

«Wahrscheinlich haben sie zwei oder drei verschiedene Motorräder homologieren lassen. Sie schauen, was benötigt wird, verbessern es und du bekommst es eine Woche oder übernächste Woche später. Du hast es einfach», glaubt Escamez. «Was ich über diese Hersteller denke? Ich denke, es wird großartig für sie. In China gibt es diese Kapazitäten, ein wahnsinnige Reaktionsgeschwindigkeit und ein rasantes Wachstum.»

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Honda HRC

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

