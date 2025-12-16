Furcht vor chinesischen Werken: Brutale Kapazitäten und Reaktionen

Nach nur zwar Saison als Teammanager wurde José Escamez im Superbike-Werksteam der Honda Racing Corporation ausgetauscht. Wirklich überraschend war das nicht, denn der Spanier war bereits der dritte Teammanager seit der werksseitigen Rückkehr des japanischen Herstellers im Jahr 2020. Den Schleudersitz übernimmt für 2026 Yuji Mori.

Werbung

Werbung

Escamez verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Rennsport und arbeitete viele Jahre im Paddock der MotoGP. Während seiner Zeit in der Superbike-WM verfolgte er interessiert auch die Supersport-Serien und die dort aktiven Hersteller. Beeindruckt war er insbesondere von den innovativen Werken aus China.

«Die diesjährige Supersport-WM 300 wurde von Kove gewonnen, mit einem spanischen Piloten. Ihren ersten Sieg hatten sie bereits am ersten Rennwochenende in ihrem zweiten Jahr eingefahren», sagte Escamez im Interview mit PecinoGP. «Dann haben wir noch QJ, die in die Supersport-WM 2024 mit einem Motorrad eingestiegen sind, das es gar nicht gab. Wenn man sich anschaut, wie sie sich in nur einem Jahr entwickelt haben, dann ist das brutal – wirklich brutal.»

QJ Motor brachte unterjährig ein neues und deutlich konkurrenzfähigeres Modell der SRK800, mit dem Raffaele De Rosa mehrere Top-10-Platzierungen erreichte.

Werbung

Werbung

«Wahrscheinlich haben sie zwei oder drei verschiedene Motorräder homologieren lassen. Sie schauen, was benötigt wird, verbessern es und du bekommst es eine Woche oder übernächste Woche später. Du hast es einfach», glaubt Escamez. «Was ich über diese Hersteller denke? Ich denke, es wird großartig für sie. In China gibt es diese Kapazitäten, ein wahnsinnige Reaktionsgeschwindigkeit und ein rasantes Wachstum.»